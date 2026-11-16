Sojusz PiS z Braunem? Mastalerek: Kaczyński idzie w złą stronę

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Były szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek, który był gościem dzisiejszej Porannej rozmowy w RMF FM, powiedział, że polskie społeczeństwo nie zna prawdziwych poglądów lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna skondensowanych m.in. w stwierdzeniu, że „uwielbia zapach rosyjskiego gazu o poranku”. „Dziś Grzegorz Braun jest synonimem buntu, niezgody na klasę polityczną. Ludzie nie wiedzą, że bierze ruskiego agenta na listę wyborczą. Pytanie, czy w kampanii się dowiedzą, czy nie. Teraz dla ludzi to jest człowiek, który chodzi z gaśnicą, jest ogólnie przeciwko” - powiedział na naszej antenie Marcin Mastalerek.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w przeszłości wielokrotnie odżegnywał się od jakiejkolwiek współpracy z Grzegorzem Braunem, podkreślając, że „nie ma dla niego miejsca w polityce”. Od jakiegoś czasu spekuluje się natomiast o sojuszu szerokiej prawicy nie tylko w ramach paktu senackiego, ale też współpracy przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się już jesienią przyszłego roku. 31 października Braun pochwalił się wspólnym selfie z Kaczyńskim. Zdjęcie zostało zrobione przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

„Jarosław Kaczyński chyba zapomniał o tym, że mówił, że tam są ruscy agenci”

Dziś w Porannej rozmowie w RMF FM naszym gościem był Marcin Mastalerek, szef gabinetu byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Tomasz Terlikowski pytał o kwestię ewentualnej współpracy Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją Korony Polskiej, której liderem jest Braun, a także o rosnące notowania sondażowe Korony.

Marcin Mastalerek w Porannej rozmowie w RMF FM, fot. Mikołaj Poruszek / RMF FM

Nie ma się co dziwić, jeśli prezes Kaczyński na kongresie Prawa i Sprawiedliwości w 2024 roku ustalił agendę, agendę politycznego sporu z Donaldem Tuskiem, że Grzegorz Braun jest bardziej wiarygodny niż Prawo i Sprawiedliwość. Gdyby wtedy powiedział: będziemy się z Donaldem Tuskiem bili o służbę zdrowia, o gospodarkę, o to, w czym PiS jest wiarygodny, to miałby szansę zostawić Grzegorza Brauna gdzieś na marginesie. Ale jeżeli powiedział, że będziemy się bili o suwerenność, no to Grzegorz Braun, który dużo krzyczy o suwerenności i robi różne performance, będzie wygrywał - powiedział Marcin Mastalerek.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM stwierdził, że większość wyborców nie ma świadomości, kim jest Grzegorz Braun i czym jest jego ugrupowanie. Dodał, że do ludzi nie przebija się prorosyjska narracja lidera Korony, a poparcie rośnie mu dlatego, że jest dla ludzi synonimem buntu przeciwko ogólnie pojętej władzy.

Ludzie nie wiedzą, że bierze ruskiego agenta na listę wyborczą. Pytanie, czy w kampanii się dowiedzą, czy nie (...). Jarosław Kaczyński jeszcze do czerwca mówił, że nigdy żadnej współpracy z Grzegorzem Braunem i nigdy żadnego wspólnego rządu. Ja wtedy w programie RMF FM powiedziałem, że to prędzej Grzegorz Braun nie będzie chciał współpracy z Jarosławem Kaczyńskim niż na odwrót. Nie minęło wiele czasu, kilka miesięcy i nagle Jarosław Kaczyński chyba zapomniał o tym, że mówił, że tam są ruscy agenci. Przecież Jarosław Kaczyński świetnie zna poglądy Grzegorza Brauna, zna ludzi, którzy tam są. Nagle prezes Kaczyński mówi, że nie, że bezpieczeństwo Polski nie jest ważne; zróbmy jedną listę z Grzegorzem Braunem - powiedział nasz gość.

Marcin Mastalerek dodał, że nie rozumie postępowania prezesa Kaczyńskiego i uważa, że szkodzi ono prawicy. Powiedział też, że skrajne poglądy Grzegorza Brauna przeczą idei Prawa i Sprawiedliwości - „partii, którą zakładał prezydent Lech Kaczyński”.

Wielokrotnie mówiłem, że zasługą prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest to, że prawica w Polsce - inaczej niż w Europie - nie była antysemicka i prorosyjska, a dziś Jarosław Kaczyński idzie w drugą stronę - powiedział nasz gość, dodając, że ta sytuacja jest wielką szansą dla byłego premiera Mateusza Morawieckiego i jego ugrupowania Rozwój Plus.

Na szczęście premier Morawiecki mówi, że nie wejdzie na taką listę. Mówię „na szczęście”, dlatego że taka lista wspierałaby tylko Grzegorza Brauna - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek.

Według naszego gościa prawica osiągała największe sukcesy wtedy, gdy potrafiła odwoływać się do umiarkowanych wyborców i zachowywać dystans wobec najbardziej radykalnych środowisk.

Myślę, że prawica czy centroprawica osiągała największe sukcesy w latach 2019-2020 - mówiłem o tym haśle - expose premiera Morawieckiego: „Normalność” - wtedy, kiedy zostawiała Grzegorza Brauna na marginesie i mówiła: nigdy współpracy z Braunem - argumentował gość Porannej rozmowy w RMF FM.

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Od gaśnicy w Sejmie do Nord Streamu z AfD. Polityka według Grzegorza Brauna

W październiku tego roku politycy z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna - wspólnie z politykami skrajnie prawicowej niemieckiej partii AfD - wezwali do wznowienia projektu Nord Stream i zapowiedzieli powrót do polityki współpracy gospodarczej z Rosją.

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W grudniu dwa lata temu zgasił z kolei gaśnicą świece chanukowe w Sejmie. Podczas tego incydentu ucierpiała jedna osoba. Była to lekarka, dr n. med. Magdalena Gudzińska-Adamczyk, która próbowała powstrzymać posła i zagrodzić mu drogę.