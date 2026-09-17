Tusk komentuje słowa Nawrockiego o „oddaniu terytorium”. „Proponuję skasować ten wpis”

W czwartek w 87. rocznicę agresji ZSRR na Polskę, prezydent Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Włodawy. W trakcie wystąpienia odniósł się do dramatycznych wydarzeń z 1939 roku, podkreślając, że Polska „może utracić terytorium, ale nigdy nie straci duszy”.
Fragment tej wypowiedzi został opublikowany przez Kancelarię Prezydenta na platformie X. „Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny”.
Tusk: Nie oddamy ani skrawka
Premier Donald Tusk błyskawicznie zareagował na wpis Kancelarii Prezydenta. „Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium” – napisał szef rządu, udostępniając kontrowersyjny cytat.
Na odpowiedź prezydenta Nawrockiego nie trzeba było długo czekać. „Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny” – odpowiedział prezydent, nawiązując do historycznego kontekstu swoich słów.
Dodał też kąśliwie, że zamiast recenzowania i surfowania w internecie, poleca jak najszybsze pochylenie się nad prezydencką ustawą o obniżeniu cen paliw. „Proponuję skasować ceny paliw” – odpisał.
Komentarze polityków
W dyskusję włączyli się także inni politycy. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zwierzchnik Sił Zbrojnych powinien mówić o obronie kraju, a nie o możliwości oddania terytorium. „Naszym obowiązkiem jest bronić każdego centymetra Polski” – zaznaczył.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poszedł jeszcze dalej, sugerując, że publiczne deklaracje o „oddawaniu terytorium” mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności prezydenta do sprawowania urzędu.