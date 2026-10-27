Spór o ślubowanie Macieja Berka. Trybunał ujawnia stanowisko prezydenta Nawrockiego

RMF24

Trybunał Konstytucyjny otrzymał stanowisko prezydenta ws. ślubowania, które Maciej Berek złożył w Sejmie. Zaskoczenia nie ma - Karol Nawrocki twierdzi, że były minister nie nawiązał stosunku służbowego sędziego TK.

Ślubowanie „wobec prezydenta”, który był w innym miejscu

Maciej Berek na początku września został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej był m.in. ministrem w rządzie Donalda Tuska.

Karol Nawrocki nie zaprosił Berka do Pałacu Prezydenckiego na złożenie ślubowania sędziego TK. W tej sytuacji Berek uznał, że może to zrobić w Sejmie. Stosowną formułę wygłosił w obecności m.in. marszałka Sejmu, używając słów, że robi to „wobec prezydenta”. Jest już kolejną osobą wybraną przez Sejm na sędziego TK, która zdecydowała się na taki krok.

Po sejmowym - i zdaniem opozycji oraz części ekspertów, nieskutecznym - ślubowaniu Maciej Berek udał się do Trybunału Konstytucyjnego. Kierujący tą instytucją Bogdan Święczkowski nie dopuścił go do orzekania. Skierował też do prezydenta Karola Nawrockiego pismo z pytaniem, czy uznaje od ślubowanie Berka.

Jednoznaczna odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego

We wtorek Trybunał Konstytucyjny poinformował, że otrzymał pismo szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego, który „przedstawił stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego w niniejszej sprawie”.

W piśmie z Kancelarii Prezydenta RP zaznaczono, że „złożenie ślubowania w siedzibie Sejmu w obecności Marszałka Sejmu i Marszałek Senatu, przy jednoczesnym braku Prezydenta RP, nie może być uznane za równoważne złożeniu ślubowania wobec Prezydenta RP”.



Jednoznacznie poinformowano również, że „pan Maciej Berek wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego TK takiego ślubowania wobec urzędującego Prezydenta nie złożył”. Oznacza to, że nie nawiązał stosunku służbowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego - przekazała PAP rzeczniczka TK Weronika Ścibor.