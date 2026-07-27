"To jest okrutne". Dziemianowicz-Bąk odcina się od słów koleżanki z rządu

RMF24

Dopóki Lewica będzie w rządzie, nie będzie podwyższania wieku emerytalnego ani dla kobiet, ani dla mężczyz - zapewnia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Odniosła się tym samym do ostatnich słów minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o uzależnienia wieku emerytalnego kobiet od tego, czy ma dzieci.

Podczas niedzielnego spotkania z wyborcami w Kazimierzu Dolnym, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odniosła się do słów swojej rządowej koleżanki. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie wykluczała ostatnio, że należałoby uzależnić wiek emerytalny dla kobiet od tego, czy ma ona dzieci.

To jest okrutne. To jest mówienie o tym, że jeżeli kobieta dzieci mieć nie może, to należy ją karać dłuższą pracą, zamiast jej pomóc np. dostępnym in vitro finansowanym z budżetu państwa – oceniła Dziemianowicz-Bąk.

Dodała, że kwestia posiadania dzieci to prywatny wybór każdej rodziny.

„Mówimy stanowczo „nie” takim pomysłom”

Minister podkreśliła, że temat wieku emerytalnego często pojawia się podczas rozmów z wyborcami. My jako lewica mówimy stanowczo „nie” takim pomysłom. Chcę jasno zakomunikować: tak długo, jak długo lewica będzie w rządzie - tak długo jak lewica będzie odpowiedzialna za ten obszar – nie będzie podwyższania wieku emerytalnego ani dla kobiet, ani dla mężczyzn. Ani dla ojców, ani dla matek, ani dla osób bezdzietnych. Nie będziemy podwyższać wieku emerytalnego – zapewniła szefowa MRPiPS.

Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że dyskusja o wieku emerytalnym jest możliwa, ale tylko w kontekście ewentualnego obniżenia go do 60 lat dla obu płci, ułatwień dla osób chcących dłużej pracować lub wprowadzenia emerytur stażowych. Także o tym, jak ułatwić ludziom, którzy chcą - pomimo przekroczenia wieku emerytalnego - dalej pracować; jak im tę pracę umożliwić, np. skracając ich czas pracy z zachowaniem wynagrodzenia, żeby osoby starsze chcące pracować miały nieco więcej czasu na regenerację i odpoczynek – powiedziała minister.

Przewidywania GUS

Według Głównego Urzędu Statystycznego do 2060 r. mediana wieku ludności w Polsce może wynieść ponad 50,25 roku, czyli o ok. 7 lat więcej niż w 2024 r. W tym scenariuszu połowa mieszkańców Polski będzie miała ponad 50 lat. ONZ przewiduje z kolei, że populacja Polski do 2100 r. zmniejszy się do ok. 19 mln. Wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.