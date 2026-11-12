Tusk niespodziewanie zaprosił Nawrockiego do domu. Z Pałacu płynie ostra odpowiedź

RMF24

Nieszczery gest o charakterze politycznym – tak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił zaproszenie Karola Nawrockiego przez premiera Donalda Tuska na spotkanie przedświąteczne. Zdaniem Leśkiewicza do spotkania powinno dojść, ale pod warunkiem spełnienia oczekiwań prezydenta.

Tusk do Nawrockiego: Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią

Podczas środowej ceremonii chrztu nowego promu „Bursztyn Unity” w Szczecinie premier Donald Tusk publicznie zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na przedświąteczne spotkanie.

Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca, w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie – mówił premier.

Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy, moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem - dodał szef rządu.

„Wystarczyło zostać w Warszawie”. Szefernaker odpowiada na zaproszenie Tuska Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker odniósł się do zaproszenia, jakie do Karola Nawrockiego wystosował Donald Tusk. Przedstawiciel prezydenta ocenił, że choć premier mówi o jedności, to w czasie świąt narodowych ucieka od wspólnych…

„Cwany ruch premiera”

O to zaproszenie był pytany w czwartek rano w programie WP Tłit rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz ocenił, że to „cwany ruch premiera”.

To kolejna próba pana premiera Donalda Tuska zaproszenia pana prezydenta. Oczywiście nie ma w tym absolutnie żadnej szczerości, nie mamy co do tego żadnych złudzeń. To był gest wyłącznie o charakterze politycznym - ocenił.



Według prezydenckiego rzecznika „nie siada się do jednego stołu z człowiekiem, który złamał konstytucję, który na policyjnych pałach wprowadził uzurpatorów do Trybunału Konstytucyjnego”.

Oddala się spotkanie Nawrocki-Tusk. ”Prezydent jasno powiedział” Prezydent jasno powiedział na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ubiegłym tygodniu, iż jest rzeczą absolutnie oczywistą, że w TK nie powinno być policji - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki, pytany o możliwość spotkania prezydenta…

„To są oczywiście takie zagryweczki”. Morawiecki komentuje zaproszenie Tuska Czy stowarzyszenie Rozwój Plus jest gotowe rozmawiać o pomyśle resetu konstytucyjnego? Czy jest szansa na wspólną listę prawicowych partii politycznych w przyszłorocznych wyborach do Sejmu? Kiedy powstanie partia na bazie stowarzyszenia Rozwój Plus?…

Prezydent stawia warunki

Pan prezydent wyraźnie powiedział, że jest gotowy na spotkanie z panem premierem Donaldem Tuskiem, ale postawił dwa bardzo proste do spełnienia warunki: wycofanie policji z Trybunału Konstytucyjnego i umożliwienie wejścia do Trybunału sędziom, którzy mają tam prawo przebywać, bo są sędziami Trybunału - podkreślił Leśkiewicz.

Zaznaczył, że „do spotkania na pewno powinno dojść, tyle tylko, że muszą być spełnione te dwa warunki”.

Dopytywany, czy prezydent nie powinien spotkać się z premierem, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń w Krakowie, stwierdził, że „to jest bardzo ważne, żeby normalnie zacząć rozmawiać, tylko niech to nie będzie elementem chłodnej kalkulacji politycznej, tylko potrzebą rzeczywiście naprawienia sytuacji, którą zepsuł pan premier Donald Tusk”.