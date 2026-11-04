Tusk ma radę dla Trumpa po przegranych wyborach. „Nie nadużywać”

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W Ameryce wygrała demokracja – tak wciąż nieoficjalne wyniki wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych skomentował premier Donald Tusk. Partia Republikańska prezydenta Donalda Trumpa poniosła dotkliwą porażkę – większość w obu izbach Kongresu zdobyła Partia Demokratyczna.

Trump zapowiada weta

Według niepełnych jeszcze wyników we wtorkowych wyborach do amerykańskiego Kongresu Partia Republikańska prezydenta Donalda Trumpa poniosła dotkliwą porażkę. Straciła na rzecz Partii Demokratycznej większość w obu izbach.

Trump zapowiedział, że zaakceptuje wyniki wyborów i pogratulował demokratom. Jednocześnie zadeklarował, że będzie wetować ich propozycje.

Zmiana układu sił w USA. Ludzie Karola Nawrockiego komentują Polska będzie kontynuować dobrą współpracę z USA – tak wyniki wyborów połówkowych w USA ocenił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Zmianę układu sił w USA skomentował też szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

„Demokracja wygrała w Ameryce”

Pytanie o wyniki wyborów za oceanem padło podczas wspólnej konferencji premiera Donalda Tuska z szefem czeskiego rządu Andrejem Babiszem.

Demokracja wygrała w Ameryce, demokracja jest niesamowita, kocham demokrację, to piękna rzecz. Tak jak mówił sam prezydent Donald Trump tuż po wyborach, demokraci zrobili dobrą robotę, zgadzam się z nim w pełni tym razem. Mam nadzieję, że ustabilizuje to sytuację w naszym regionie – skomentował Tusk.

Prezydent Trump jest nadal prezydentem. Moja rada – nie jestem doradcą prezydenta Trumpa, jesteśmy dobrymi kolegami - ale nie jestem uprawniony do doradzania amerykańskiemu prezydentowi. Ale moja rada to nie nadużywać weta jako metody rządzenia. Z mojego polskiego doświadczenia mogę stwierdzić, że weto to ostatnia rzecz, która może pomóc w dobrej polityce – dodał Tusk.

Premier mówił też, że priorytetami polskiego rządu pozostaną jak najściślejszy sojusz z USA, „zmiana polityki europejskiej na bardziej realistyczną i skoncentrowaną na bezpieczeństwie oraz uzbrojenie i rozbudowa naszej armii tak, aby nikomu nie przyszło do głowy zaatakować Polski”.

Głośno o klęsce Trumpa. „Zaczyna się koniec 80-letniego magnata nieruchomości” „Dla niepopularnego prezydenta wybory połówkowe są klęską” - niemieckie media komentują triumf Partii Demokratycznej i porażkę ekipy Donalda Trumpa w wyborach w USA.

Babisz przewiduje paraliż amerykańskiej polityki

Z kolei szef czeskiego rządu Andrej Babisz spodziewa się, że do końca kadencji prezydenta Donalda Trumpa demokraci będą blokować w Kongresie jego legislacyjne plany. Dojdzie do pewnego paraliżu amerykańskiej polityki – skomentował Babisz. Dodał, że „prezydent Trump, z pewnością będzie robić, co będzie chciał”.