Tusk niespodziewanie zaprosił Nawrockiego do domu. Z Pałacu płynie ostra odpowiedź

Tusk do Nawrockiego: Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią
Podczas środowej ceremonii chrztu nowego promu „Bursztyn Unity” w Szczecinie premier Donald Tusk publicznie zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na przedświąteczne spotkanie.
Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca, w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie – mówił premier.
Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy, moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem - dodał szef rządu.
„Cwany ruch premiera”
O to zaproszenie był pytany w czwartek rano w programie WP Tłit rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz ocenił, że to „cwany ruch premiera”.
To kolejna próba pana premiera Donalda Tuska zaproszenia pana prezydenta. Oczywiście nie ma w tym absolutnie żadnej szczerości, nie mamy co do tego żadnych złudzeń. To był gest wyłącznie o charakterze politycznym - ocenił.
Według prezydenckiego rzecznika „nie siada się do jednego stołu z człowiekiem, który złamał konstytucję, który na policyjnych pałach wprowadził uzurpatorów do Trybunału Konstytucyjnego”.
Prezydent stawia warunki
Pan prezydent wyraźnie powiedział, że jest gotowy na spotkanie z panem premierem Donaldem Tuskiem, ale postawił dwa bardzo proste do spełnienia warunki: wycofanie policji z Trybunału Konstytucyjnego i umożliwienie wejścia do Trybunału sędziom, którzy mają tam prawo przebywać, bo są sędziami Trybunału - podkreślił Leśkiewicz.
Zaznaczył, że „do spotkania na pewno powinno dojść, tyle tylko, że muszą być spełnione te dwa warunki”.
Dopytywany, czy prezydent nie powinien spotkać się z premierem, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń w Krakowie, stwierdził, że „to jest bardzo ważne, żeby normalnie zacząć rozmawiać, tylko niech to nie będzie elementem chłodnej kalkulacji politycznej, tylko potrzebą rzeczywiście naprawienia sytuacji, którą zepsuł pan premier Donald Tusk”.