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Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że w piątek Karol Nawrocki dokona zmian w składzie rządu. „O ich skali zdecyduje Parlament podczas dzisiejszego głosowania” - napisał na portalu X, nawiązując do wniosku o konstruktywne wotum nieufności.

Ceremonia w Pałacu Prezydenckim ma się rozpocząć o godz. 11. Jakie dokładnie zmiany w składzie rządu zostaną dokonane? Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz nie przekazał tego wprost.

Na oficjalną nominację czeka następczyni Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która po jej rezygnacji pokieruje resortem funduszy i polityki regionalnej - Agnieszka Bartol.

W drugiej połowie października premier Donald Tusk złożył wniosek do prezydenta o mianowanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego wicepremierem. Otoczenie prezydenta skrytykowało ten ruch, a Domański wciąż nie otrzymał nowej funkcji.

Na biurku Donalda Tuska leży dymisja Władysława Teofila Bartoszewskiego z funkcji wiceszefa resortu dyplomacji. Ma ona związek z prokuratorskimi zarzutami, które usłyszał. Wciąż nie wiadomo, czy ostatecznie zostanie przyjęta.

Konstruktywne wotum nieufności, do którego odwołał się na portalu X Rafał Leśkiewicz, to procedura pozwalająca na jednoczesne odwołanie urzędującego premiera i zastąpienie go nowym. Wniosek w tej sprawie złożył Rozwój Plus. Jako kandydata na premiera wskazano Marka Jurka - byłego marszałka Sejmu i wieloletniego posła związanego z ugrupowaniami prawicowymi.