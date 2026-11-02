Święczkowski znowu próbował wejść do Trybunału Konstytucyjnego. Bez powodzenia

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Bogdan Święczkowski nie został wpuszczony do Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowy prezes TK zapowiedział, że jeśli nie będzie mógł urzędować w budynku, będzie pracował przed budynkiem, bo -"nie boi się Polaków".

Bogdan Święczkowski (w środku) wśród uczestników protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Fot. Paweł Supernak

Bogdan Święczkowski (w środku) wśród uczestników protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. Fot. Paweł Supernak / PAP

Wybrani przez Sejm nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego niemal w pełnym składzie stawili się dziś rano w miejscu pracy. Jest ich siedmioro – ósmy z sędziów, Dariusz Szostak, przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Do TK chciał dostać się również dotychczasowy prezes Bogdan Święczkowski. Pojawił się na miejscu około godz. 13. Nie został jednak wpuszczony do siedziby Trybunału.

Komentując sytuację na miejscu, podkreślał, że decyzje podejmowane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską są „niewiążące”. Chciał również przystąpić do pracy.

Domagam się wejścia na teren Trybunału Konstytucyjnego, do budynku Trybunału Konstytucyjnego. Nikt mnie nie odwołał z funkcji prezesa Trybunału Konstytucyjnego i żadne działania uzurpatora, jakim jest Anna Korwin-Piotrowska, nie mogą tego zmienić – mówił pod TK Święczkowski.

Jak relacjonuje Marek Mikołajczyk, reporter RMF FM, Bogdan Święczkowski zapowiedział, że jeśli nie będzie mógł urzędować w budynku, będzie pracował przed budynkiem, bo „nie boi się Polaków”.

Wśród zgromadzonych Święczkowski podpisał nawet pierwszy dokument - pismo do Komendanta Głównego Policji, w którym domaga się wycofania funkcjonariuszy z terenu TK.

Pismo Święczkowskiego do szefa policji

„Z najwyższym oburzeniem i stanowczym sprzeciwem przyjmuję działania podjęte przez Policję wobec Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności skierowanie funkcjonariuszy do jego siedziby, a następnie uniemożliwieniu mi jako prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu oraz pozostałym sędziom wejścia do budynku” – napisał Święczkowski.

Święczkowski stwierdził, że przebieg działań podjętych przez policję na terenie oraz w bezpośrednim otoczeniu siedziby TK w nocy z piątku na sobotę „budzi szczególnie poważne zastrzeżenia zarówno co do podstaw prawnych podejmowanych czynności, jak i sposobu ich przeprowadzenia, zakresu zaangażowania Policji oraz poszanowania konstytucyjnych gwarancji niezależności Trybunału Konstytucyjnego”.

„Niepokój budzi przede wszystkim skala zaangażowanych sił policyjnych, sposób zabezpieczenia terenu Trybunału, obecność funkcjonariuszy w umundurowaniu i wyposażeniu przeznaczonym do działań podwyższonego ryzyka, a także okoliczności, w jakich dochodziło do ograniczania dostępu do siedziby Trybunału” – napisał.

Święczkowski dodał, że „szczególnie niedopuszczalne jest, aby działania podejmowane przez Policję prowadziły do faktycznego utrudniania wykonywania obowiązków przez osoby stojące na czele konstytucyjnego organu państwa”.

„Jako prezes Trybunału Konstytucyjnego nie żądałem, ale wręcz domagałem się i nadal domagam zakończenia interwencji Policji w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślam, że aktualnie funkcjonariusze przebywają na terenie Trybunału Konstytucyjnego nielegalnie, bowiem bez zgody administratora budynku” – podkreślił.

We wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK odbędzie się prawdopodobnie we wtorek o godz. 15.30 - przekazała kierująca TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

W niedzielę w rozmowie z TVN24 Korwin-Piotrowska przekazała, że w poniedziałek wyda zarządzenie, które rozszerzy obrady wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK o punkt dot. losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

W piątek na stronie internetowej TK ogłoszono przerwę w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, a osobą kierującą pracami Trybunału została ogłoszona - wybrana przez obecny Sejm - sędzia z najdłuższym stażem, Anna Korwin-Piotrowska.