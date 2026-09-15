Spotkanie Polski 2050. Hołownia starym nowym szefem klubu?

RMF24

Podczas spotkania klubu Polski 2050 nie zapadła żadna decyzja w sprawie kandydatur na szefa klubu - przekazał PAP poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. Na początku września media informowały, że były lider partii Szymon Hołownia miałby zastąpić na stanowisku przewodniczącego klubu Polski 2050 Pawła Śliza.

Jak przekazał Gramatyka, podczas wtorkowego posiedzenia klubu nie zapadły żadne decyzje i nie odbyło się żadne głosowanie.

Przewodniczący Śliz poinformował PAP późnym wieczorem, że „informacje pojawiające się w mediach dotyczące głosowania nad Szymonem Hołownią są nieprawdziwe”. Wcześniej taką informację przekazał m.in. sam PAP.

Gramatyka poinformował, że ze względu na późną porę przerwano wtorkowe obrady klubu.

Spekulacje dotyczące przyszłej roli Hołowni pojawiają się w mediach od kilku miesięcy. Informowały, że miałby on wejść do rządu, czy też na nowo przejąć władzę w Polsce 2050. Na początku września w portalu Onet pojawił się artykuł, z którego wynikało, że Hołownia miałby z kolei zastąpić Śliza w fotelu przewodniczącego klubu.

Mam po kokardę polityki budowanej (...) wokół przecieków, stołków politykierskich, jakichś dywagacji - oświadczyła wówczas liderka formacji, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Natomiast Śliz pytany wówczas przez PAP o medialne doniesienia powiedział, że „nie ma jeszcze żadnej decyzji w tym zakresie”.

Hołownia, założyciel Polski 2050, pod koniec września ub.r. poinformował, że nie będzie ubiegał się ponownie o funkcję przewodniczącego partii. W wyniku przeprowadzonych wyborów zwyciężyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. W lutym br. partię opuściło ok. połowy parlamentarzystów, tworząc klub Centrum. Obecnie Polska 2050 liczy 15 posłów.