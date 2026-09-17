„Ustawa PKN”. Propozycja prezydenta Nawrockiego ws. obniżenia cen paliw

„Paliwo kosztuje normalnie”
Do końca tygodnia do Sejmu wpłynie propozycja ustawowa prezydenta, która ma obniżyć ceny paliw na stacjach – przekazał podczas konferencji prasowej Paweł Szefernaker.
To ustawa PKN – „Paliwo kosztuje normalnie” – dodał.
W projekcie ma zostać zapisane pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Regulacja ma także zawierać ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych, a także „odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów”.
Szef gabinetu prezydenta w kontrze do premiera
Szefernaker odniósł się także do słów premiera Donalda Tuska, że program CPN (rządowy program obniżający ceny paliw) zostanie przywrócony, jeśli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
Premier proponuje obniżenie cen przez nałożenie nowego podatku – powiedział szef gabinetu prezydenta.