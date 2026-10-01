Tusk komentuje decyzję prezydenta: Wygrali Polacy

RMF24

„To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa” - podkreślił premier Donald Tusk po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy nakładającej podatek od nadzwyczajnych zysków na koncerny paliwowe.

Prezydent o podpisaniu ustawy poinformował w czwartkowym orędziu. Dodał, że oczekuje natychmiastowych obniżek cen na stacjach paliw oraz że to rząd ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Prezydent zapowiedział też, że skieruję ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie tzw. kontroli następczej.

Decyzję prezydenta w mediach społecznościowych skomentował premier Donald Tusk. „To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa” - napisał.

Zapowiedź ministra finansów. Wtedy ceny paliw zostaną obniżone

Wcześniej minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że po ogłoszeniu ustawy i przyjęciu stosownych rozporządzeń ceny paliw na stacjach mogą w weekend spaść o około 1,2-1,3 zł na litrze. Ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych została przyjęta w minionym tygodniu bez poprawek przez Senat. Pieniądze z przewidzianej w ustawie daniny mają sfinansować program osłonowy „Ceny Paliwa Niżej”.

Drugie podejście rządu

To druga próba wprowadzenia tego podatku ze strony koalicji rządzącej. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent Karol Nawrocki skierował w sierpniu do TK w trybie kontroli prewencyjnej. Pierwsza odsłona pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę w związku z wojną USA i Izraela z Iranem.

Polegała na czasowym obniżeniu VAT-u i akcyzy na benzyny i olej napędowy oraz wprowadzeniu mechanizmu ceny maksymalnej ogłaszanej przez Ministra Energii. Obowiązywała ona do końca czerwca (obniżka akcyzy obowiązywała do połowy czerwca). W wakacje, od 17 do 31 sierpnia, wprowadzono drugą odsłonę programu CPN - bez obniżki akcyzy.