RMF24

Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia odniósł się do medialnych sytuacji na temat jego przyszłości. Chodzi o doniesienia o tym, że miałby zostać polskim ambasadorem w Watykanie.

Hołownia: Przedstawiciel prezydenta się wstrzymał

W środę „Rzeczpospolita” podała, że Konwent Służby Zagranicznej pozytywnie zaopiniował kandydaturę Szymona Hołowni na ambasadora w Watykanie. Na platformie X Hołownia napisał, że „z dostępnych mu informacji wynika, że przedstawiciel prezydenta nie głosował na Konwencie Służby Zagranicznej za, a wstrzymał się odnośnie jego kandydatury”.

Nie znam żadnego zapewnienia ze strony prezydenta, że tę nominację podpisze, decyzja jest jego, i jak rozumiem podejmie ją, gdy wniosek znajdzie się na jego biurku, obok wielu innych czekających tam wniosków - podkreślił były marszałek Sejmu.

Po zaopiniowaniu kandydatury na ambasadora przez Konwent Służby Zagranicznej, jednym z kolejnych etapów procedury jest stanowisko sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Marta Nawrocka apeluje. „Nie zmarnujmy tej szansy” „Hejt, cyberprzemoc, manipulacja, naruszenie prywatności, to problemy, z którymi musimy zmierzyć się wspólnie” – mówiła pierwsza dama Marta Nawrocka na konferencji „Ich przyszłość. Nasza odpowiedzialność. Their future. Our responsibility”.

Hołownia: Jestem też z branży kościelnej



Pod koniec października Hołownia pytany w rozmowie z Kanałem Zero, czy rozmawiał z szefem MSZ Radosławem Sikorskim na temat możliwości objęcia funkcji ambasadora w Watykanie, odparł, że rozmawiał „o bardzo różnych rzeczach". O tym, co się dzieje w ambasadzie w Waszyngtonie, w ambasadzie w Watykanie, co się dzieje w ambasadach państw G20 - wyliczał.

Nie jestem obecnie w żadnym procesie ubiegania się o to stanowisko, czy o tę zaszczytną funkcję. Natomiast, jeżeli pojawi się takie okno, to będę się nad tym poważnie zastanawiał, bo jak wiecie państwo, jestem z tej branży też kościelnej - mówił wówczas Hołownia, nawiązując m.in. do swoich licznych książek o tematyce religijnej, wydanych przed wejściem do polityki.

Pod koniec lipca rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór poinformował PAP, że ambasador Adam Kwiatkowski kończy swoją czteroletnią misję ambasadora w Watykanie.