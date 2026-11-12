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Tusk niespodziewanie zaprosił Nawrockiego do domu. Z Pałacu płynie ostra odpowiedź

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 listopada (10:17)

Nieszczery gest o charakterze politycznym – tak rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił zaproszenie Karola Nawrockiego przez premiera Donalda Tuska na spotkanie przedświąteczne. Zdaniem Leśkiewicza do spotkania powinno dojść, ale pod warunkiem spełnienia oczekiwań prezydenta.

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Tusk niespodziewanie zaprosił Nawrockiego do domu. Z Pałacu płynie ostra odpowiedź
Donald Tusk i Karol Nawrocki, zdj. z 2025 r., autor Wojciech Olkuśnik /PAP
  • Premier Donald Tusk zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na przedświąteczne spotkanie, proponując rozmowę „jak Polak z Polakiem” przy wspólnym stole w swoim domu w Sopocie.
  • Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił zaproszenie jako „cwany ruch” o charakterze politycznym.
  • Prezydent Nawrocki jest gotów na spotkanie pod warunkiem spełnienia dwóch warunków: wycofania policji z Trybunału Konstytucyjnego oraz umożliwienia wejścia do Trybunału sędziom mającym do tego prawo.
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Tusk do Nawrockiego: Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią

Podczas środowej ceremonii chrztu nowego promu „Bursztyn Unity” w Szczecinie premier Donald Tusk publicznie zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego na przedświąteczne spotkanie. 

Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać, trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca, w takim razie, nie czekając dłużej, chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie – mówił premier. 

Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy, moje mieszkanie nieduże, ale znajdzie się dla nas dwóch miejsce w kuchni przy stole i porozmawiamy, jak to się kiedyś mówiło, jak Polak z Polakiem - dodał szef rządu.

„Cwany ruch premiera”

O to zaproszenie był pytany w czwartek rano w programie WP Tłit rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz ocenił, że to „cwany ruch premiera”. 

To kolejna próba pana premiera Donalda Tuska zaproszenia pana prezydenta. Oczywiście nie ma w tym absolutnie żadnej szczerości, nie mamy co do tego żadnych złudzeń. To był gest wyłącznie o charakterze politycznym - ocenił.


Według prezydenckiego rzecznika „nie siada się do jednego stołu z człowiekiem, który złamał konstytucję, który na policyjnych pałach wprowadził uzurpatorów do Trybunału Konstytucyjnego”

Prezydent stawia warunki

Pan prezydent wyraźnie powiedział, że jest gotowy na spotkanie z panem premierem Donaldem Tuskiem, ale postawił dwa bardzo proste do spełnienia warunki: wycofanie policji z Trybunału Konstytucyjnego i umożliwienie wejścia do Trybunału sędziom, którzy mają tam prawo przebywać, bo są sędziami Trybunału - podkreślił Leśkiewicz.

Zaznaczył, że „do spotkania na pewno powinno dojść, tyle tylko, że muszą być spełnione te dwa warunki”.

Dopytywany, czy prezydent nie powinien spotkać się z premierem, zwłaszcza w kontekście ostatnich wydarzeń w Krakowie, stwierdził, że „to jest bardzo ważne, żeby normalnie zacząć rozmawiać, tylko niech to nie będzie elementem chłodnej kalkulacji politycznej, tylko potrzebą rzeczywiście naprawienia sytuacji, którą zepsuł pan premier Donald Tusk”.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Tusk Karol Nawrocki

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