Tusk: Jestem gotów na spotkanie z Nawrockim „w cztery oczy”

Nie dowiecie się, gdzie i kiedy, bo chcemy rozmawiać z prezydentem „w cztery oczy” - zwrócił się do dziennikarzy Donald Tusk, dodając, że taka formuła spotkania umożliwi być może osiągnięcie porozumienia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
Powinniśmy razem z prezydentem pracować na rzecz bezpieczeństwa kraju - mówił premier. Jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki „powinien skorzystać z tej oferty”.
Odczuwamy obaj taką wspólną odpowiedzialność, prezydent i ja, żeby w sytuacji tego narastającego zagrożenia ze Wschodu, żeby w sprawach bezpieczeństwa i ładu wewnętrznego starać się szukać, tam, gdzie to jest tylko możliwe, porozumienia i żeby łagodzić te emocje - powiedział szef rządu.
Tusk poinformował także, że otrzymał podpisane dokumenty ws. nominacji na wicepremiera dla Andrzeja Domańskiego.
Premier o bezpieczeństwie kraju
W trakcie pierwszej części briefingu prasowego, szef polskiego rządu podkreślił, że wśród sił politycznych w kraju panuje pełen konsensus, dotyczący bezpieczeństwa zewnętrznego Polski i ewentualnego zagrożenia ze wschodu.
Premier Tusk wspomniał o informacjach podanych w trakcie RBN przez generała Wiesława Kukułę, który przekazał kolejne doniesienia na temat sytuacji bezpieczeństwa kraju. Te informacje każą nam przygotować się do tej jesieni i zimy w sposób szczególny - przekazał premier.
Szef rządu powiedział też, że konkluzje z posiedzenia RBN są „dość obiecujące”. Jednym z głównych tematów rozmów miała być kwestia utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce oraz dalszego wzmacniania obecności wojsk USA.
Donald Tusk zaznaczył, że po długiej dyskusji uczestnicy posiedzenia uznali, iż główne ośrodki władzy współpracują w tej sprawie.
Naszym zadaniem jest doprowadzenie do szczęśliwego końca tego projektu, a więc stałej obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce – powiedział premier.
Dodał, że w kwestii utrzymania i rozszerzenia amerykańskiej obecności wojskowej w kraju nie ma zasadniczego sporu politycznego.
Premier ocenił, że uczestnicy RBN byli zgodni co do konieczności konsolidacji władz politycznych i społeczeństwa wokół spraw bezpieczeństwa.
Jest oczywiście niepokój, na ile jesteśmy przygotowani, jak mają wyglądać te scenariusze – zaznaczył Tusk, dodając, że nikt nie wie, na jakie agresywne kroki i czy w ogóle zdecyduje się Rosja.