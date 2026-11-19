RMF24

Prawo i Sprawiedliwość będzie walczyć o odwołanie ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. „W rolnictwie mamy najgorszą koniunkturę od 17 lat, a obecny minister rolnictwa Stefan Krajewski zachowuje się tak, jakby nic się nie stało" - oceniła posłanka PiS Anna Gembicka.

„Zawalił te sprawy”. Posłanka PiS krytykuje Krajewskiego

Anna Gembicka zarzuciła Stefanowi Krajewskiemu, że zamiast rozwiązywać problemy rolników, „zajmuje tym, żeby swoim kolegom załatwiać różne sprawy”. Można to uznać za aluzję do sprawy Michała Zarzeckiego. W poniedziałek Wirtualna Polska poinformowała, że Zarzecki, który do października 2024 roku był doradcą ówczesnego wiceministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, skorzystał z restrukturyzacji swojego zadłużonego gospodarstwa. Według informacji WP Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przejął 2,24 mln zł zobowiązań Zarzeckiego. Osiem tygodni później Zarzecki został powołany na stanowisko szefa gabinetu politycznego. We wtorek minister Krajewski poinformował, że przyjął jego rezygnację.

Posłanka PiS zwróciła uwagę, że na czas urzędowania Krajewskiego przypadły dwie kluczowe sprawy dla polskiego rolnictwa - umowa z krajami Mercosur oraz negocjacje ws. wspólnej polityki rolnej UE.

Niestety, wszystkie te sprawy zawalił. Zamiast działać na rzecz polskich rolników, on działa na rzecz kolegów z PSL, to jest jego główne zadanie - powiedziała Gembicka. Krajewski to człowiek, który nie ma kompetencji ani predyspozycji do tego, żeby zajmować się polskim rolnictwem.

Polityczny koniec Kołodziejczaka? „Nie zgłaszano problemów, ale pamiętamy słynne zdjęcie” „Nie jest to sytuacja prosta, w której się znalazł, ale każdy pracuje na swoje konto, każdy pracuje na swoją przyszłość” - tak o Michale Kołodziejczaku powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL. Kołodziejczak…

Szefa resortu rolnictwa krytykował również Robert Telus, który sam w przeszłości zajmował to stanowisko. Według niego, Polska w nowej perspektywie finansowej będzie miała do dyspozycji o 1,5 mld euro mniej środków na rolnictwo niż dotychczas. Wskazał, że do tej pory było to 5 mld, natomiast teraz będzie to 3,5 mld euro rocznie.

Do wyrażenia wotum nieufności ministrowi konieczna jest większość ustawowej liczby posłów (co najmniej 231 głosów).