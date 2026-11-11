Święczkowski spróbuje wejść do Trybunału Konstytucyjnego. Oto jego plan

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Bogdan Święczkowski odwiedził w środę uczestników demonstracji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział, że w czwartek podejmie „bardziej stanowczą” próbę dostania się do gmachu. Zdradził swój plan – będzie już dysponował postanowieniem Sądu Najwyższego wskazującym, że jest prezesem TK. Dokument ten pokaże dowódcy policji rozmieszczonej pod TK.

Bogdan Święczkowski pojawił się 11 listopada pod TK w czasie, gdy przez Warszawę przechodził Marsz Niepodległości. Zapowiedział, że następnego dnia (w czwartek, 12 listopada) podejmie „bardziej stanowczą próbę dostania się do Trybunału Konstytucyjnego”.

Zostanie mi doręczone postanowienie Sądu Najwyższego - poinformował. Stwierdził, że także policjanci pod TK będą nim „związani”. Dodał, że doręczy postanowienie SN dowódcy policji.

Święczkowski znowu próbował wejść do Trybunału Konstytucyjnego. Bez powodzenia Bogdan Święczkowski nie został wpuszczony do Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowy prezes TK zapowiedział, że jeśli nie będzie mógł urzędować w budynku, będzie pracował przed budynkiem, bo -"nie boi się Polaków".

Protest pod Trybunałem

Wystąpienia Święczkowskiego przed gmachem TK słuchała grupa protestujących z biało-czerwonymi flagami i opaskami. Niektórzy mieli na sobie zielone kamizelki Ruchu Obrony Granic. Widoczne były niewielkie siły policji, wejścia na teren TK pilnowało dwoje funkcjonariuszy w umundurowaniu ochronnym. Al. Szucha pozostawała zamknięta dla ruchu kołowego. Organizatorzy zapowiedzieli, że po zakończeniu marszu do zgromadzonych dołączą kolejne osoby.

Postanowienie Sądu Najwyższego ws. Święczkowskiego

Postanowienie wydane przez SN we wtorek uchyla zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, które poprzedziły przejęcie kierowania Trybunałem przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską 30 października.

W ubiegły piątek Sąd Najwyższy uznał się za niewłaściwy do rozpoznania zażaleń Święczkowskiego i Sochańskiego na zarządzenie Korwin-Piotrowskiej i przekazał sprawę TK „jako odrębnemu organowi władzy sądowniczej”. Na to postanowienie SN Święczkowski i Sochański również mieli złożyć zażalenie.

We wtorkowym komunikacie Sądu Najwyższego przekazano, że zażalenie na piątkowe postanowienie SN zostało rozpoznane. Postanowiono o uchyleniu tego postanowienia i przekazaniu sprawy do rozpoznania przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej SN, którą kieruje sędzia Maria Szczepaniec.

Po tej decyzji jeszcze tego samego dnia SN rozpoznał zażalenia Święczkowskiego i Sochańskiego.

Odpowiedź sędzi Korwin-Piotrowskiej

W reakcji na komunikat SN sędzia Korwin-Piotrowska oświadczyła, że ewentualne orzeczenia Sądu Najwyższego nie mają wpływu na dalszą skuteczność zawieszenia w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego. Dodała, że tylko sąd dyscyplinarny TK może kontrolować zarządzenia ws. przerw w pracy sędziów Trybunału.