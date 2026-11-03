Tusk: Jestem gotów na spotkanie z Nawrockim „w cztery oczy”

RMF24

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Po czterogodzinnych obradach Rady Bezpieczeństwa Narodowego w trakcie konferencji prasowej premier Donald Tusk zapowiedział, że jest gotów do spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie zażegnania kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym.

Nie dowiecie się, gdzie i kiedy, bo chcemy rozmawiać z prezydentem „w cztery oczy” - zwrócił się do dziennikarzy Donald Tusk, dodając, że taka formuła spotkania umożliwi być może osiągnięcie porozumienia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Powinniśmy razem z prezydentem pracować na rzecz bezpieczeństwa kraju - mówił premier. Jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki „powinien skorzystać z tej oferty”.

Odczuwamy obaj taką wspólną odpowiedzialność, prezydent i ja, żeby w sytuacji tego narastającego zagrożenia ze Wschodu, żeby w sprawach bezpieczeństwa i ładu wewnętrznego starać się szukać, tam, gdzie to jest tylko możliwe, porozumienia i żeby łagodzić te emocje - powiedział szef rządu.

Tusk poinformował także, że otrzymał podpisane dokumenty ws. nominacji na wicepremiera dla Andrzeja Domańskiego.

Premier o bezpieczeństwie kraju

W trakcie pierwszej części briefingu prasowego, szef polskiego rządu podkreślił, że wśród sił politycznych w kraju panuje pełen konsensus, dotyczący bezpieczeństwa zewnętrznego Polski i ewentualnego zagrożenia ze wschodu.

Premier Tusk wspomniał o informacjach podanych w trakcie RBN przez generała Wiesława Kukułę, który przekazał kolejne doniesienia na temat sytuacji bezpieczeństwa kraju. Te informacje każą nam przygotować się do tej jesieni i zimy w sposób szczególny - przekazał premier.

Szef rządu powiedział też, że konkluzje z posiedzenia RBN są „dość obiecujące”. Jednym z głównych tematów rozmów miała być kwestia utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce oraz dalszego wzmacniania obecności wojsk USA.

Donald Tusk zaznaczył, że po długiej dyskusji uczestnicy posiedzenia uznali, iż główne ośrodki władzy współpracują w tej sprawie.

Naszym zadaniem jest doprowadzenie do szczęśliwego końca tego projektu, a więc stałej obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce – powiedział premier.

Dodał, że w kwestii utrzymania i rozszerzenia amerykańskiej obecności wojskowej w kraju nie ma zasadniczego sporu politycznego.

Premier ocenił, że uczestnicy RBN byli zgodni co do konieczności konsolidacji władz politycznych i społeczeństwa wokół spraw bezpieczeństwa.

Jest oczywiście niepokój, na ile jesteśmy przygotowani, jak mają wyglądać te scenariusze – zaznaczył Tusk, dodając, że nikt nie wie, na jakie agresywne kroki i czy w ogóle zdecyduje się Rosja.