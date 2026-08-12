Śledztwo ws. „apartamentu Nawrockiego”. Jest decyzja prokuratury

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Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo dotyczące rzekomego przekroczenia uprawnień przez Karola Nawrockiego w czasie, gdy obecny prezydent pełnił funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie dotyczyło korzystania z pokoi i apartamentów należących do muzeum. Prokuratura uznała, że nie doszło do popełnienia czynu zabronionego.

„Przyczyną umorzenia śledztwa było stwierdzenie, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego” – czytamy w komunikacie gdańskiej prokuratury.

Śledczy poinformowali, że przesłuchali 41 świadków, w tym obecnych i byłych pracowników muzeum oraz przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Zabezpieczono także dokumentację dotyczącą rezerwacji pokoi, korespondencję mailową oraz dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków służbowych przez dyrektora.

„Zgromadzony materiał dowodowy w odniesieniu do rezerwacji pokoi i apartamentów (najczęściej apartamentu nr 78 de Lux) przypisanych do osoby ‘Dyrektor’, nie dał podstaw do twierdzenia ponad wszelką wątpliwość, że faktycznie Karol Nawrocki w tym apartamencie zamieszkiwał – czyli wynajmował je w powszechnym tego słowa znaczeniu - co mogłoby skutkować możliwością obciążenia go kosztami utrzymania danego pokoju czy apartamentu” – zaznaczono.

Nie ustalono również, aby były dyrektor osobiście dokonywał rezerwacji lub miał wiedzę o wpisach dokonywanych przez pracowników recepcji.

Śledczy ustalili też, że dyrektor muzeum, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami, miał prawo udzielać ulg i zwolnień z opłat za korzystanie z apartamentów. Uprawnienie to nie było uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków. Prokuratura podkreśliła, że elastyczne zarządzanie rezerwacjami było uzasadnione m.in. organizacją konferencji i wydarzeń związanych z działalnością muzeum.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne. Stronom przysługuje zażalenie do sądu.

Media o apartamencie

Śledztwo w sprawie korzystania z apartamentu deluxe w kompleksie hotelowym Muzeum II Wojny Światowej przez Karola Nawrockiego zostało wszczęte po medialnych doniesieniach, według których jako dyrektor placówki miał on przez ponad pół roku zajmować apartament, nie ponosząc przy tym kosztów pobytu, mimo że mieszka zaledwie 5 kilometrów od muzeum. Jak poinformowała „Gazeta Wyborcza”, powołując się na dane obecnej dyrekcji MIIWŚ, w latach 2018–2020 Nawrocki zarezerwował 19 pobytów w muzealnym kompleksie hotelowym, a w latach 2020–2021 – 182 pobyty, co łącznie daje 201 dni, z czego 197 przypadło na apartament deluxe.

Karol Nawrocki, odnosząc się do tych informacji, wyjaśnił, że w czasie pandemii Covid-19 dwukrotnie odbywał w apartamencie 10-dniową kwarantannę, pracując zdalnie. Zaprzeczył, jakoby mieszkał tam przez 200 dni, tłumacząc, że apartament był jedynie przez taki okres zarezerwowany na jego nazwisko. Dodał, że lokal wykorzystywany był także do spotkań służbowych z gośćmi z kraju i zagranicy.

Nawrocki podkreślił również, że apartamenty i pokoje gościnne w muzeum powstały z inicjatywy jego poprzednika, prof. Pawła Machcewicza. Po objęciu stanowiska dyrektora zdecydował się na ich komercjalizację, by generowały dochód poprzez wynajem turystyczny.