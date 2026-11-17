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Premier Donald Tusk rozmawiał z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o sprawie wiceszefa MSZ Władysława Teofila Bartoszewskiego. Szef rządu zapowiedział, że jeżeli zarzuty wobec Bartoszewskiego potwierdzą się w pierwszej połowie grudnia przed sądem cywilnym, pożegna się on z pracą. Bartoszewski usłyszał niedawno zarzuty dotyczące m.in. przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych.

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Krajowa poinformowała, że prokurator z mazowieckiego wydziału zamiejscowego PK przedstawił 4 listopada Bartoszewskiemu zarzuty dotyczące m.in. przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych. Bartoszewski - poseł PSL, od 2023 r. wiceminister spraw zagranicznych - oświadczył, że nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

W ubiegłym tygodniu rzecznik rządu Adam Szłapka informował, że premier podejmie decyzję ws. Bartoszewskiego po rozmowie z liderem PSL, wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem.

Sprawa Bartoszewskiego. Tusk rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem

We wtorek w Sejmie szef rządu poinformował, że rozmowa w tej sprawie już się odbyła. Przyznał, że lider PSL zasugerował mu wstrzymanie się z decyzją dotyczącą Bartoszewskiego do czasu rozstrzygnięcia ciążących na nim zarzutów przez sąd cywilny. Dodał, że - jak mu się zdaje - rozstrzygnięcie to zapadnie w pierwszej połowie grudnia.

Gdyby się okazało, że potwierdza się ten zarzut, to pan minister się pożegna z pracą - zapowiedział Tusk.

Także do początków grudnia dałem im czas w tej kwestii - dodał premier.

Zarzuty wobec Bartoszewskiego

Prokuratura zarzuca Bartoszewskiemu przywłaszczenie mienia, które Andrzej Ciechanowiecki oraz Fundacja Non Omnis Moriar powierzyli mu w celu zarządzania.

Zarzuty dotyczące przywłaszczenia środków pieniężnych obejmują czyny z okresu 9 lipca 2012 r. do 20 lutego 2015 r. Łącznie dotyczą kwoty 1 mln funtów brytyjskich, 405 tys. euro oraz ponad 6,6 mln zł.

Drugi zarzut dotyczy - jak przekazano - udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela poprzez podejmowanie w okresie od 16 lipca 2012 roku do 9 marca 2022 roku szeregu działań polegających na ukryciu, zbyciu i darowaniu składników swojego majątku.

Bartoszewski nie przyznaje się

Odnosząc się do postawionych mu zarzutów, Bartoszewski oświadczył, że nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Jestem przekonany, że zarówno postępowanie karne, jak i nadal toczące się postępowanie cywilne potwierdzą moje racje i prawa do majątku - dodał Bartoszewski.

Zapowiedział, że będzie bronił prawdy i swojego dobrego imienia w każdej instancji, „tak długo, jak będzie to konieczne”.

Na początku października Bartoszewski zrzekł się immunitetu poselskiego. Wniosek o jego uchylenie Prokurator Generalny skierował do Sejmu w lipcu br.