Terlecki: Kaczyński „najwybitniejszy”, „maślarze” do „pogonienia”

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Jarosław Kaczyński pozostaje najwybitniejszym polskim politykiem ostatnich 35 lat, jednak część działaczy prowadzi ugrupowanie do klęski - ocenił Ryszard Terlecki, który wraz z Mateuszem Morawieckim opuścił Prawo i Sprawiedliwość.

W piątek Ryszard Terlecki, wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, odniósł się do aktualnych napięć w Prawie i Sprawiedliwości. W swoim wpisie na platformie X podkreślił, że choć Kaczyński jest „najwybitniejszym politykiem 35 lat”, to „maślarze prowadzą PiS do klęski”. Polityk wyraził przekonanie, że nadejdzie dzień, gdy prezes PiS „ich pogoni”, a partia ponownie ruszy po zwycięstwo.

Podłożem konfliktu jest spór o przynależność do stowarzyszeń wewnątrz partii, w szczególności do „Rozwoju Plus” Mateusza Morawieckiego. Kierownictwo PiS wymagało od posłów złożenia deklaracji o wycofaniu się z takich organizacji - pod groźbą wykluczenia z partii. Termin minął w czwartek o północy. W piątek Jarosław Kaczyński poinformował, że „trzydziestu kilku” posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS, a decyzję ma zatwierdzić Komitet Polityczny.

Mateusz Morawiecki, lider „Rozwoju Plus”, zapewniał, że do końca chciał działać w ramach PiS, jednak nie zgadza się na ultimatum i szantaż. Według niego, stowarzyszenie skupia obecnie czterdziestu posłów, jednego senatora i trzech europosłów.

Zmiany w Sejmie po rozłamie w PiS. „Pewnie powstanie nowy klub” „Chcę Was zapewnić o pełnym wsparciu rządu i moim osobistym, gdy musicie podjąć kontrowersyjną decyzję” - napisał Donald Tusk na platformie X po tym, jak Jarosław Kaczyński poinformował w piątek o rozłamie w PiS. Podczas piątkowej konferencji…

Kim są „maślarze” i „harcerze”?

W PiS coraz wyraźniej zarysowują się frakcje. „Maślarze” to grupa skupiona wokół Przemysława Czarnka, Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego. W partii aktywna jest także frakcja dawnej Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry oraz tzw. zakon Porozumienia Centrum, związany z Jarosławem Kaczyńskim. Zwolenników Morawieckiego określa się natomiast mianem „harcerzy”.