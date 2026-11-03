Usunąć demonstrantów sprzed TK. Pismo sędzi Korwin-Piotrowskiej do policji

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Sędzia Anna Korwin-Piotrowska domaga się usunięcia demonstrantów sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego – dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Sędzia, która przejęła przewodnictwo nad Trybunałem, napisała takie pismo do Komendy Głównej Policji. Argumentowała to względami bezpieczeństwa sędziów, którzy spotykają się dziś na zgromadzeniu ogólnym tej instytucji.

Z informacji, które uzyskał Krzysztof Zasada, wynika, że Komendant Główny Policji pozostawił bez rozpoznania pismo sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. W ocenie szefostwa policji nie ma żadnych podstaw, by usuwać demonstrantów sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Zgromadzenie trwa od kilku tygodni. Zostało zgłoszone w stołecznym ratuszu, odbywa się legalnie. Decyzję o rozwiązaniu tego zgromadzenia mógłby podjąć jedynie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, gdyby zaszły do tego przesłanki. Takiej decyzji jednak nie ma, nie ma więc żadnych podstaw dla działania policji.

Co dalej z TK? Dziś ważne zgromadzenia sędziów Trybunału i Sądu Najwyższego Zapowiada się kolejny gorący dzień dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Po południu zbierają się niemal jednocześnie Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK będzie transmitowane

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma rozpocząć się dziś o godz. 15:30. Celem jest przyjęcie planu budżetu TK na przyszły rok. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, zgromadzenie będzie w całości transmitowane. Powodem ma być chęć działania przy otwartej kurtynie.

Korwin-Piotrowska informowała, że głównym celem zwołanego przez nią zgromadzenia ma być kwestia przyszłorocznego planu dochodów i wydatków Trybunału. Te nie zostały bowiem uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na przyszły rok. Powodem, jak uzasadniał resort finansów i gospodarki, było niespełnienie wymogów polegających na przyjęciu planu dochodów i wydatków TK przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Zgromadzenie TK w tej sprawie próbowało zebrać się dwa razy, jednak nieskutecznie. Powodem był m.in. brak kworum.

Rafał Leśkiewicz: Anna Korwin-Piotrowska jest uzurpatorką. Nie ma żadnej władzy "Prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest Bogdan Święczkowski. Anna Korwin-Piotrowska jest uzurpatorką. Nie ma żadnej władzy" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Rafał Leśkiewicz - rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. "W piątek…

Zamieszanie wokół kworum

Zgodnie z konstytucją w skład TK wchodzi 15 sędziów. Według ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK „Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału” - przy ogólnej liczbie 15 sędziów TK jest to 10 osób.

Według m.in. prezesa Bogdana Święczkowskiego i strony prezydenckiej w TK jest obecnie 10 sędziów, w tym troje wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pozostałych pięciu osób wybranych przez Sejm w tej kadencji, a w związku z tym Święczkowski nie dopuścił ich do orzekania.

Z kolei według m.in. strony rządowej, po wybraniu w tej kadencji przez Sejm ośmiu osób na sędziów TK, skład Trybunału został uzupełniony do 15 osób, z tym że dwóch sędziów: Święczkowski i Bartłomiej Sochański jest zawieszonych w czynnościach. A ponadto podnoszone jest, że Jarosław Wyrembak nie ma statusu sędziego TK, gdyż objął funkcję w miejsce osoby „wadliwie” wybranej do TK - publicystycznie określanej mianem „sędziego-dublera”.

W takiej sytuacji pojawiają się różne głosy w oparciu o jaką liczbę sędziów ma być liczone kworum Zgromadzenia Ogólnego. Pojawiają się też pytania, w jakim trybie i kto został wezwany na wtorkowe obrady.