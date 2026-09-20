Unia Centrum przedstawiła propozycje programowe. Oto plan Pauliny Hennig-Kloski

RMF24

Wprowadzenie trzech progów podatkowych, program dopłat do oszczędności młodych Polaków, ograniczenie limitu kadencji dla parlamentarzystów do maksymalnie trzech następujących po sobie, wprowadzenie weta zawieszającego, które wstrzymywałoby wejście ustawy w życie na 30 dni - to tylko niektóre z propozycji programowych, które przedstawiła dziś Unia Centrum, na czele której stoi minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Co jeszcze proponuje partia?

Unia Centrum powstała w lipcu z połączenia Unii Europejskich Demokratów ze środowiskiem politycznym skupionym wokół stowarzyszenia Centrum Polska. Formacja stanowi zaplecze polityczne dla klubu parlamentarnego Centrum, który powstał po rozłamie w Polsce 2050. Dziś w Warszawie odbyła się konferencja, na której partia przedstawiła swój program.

Po pierwsze „manifest polityczny”

Liderka partii, miniser klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska ogłosiła przyjęcie „manifestu politycznego” o nazwie „Człowiek w Centrum”. W komunikacie prasowym poinformowano ponadto o przyjęciu przez Radę Krajową Unii Centrum uchwały o zwołaniu kongresu partii na 7 listopada celem zmian statutowych.

Manifest polityczny – jak podkreśliła Paulina Hennig-Kloska – opiera się na pięciu filarach: gospodarce, jakości życia, infrastrukturze, środowisku i energii oraz sprawnym państwie.

„Weto powinno być bezpiecznikiem, a nie manifestacją ego”, „Prezydent nie jest drugim rządem

Mówiąc o konkretnych propozycjach ugrupowania, posłanka Barbara Oliwiecka zaproponowała zmianę konstytucji i wprowadzenie weta zawieszającego, które wstrzymywałoby wejście ustawy w życie na 30 dni, a w przypadku skomplikowanych aktów - na 60 dni. W tym czasie parlament miałby ponownie zająć się zakwestionowanymi przez prezydenta przepisami. Oliwiecka zwróciła uwagę, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ponad 40 ustaw i zaznaczyła, że nie chodzi o likwidację weta, ale o zmianę jego charakteru.

Barbara Oliwiecka, fot. Pawel Wodzynski / East News

Kwestię większości potrzebnej do podtrzymania ustawy, powinni - jej zdaniem - rozważyć eksperci i konstytucjonaliści.

Kolejna propozycja - trzykadencyjność

Sekretarz generalny Unii Centrum Rafał Kasprzyk przedstawił z kolei propozycję zasady trzech kadencji, która zakłada wpisanie do konstytucji ograniczenia do „maksymalnie trzech następujących po sobie” kadencji dla posłów i senatorów. Jak argumentował, 12 lat wystarcza na zdobycie doświadczenia i realizację projektów, a jednocześnie - takie rozwiązanie - pozwala otworzyć drzwi nowym pokoleniom.

O barierach w przyłączaniu nowych źródeł energii do sieci mówił przewodniczący klubu parlamentarnego Centrum Mirosław Suchoń. Jak podkreślił, w 2025 roku suma odmów przyłączenia przekroczyła 100 GW. Według Suchonia, firmy, spółdzielnie i samorządy powinny mieć prawo budować elektrownie za własne pieniądze.

„Pierwszy Kapitał” dla młodych

Rzeczniczka partii Aleksandra Leo przedstawiła program „Pierwszy Kapitał” dla osób do 30. roku życia. Jeśli młody człowiek odłoży 20 tys. zł rocznie, dostanie premię 5 tys. zł od państwa. Po 4 latach da to 120 tys. zł kapitału na mieszkanie, czy pierwszą firmę - mówiła.

ALeksandra Leo, fot. Pawel Wodzynski / East News

Ugrupowanie zaproponowało też rozwiązanie dla osób w wieku emerytalnym, które chcą dalej pracować. Zgodnie z tą propozycją, pracujący emeryci byliby zwolnieni z PIT, jeśli zarabialiby do 5 tys. zł miesięcznie, niezależnie od pobieranego świadczenia.

To nie będzie kolejne świadczenie. To nie będzie tworzenie specjalnych świadczeń dla osób, które osiągnęły jakiś konkretny wiek. Tylko to będzie wsparcie ludzi, którzy są aktywni, którzy wiedzą, że mogą być przydatni Polsce, gospodarce i przede wszystkim samym sobie – mówiła posłanka Elżbieta Burkiewicz.

Propozycje dla mikroprzedsiębiorców

Posłanka i wiceprzewodnicząca Unii Centrum Ewa Szymanowska zapowiedziała propozycje dla mikroprzedsiębiorców. Chodzi o podniesienie limitu przychodów uprawniającego do niższego ZUS ze 120 tys. do 200 tys. zł. Nad projektem ustawy ma pracować zespół ds. mikro i małych przedsiębiorstw założony przez klub Centrum, którego pierwsze posiedzenie zaplanowano na 8 października. Szymanowska przedstawiła też propozycję trzech progów podatkowych: 12 proc. do 120 tys. zł dochodu, 22 proc. od 120 tys. do 180 tys. zł i 32 proc. powyżej 180 tys. zł.

Pojawiły się też propozycje dotyczące sportu i turystyki, które przedstawiła sekretarz stanu w MSiT, posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Wskazała na potrzebę poprawy jakości lekcji wychowania fizycznego w klasach 1-3 i zaproponowała, by okres powołania do kadry narodowej zaliczał się do stażu pracy, tak aby sportowcy po zakończeniu kariery „nie zaczynali budowania swojego stażu od zera”. W części dotyczącej turystyki Cwalina-Śliwowska zapowiedziała stworzenie jednej bazy z ofertą turystyczną, obejmującą m.in. parki narodowe, ścieżki rowerowe, noclegi i gastronomię.

Pozycja Polski w UE

Z kolei europoseł Centrum Michał Kobosko, wiceprzewodniczący zarządu partii, mówił o pozycji Polski w Unii Europejskiej. Przekonywał, że po 22 latach członkostwa Polska nie ma powodu do kompleksów, a powinna być w Europie bardziej widoczna i aktywnie wpływać na kierunki dyskusji o energetyce, bezpieczeństwie i gospodarce.

W tym kontekście Kobosko zapowiedział starania o przyjęcie Unii Centrum do Europejskiego Ugrupowania Liberałów i Demokratów - ALDE. Podczas konferencji, w obecności wiceprzewodniczącej ALDE Yoko Alender, złożono wniosek o członkostwo Unii Centrum w ugrupowaniu.

„Ochrona środowiska nie jest ideologią”, prawica nie powinna wrócić do władzy

Hennig-Kloska podczas wystąpienia przekonywała, że rządy Zjednoczonej Prawicy nie powinny się powtórzyć. Przypomniała, że średnioroczna inflacja w 2023 roku wyniosła 11,4 proc., a obecnie, mimo kryzysu na światowym rynku paliw, inflacja wynosi nieco ponad 3 proc. (według GUS dla sierpnia 2026 r. to 3,6 proc. rdr.). Polska - podkreśliła - jest najszybciej rozwijającym się krajem UE i rozwija się trzy razy szybciej niż strefa euro.

Ministra wskzała na transformację energetyczną jako jeden z głównych czynników wzrostu, zwracając uwagę m.in. na rekordowe nakłady inwestycyjne.

Hennig-Kloska podkreśliła też, że w ramach KPO zakontraktowano już ponad 232 mld zł, z czego 40 proc. przeznaczono na energię, klimat i środowisko. Za jedno z największych wyzwań jesieni uznała uporządkowanie systemu podatkowego, w tym wzmocnienie klasy średniej, dochodów rodzin i małych oraz średnich firm.

O więcej zapytamy minister Paulinę Hennig-Kloskę w poniedziałkowej Porannej rozmowie w RMF FM, na którą zapraszamy o godz. 8:02.

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