Tusk ma radę dla Trumpa po przegranych wyborach. „Nie nadużywać”

Trump zapowiada weta
Według niepełnych jeszcze wyników we wtorkowych wyborach do amerykańskiego Kongresu Partia Republikańska prezydenta Donalda Trumpa poniosła dotkliwą porażkę. Straciła na rzecz Partii Demokratycznej większość w obu izbach.
Trump zapowiedział, że zaakceptuje wyniki wyborów i pogratulował demokratom. Jednocześnie zadeklarował, że będzie wetować ich propozycje.
„Demokracja wygrała w Ameryce”
Pytanie o wyniki wyborów za oceanem padło podczas wspólnej konferencji premiera Donalda Tuska z szefem czeskiego rządu Andrejem Babiszem.
Demokracja wygrała w Ameryce, demokracja jest niesamowita, kocham demokrację, to piękna rzecz. Tak jak mówił sam prezydent Donald Trump tuż po wyborach, demokraci zrobili dobrą robotę, zgadzam się z nim w pełni tym razem. Mam nadzieję, że ustabilizuje to sytuację w naszym regionie – skomentował Tusk.
Prezydent Trump jest nadal prezydentem. Moja rada – nie jestem doradcą prezydenta Trumpa, jesteśmy dobrymi kolegami - ale nie jestem uprawniony do doradzania amerykańskiemu prezydentowi. Ale moja rada to nie nadużywać weta jako metody rządzenia. Z mojego polskiego doświadczenia mogę stwierdzić, że weto to ostatnia rzecz, która może pomóc w dobrej polityce – dodał Tusk.
Premier mówił też, że priorytetami polskiego rządu pozostaną jak najściślejszy sojusz z USA, „zmiana polityki europejskiej na bardziej realistyczną i skoncentrowaną na bezpieczeństwie oraz uzbrojenie i rozbudowa naszej armii tak, aby nikomu nie przyszło do głowy zaatakować Polski”.
Babisz przewiduje paraliż amerykańskiej polityki
Z kolei szef czeskiego rządu Andrej Babisz spodziewa się, że do końca kadencji prezydenta Donalda Trumpa demokraci będą blokować w Kongresie jego legislacyjne plany. Dojdzie do pewnego paraliżu amerykańskiej polityki – skomentował Babisz. Dodał, że „prezydent Trump, z pewnością będzie robić, co będzie chciał”.