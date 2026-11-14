Tusk gorzko podsumowuje decyzję Nawrockiego. „Ofiarami są dzieci”

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„Z prezydenckiego weta do rządowej noweli wdrażającej Akt o usługach cyfrowych (DSA) zadowoleni są m.in. hejterzy, rosyjskie farmy trolli i pedofile, a ofiarami są polskie dzieci i rodzice” - ocenił w sobotę premier Donald Tusk. Prezydent Nawrocki podpisał w piątek sześć ustaw, ale zawetował ustawę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA), która miała pozwolić na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Zdaniem Karola Nawrockiego ustawa mogłaby łamać zasady wolności w sieci.

„Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić”

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek rządową nowelę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych (DSA). Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie.

„Z prezydenckiego weta zadowoleni są hejterzy, rosyjskie farmy trolli, pedofile, ekstremalni nihiliści i lobbyści. Ofiarami tego weta są polskie dzieci, rodzice, bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić” – napisał w sobotę na platformie X szef rządu.



Do decyzji prezydenta Tusk odniósł się też w piątek, pisząc, że trudno wyobrazić sobie ważniejszą sprawę, która – jak stwierdził – powinna łączyć ponad politycznymi podziałami, niż ochronę dzieci przed internetowymi przestępcami.

Nawrocki: Nie będę ulegał szantażom

Uzasadniając decyzję o zawetowaniu noweli, prezydent oświadczył, że nie będzie ulegał szantażom rządzących, tym bardziej jeśli zakładnikami ma być bezpieczeństwo i wolność. Dodał, że państwo ma obecnie możliwość ochrony społeczeństwa w tym zakresie.

Zaniepokojenie wetem prezydenta wyraziła też m.in. Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Jej zdaniem weto oznacza „odsunięcie w czasie wdrożenia ważnych mechanizmów ochrony najmłodszych użytkowników internetu”.

Dodała, że ustawa przewidywała rozwiązania, które „mogły realnie wzmocnić tę ochronę”, w tym m.in.: skuteczniejsze reagowanie platform na nielegalne treści i ich blokowanie, mechanizmy weryfikacji wieku użytkowników oraz ocenę ryzyka związanego z funkcjonowaniem platform i usług internetowych.

Zawetowana ustawa była jedną z dwóch przygotowanych w odpowiedzi na prezydenckie weto nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw z początku roku.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział w piątek nową ustawę o bezpieczeństwie w sieci.