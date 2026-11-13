Twarda deklaracja Morawieckiego: Idziemy sami

RMF24

„Idziemy do wyborów sami” - zadeklarował w piątek w Poznaniu lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. „Nie ma dzisiaj hegemona, nie ma dominatora na polskiej prawicy, tak jak to było kiedyś” – ocenił były premier. Dodał, że liczy na to, iż jego grupowanie stanie się wielką niespodzianką przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

Mateusz Morawiecki gościł w piątek na 5. Poznańskim Kongresie Gospodarczym zorganizowanym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Został tam zapytany, czy rozważa start Rozwoju Plus w wyborach parlamentarnych ze wspólnej listy razem z PiS, Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Taki postulat wysunął prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Były premier zadeklarował:

Idziemy oczywiście sami do wyborów. Dopiero budujemy swoją rozpoznawalność w społeczeństwie.

I dodał: Widzę te zachęty kierownictwa PiS, aby iść razem z Braunem, z Konfederacją obecną. My mamy zupełnie inne podejście. Nie chcesz Tuska, nie chcesz Brauna, wybierz Rozwój Plus. To jest nasze podejście do wyborów – oświadczył Morawiecki.

Wyraził przy tym przekonanie, że liczba wyborców, którzy nie chcą oddać głosu na KO lub KKP będzie rosła. To my jako Rozwój Plus stanowimy dobrą alternatywę dla premiera Tuska, dla przewodniczącego Brauna – podkreślił Morawiecki.

Nie ma dzisiaj hegemona, nie ma dominatora na polskiej prawicy, tak jak to było kiedyś. Wierzę w to, że Rozwój Plus może być wielką niespodzianką przyszłych wyborów w rozumieniu naszej potęgi, naszej siły parlamentarnej – ocenił były premier.

Nowy sondaż: Rozwój Plus w Sejmie

Były premier został też zapytany o sondaż United Surveys by IBRiS przeprowadzony dla Wirtualnej Polski, a opublikowany w piątek, z którego wynika, że w najbliższych wyborach formacje tworzące obecną większość parlamentarną straciłyby władzę. W 460-osobowym Sejmie Koalicja Obywatelska miałaby 194 posłów, PiS – 90, Konfederacja – 80, a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 45. Lewica mogłaby liczyć na 28 mandatów, natomiast Rozwój Plus zyskałby 23 miejsca.

W tym układzie KO i Lewica dysponowałyby łącznie 222 mandatami, co oznacza, że do bezwzględnej większości 231 posłów zabrakłoby im 9 mandatów. Jak zaznacza WP, o tym, kto rządzi, przesądziłby Rozwój Plus. Partia z 23 mandatami dawałaby większość zarówno prawicy (238 posłów razem z PiS, Konfederacją i partią Brauna), jak i KO z Lewicą (245).

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Morawiecki pytany, czy w takim układzie sił w Sejmie wybierze koalicję z KO i Lewicą, czy też z partiami prawicowymi, odparł, że wybory odbędą się za 11 miesięcy.

Jeszcze się tyle zmieni w międzyczasie, że to pytanie będzie bardzo nieaktualne - podkreślił lider Rozwoju Plus.

Ocenił, że na decyzje wyborców będą miały wpływ m.in. rosnące ceny energii. Podkreślił, że to jego ugrupowanie ma rozwiązania na danie Polakom „oddechu” od wzrostu kosztów życia.

Co z resetem?

Morawiecki był też pytany, czy na bazie konsensusu partii takich jak Konfederacja, PSL czy Polska 2050 dotyczącego tzw. resetu ws. Trybunału Konstytucyjnego, może dojść do zmiany arytmetyki sejmowej jeszcze w tej kadencji. Może, ale nie musi, bo wiadomo, że decyzje są w rękach obecnych koalicjantów Donalda Tuska – zaznaczył.

Według Morawieckiego, to „dwie stare partie najbardziej blokują odrodzenie w Trybunale Konstytucyjnym”. Wiele innych mniejszych partii optuje za tym, żeby zamknąć ten rozdział niszczenia TK, gdzie wiarygodność i zaufanie do tej jakże ważnej instytucji życia publicznego została zrujnowana – powiedział polityk.

Owszem, gdyby była wola po stronie PSL i Polski 2050 to można to zrobić jeszcze w tej kadencji – podkreślił Morawiecki.