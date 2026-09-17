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„Ustawa PKN”. Propozycja prezydenta Nawrockiego ws. obniżenia cen paliw

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (12:43)

Prezydent Karol Nawrocki do końca tygodnia wniesie do Sejmu projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw na stacjach – zapowiedział w czwartek szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie ustawowego ograniczenia marż koncernów paliwowych.

„Ustawa PKN”. Propozycja prezydenta Nawrockiego ws. obniżenia cen paliw
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Leszek Szymański /PAP

„Paliwo kosztuje normalnie”

Do końca tygodnia do Sejmu wpłynie propozycja ustawowa prezydenta, która ma obniżyć ceny paliw na stacjach – przekazał podczas konferencji prasowej Paweł Szefernaker.

To ustawa PKN – „Paliwo kosztuje normalnie” – dodał.

W projekcie ma zostać zapisane pełne zwolnienie sprzedaży paliw na stacjach z podatku od sprzedaży detalicznej. Regulacja ma także zawierać ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych, a także „odnowienie możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy na paliwo przez ministra finansów”.

Szef gabinetu prezydenta w kontrze do premiera

Szefernaker odniósł się także do słów premiera Donalda Tuska, że program CPN (rządowy program obniżający ceny paliw) zostanie przywrócony, jeśli prezydent podpisze ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.

Premier proponuje obniżenie cen przez nałożenie nowego podatku – powiedział szef gabinetu prezydenta.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: ceny paliw
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