Tusk komentuje słowa Nawrockiego o „oddaniu terytorium”. „Proponuję skasować ten wpis”

RMF24

W czwartek wieczorem na platformie X wybuchł spór pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Poszło o wpis Kancelarii Prezydenta, w którym padły słowa o możliwości „oddania terytorium”. Premier stanowczo zareagował, proponując skasowanie tego wpisu. Do dyskusji włączyli się także inni czołowi politycy.

W czwartek w 87. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, prezydent Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Włodawy. W trakcie wystąpienia odniósł się do dramatycznych wydarzeń z 1939 roku, podkreślając, że Polska „może utracić terytorium, ale nigdy nie straci duszy”.

Prezydent Nawrocki w rocznicę agresji ZSRR na Polskę: Rosja się nie zmienia Incydent z rosyjskim dronem tuż przy polskiej granicy wywołał reakcję prezydenta Karola Nawrockiego. „Rosja wciąż prowokuje, bo Rosja się nie zmienia” – powiedział Nawrocki podczas spotkania we Włodawie w 87. rocznicę agresji ZSRR na Polskę.

Fragment tej wypowiedzi został opublikowany przez Kancelarię Prezydenta na platformie X. „Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny”.

Tusk: Nie oddamy ani skrawka

Premier Donald Tusk błyskawicznie zareagował na wpis Kancelarii Prezydenta. „Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium” – napisał szef rządu, udostępniając kontrowersyjny cytat.

Na odpowiedź prezydenta Nawrockiego nie trzeba było długo czekać. „Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny” – odpowiedział prezydent, nawiązując do historycznego kontekstu swoich słów.

Dodał też kąśliwie, że zamiast recenzowania i surfowania w internecie, poleca jak najszybsze pochylenie się nad prezydencką ustawą o obniżeniu cen paliw. „Proponuję skasować ceny paliw” – odpisał.

Komentarze polityków

W dyskusję włączyli się także inni politycy. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zwierzchnik Sił Zbrojnych powinien mówić o obronie kraju, a nie o możliwości oddania terytorium. „Naszym obowiązkiem jest bronić każdego centymetra Polski” – zaznaczył.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poszedł jeszcze dalej, sugerując, że publiczne deklaracje o „oddawaniu terytorium” mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności prezydenta do sprawowania urzędu.