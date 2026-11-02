Tak sędziowie dostali się na teren Trybunału Konstytucyjnego

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Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec przekazał w poniedziałek, że w piątek wyraził zgodę, by sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mogli przejść przez teren KPRM do siedziby Trybunału. Jak wyjaśnił w TVN24, o takie rozwiązanie zwróciły się policja oraz Służba Ochrony Państwa, wskazując na kwestie bezpieczeństwa sędziów.

Jan Grabiec poinformował o zgodzie na przejście sędziów TK przez teren KPRM (na zdjęciu ilustracyjnym budynek KPRM i TK, fot. Adam Burakowski)

Jan Grabiec poinformował o zgodzie na przejście sędziów TK przez teren KPRM (na zdjęciu ilustracyjnym budynek KPRM i TK, fot. Adam Burakowski) / East News

Budynki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Trybunału Konstytucyjnego są położone przy dwóch pobliskich ulicach i przylegają do siebie podwórkami.

Jan Grabiec zaznaczył, że został wcześniej poinformowany o planowanym wejściu sędziów na teren TK. Podkreślił przy tym, że to „sędziowie wybrali moment”.

Spór o zmiany w Trybunale Konstytucyjnym

Pytany o możliwy „reset konstytucyjny”, minister ocenił, że koalicja rządząca jest zainteresowana takim rozwiązaniem. Dodał jednak, że projekt ustawy zmieniającej zasady wyboru sędziów TK został odrzucony przez Prawo i Sprawiedliwość oraz środowisko związane z prezydentem Karolem Nawrockim.

Co do woli przywrócenia praworządności po stronie Koalicji 15 października jestem spokojny. Jest większość w Sejmie, żeby uchwalać ustawy zgodne z konstytucją – powiedział Grabiec.

Jednocześnie wskazał, że obecny układ sił w Sejmie nie pozwala na zmianę konstytucji, do której potrzebna jest większa liczba głosów.

Szef KPRM poinformował też, że przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński otrzymał SMS z pytaniem o gotowość przedstawicieli KO do rozmów w Pałacu Prezydenckim. Odpowiedź miała być pozytywna. Do ewentualnego spotkania wyznaczono Jana Grabca i ministra finansów oraz gospodarki Andrzeja Domańskiego. Nie było zaproszenia w ślad za tym – zaznaczył Grabiec.

Identyczny scenariusz przedstawił w Porannej rozmowie w RMF FM minister Domański.

Są plany aresztowania Bogdana Święczkowskiego? Andrzej Domański mówi wprost Co rząd planuje zrobić ws. Trybunału Konstytucyjnego? Czy pod uwagę brane jest referendum konstytucyjne dot. ustawy zasadniczej? Czy rząd zareaguje na wysokie ceny gazu przed zimą? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w…

Przesilenie w TK i reakcje władz

Od piątkowego wieczora trwa kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ogłoszono przerwę w wykonywaniu czynności przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił natomiast z wnioskami o uchylenie im immunitetów.

Za osobę kierującą Trybunałem uznano sędzię Annę Korwin-Piotrowską, która ma najdłuższy staż sędziowski. W związku z sytuacją prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu, wrócił do Polski i pojawił się w siedzibie TK.

W sobotę prezydent rozmawiał z liderami ugrupowań parlamentarnych. Wśród przedstawianych mu propozycji znalazły się m.in. koncepcja „resetu” Trybunału oraz powołanie rządu technicznego. Tego samego dnia wieczorem premier Donald Tusk wygłosił orędzie, w którym wykluczył kompromis dotyczący TK.

Demokratyczne państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości – mówił premier. Dodał, że spokoju nie da się osiągnąć przez ustępowanie „przed bezprawiem i przemocą”.

Nadzwyczajne posiedzenie sędziów SN

W sobotę na stronie Sądu Najwyższego opublikowano zarządzenie pierwszego prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego. Zwołał on na wtorek, 3 listopada, na godz. 14 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Sędziowie mają zająć się zagrożeniami dla porządku konstytucyjnego, w tym kwestiami demokratycznego państwa prawnego, niezależności sądów i funkcjonowania najważniejszych organów państwa. Planowane jest przyjęcie uchwały w tej sprawie. Ze względu na nadzwyczajny charakter sytuacji nie zachowano ustawowego, siedmiodniowego terminu zawiadomienia o posiedzeniu.