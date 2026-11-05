Szczyt V4 na Słowacji. Nawrocki: Europa Środkowa nie może być tylko odbiorcą decyzji

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Rozszerzenie Unii Europejskiej było głównym tematem spotkania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Trenczynie na Słowacji – przekazał na konferencji prezydent tego kraju, Peter Pellegrini. Prezydent Polski Karol Nawrocki w swoim wystąpieniu skupił się jednak na roli Europy Środkowej w kształtowaniu przyszłości kontynentu. „Europa Środkowa nie może być jedynie odbiorcą decyzji podejmowanych przez innych” – zaznaczył.

W Trenczynie na Słowacji zebrali się tam prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W obradach uczestniczyła też przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jednak nie wzięła ona udziału w późniejszej konferencji prasowej.

Nawrocki zaznaczył na niej, że „Europa Środkowa powinna aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości swojego kontynentu”.

Podkreślił, że „Europa Środkowa nie może być jedynie odbiorcą decyzji podejmowanych przez innych”. Dodał przy tym, że współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej „pozwala skuteczniej przedstawiać tę perspektywę i zabiegać o rozwiązania odpowiadające potrzebom obywateli”.

Siła Europy musi opierać się na sile jej państw członkowskich, ich gospodarek i na sile obywateli. Nie możemy akceptować rozwiązań, które osłabiają europejski przemysł, podnoszą koszty życia rodzin i ograniczają możliwości rozwoju przedsiębiorstw - powiedział polski prezydent.

Zaznaczył, że „europejska polityka klimatyczna i energetyczna musi uwzględniać konkurencyjność gospodarki oraz bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich”.

Odnosząc się do współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, Nawrocki zauważył, że Polska, Czechy, Słowacja i Węgry „nie muszą mieć identycznego stanowiska we wszystkich sprawach”, choć - jak zapewnił - w kwestiach fundamentalnych, takich jak interesy gospodarcze, infrastrukturalne i energetyczne podzielają poglądy.

Prezydent Nawrocki przypomniał, że Polska weźmie udział w tegorocznym, grudniowym szczycie G20 w Miami oraz że zabiega o stałe członkostwo w tym formacie. Zapewnił, że Polska chce być w nim głosem całego regionu.

Uczestnicy spotkania Grupy V4 (fot. Piotr Nowak) / PAP

Co mówili pozostali liderzy? Pokój, rozszerzenie UE i bezpieczeństwo

Prezydent Słowacji Peter Pellegrini poinformował, że głównym tematem szczytu Grupy Wyszehradzkiej było rozszerzenia UE. Jak stwierdził, celem polityki rozszerzenia jest zapewnienie pokoju, stabilności i dobrobytu na całym kontynencie.

Dodał, że uczestnicy spotkania powiedzieli obecnej na nim szefowej KE Ursuli von der Leyen, iż mimo wyzwań stojących przed UE, „polityka rozszerzenia musi pozostać w centrum naszej uwagi”.

Jeśli kraj kandydujący spełni niezbędne kryteria, musi zostać pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Stawką jest wiarygodność całego procesu rozszerzenia, a także poparcie społeczne w samych krajach kandydujących - powiedział Pellegrini.

Podkreślił, że wszyscy prezydenci zgodzili się też co to tego, że proces akcesyjny musi opierać się na spełnieniu indywidualnych wymagań. Jak zaznaczył, jest to brak możliwości chodzenia na skróty i faworyzowania potencjalnego państwa członkowskiego nad innym. Każdy musi spełnić te rygorystyczne kryteria, tak jak my wszyscy je spełnialiśmy przed przystąpieniem do UE - zaznaczył.

Prezydent Słowacji nawiązał także do łączonego procesu akcesyjnego, podczas którego negocjacje są prowadzone w sposób powiązany lub równoległy z dwoma bądź większą liczbą państw kandydujących, jak w przypadku Ukrainy i Mołdawii.

Mołdawia idzie swoim tempem, Ukraina idzie swoim tempem. Pomożemy każdemu z tych krajów w procesie akcesyjnym, ale prawdopodobnie nie może to działać w taki sposób, że jeden kraj będzie przeszkadzał drugiemu lub że wejście jednego kraju będzie jednocześnie warunkiem wejścia innego kraju. To nie byłoby właściwe i sprawiedliwe - powiedział.

Pellegrini poinformował także, że prezydenci rozmawiali także m.in. o gospodarce UE oraz dostępności i cenach energii.

Z kolei prezydent Czech Petr Pavel przypomniał, że celem całej Europy jest jak najszybsze doprowadzenie do pokoju w Ukrainie na sprawiedliwych warunkach dla Kijowa. Zwrócił jednocześnie uwagę, że UE potrzebuje jasnych mechanizmów koordynacji i wymiany informacji ws. negocjacji pokojowych.

Natomiast prezydent Węgier Andras Baka podkreślił, że sytuacja w sferze bezpieczeństwa nakłada na kraje Grupy Wyszehradzkiej szczególnie dużą odpowiedzialność. Ocenił, że na próbę wystawiono stabilność i odporność całej Europy.

Baka zwrócił uwagę, że „w tej delikatnej sytuacji” szczególnie ważne jest, aby państwa grupy V4 otwarcie rozmawiały o kwestiach, które ich dotyczą i poszukiwały rozwiązań służących wspólnym interesom.