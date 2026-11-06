Sondaż CBOS: PiS i Konfederacja idą łeb w łeb

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Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 28,1 proc. poparcia w wyborach parlamentarnych – wynika z listopadowego sondażu CBOS. Na kolejnych miejscach znalazłyby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 15,8 proc. oraz Konfederacja, którą wskazało 15,4 proc. zadeklarowanych wyborców.

Sejm w wersji Lego w gabienecie byłego marszalka Sejmu Szymona Holowni (fot. Wojciech Olkusnik)

Sejm w wersji Lego w gabienecie byłego marszalka Sejmu Szymona Holowni (fot. Wojciech Olkusnik) / East News

Gdyby wybory odbyły się na początku listopada, do Sejmu weszłoby pięć ugrupowań.

Poza Koalicją Obywatelską, PiS i Konfederacją próg wyborczy przekroczyłyby Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, z poparciem na poziomie 7,8 proc., oraz Nowa Lewica – 5,9 proc.

KO zanotowała spadek o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Poparcie dla PiS zmniejszyło się o 2,4 pkt proc., a Konfederacja zyskała 2,6 pkt proc. Nowa Lewica odnotowała najwyższy wzrost spośród wszystkich partii – o 2,9 pkt proc.

Pozostałe partie pod progiem

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby 5-procentowego progu wyborczego.

Partia Razem uzyskałaby 3,4 proc. głosów, Rozwój Plus – 2,8 proc., Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,8 proc., Polska 2050 RP – 1,1 proc., a Unia Centrum – 0,2 proc.

Na inne partie wskazało 1,7 proc. badanych, którzy zadeklarowali udział w głosowaniu. Niezdecydowanych było 14,2 proc. respondentów, a 1,8 proc. odmówiło odpowiedzi na pytanie o preferencje wyborcze.

Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 77,7 proc. ankietowanych. To wzrost o 3,7 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

CBOS ocenił, że wyższe zainteresowanie wyborami może mieć związek z ostatnimi wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego, które – jak zaznaczono – podniosły temperaturę polityczną.

Jak przeprowadzono badanie?

Sondaż zrealizowano od 2 do 4 listopada na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz internetowych (CAWI – 20 proc.). Dane dotyczące deklarowanego udziału w wyborach i preferencji partyjnych zostały ważone.