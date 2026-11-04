„Skoro chce, żeby Europa się dowiedziała o jej wyczynach”. Szydło żąda debaty o TK

RMF24

Była premier Beata Szydło, obecna europosłanka Prawa i Sprawiedliwości złożyła wniosek o zwołanie posiedzenia specjalnej komisji zajmującej się Europejską Tarczą Demokracji na temat sytuacji wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Jej inicjatywa spotkała się z natychmiastową i ostrą reakcją europosłów Koalicji Obywatelskiej, którzy zarzucili Szydło hipokryzję.

We wtorek Beata Szydło poinformowała o złożeniu wniosku o zwołanie posiedzenia komisji w Parlamencie Europejskim, której tematem miałaby być sytuacja w polskim Trybunale Konstytucyjnym. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, pięcioro europosłów PiS - Mariusz Kamiński, Joachim Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Maciej Wąsik i Jacek Ozdoba - również złożyło wniosek o pilną debatę w komisji LIBE.

KO: To za Szydło zaczął się demontaż TK

Zaskoczenia inicjatywą Szydło nie kryli Michał Szczerba i Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. W ich ocenie, była premier nie ma moralnego prawa, by inicjować debatę na temat Trybunału Konstytucyjnego na forum europejskim.

Ze zdziwieniem przyjęliśmy informację, że pani europoseł Beata Szydło jest tą, która składa te wnioski, bo to za premier Beaty Szydło rozpoczął się demontaż TK – skomentował Dariusz Joński.

Przypomniał, że Szydło była pierwszym szefem rządu, który nie publikował wyroków Trybunału. Skoro chce, żeby Europa się dowiedziała o jej wyczynach również, to jesteśmy oczywiście gotowi rozmawiać na argumenty – dodał europoseł KO.

Zarzuty hipokryzji

Joński zwrócił uwagę, że Szydło nie tylko „zdemolowała” Trybunał, o którym teraz chce debatować w Parlamencie Europejskim, ale też wcześniej głosowała przeciwko utworzeniu komisji, na forum której zamierza teraz prowadzić dyskusję.

Chociaż wczoraj ta komisja się odbywała i mogła przyjść na tę komisję i złożyć taki wniosek, to dopiero po naszych interwencjach i wyśmianiu tego, że nic nie zrobiła, dopiero ten wniosek złożyła – podkreślił Joński.

Najpierw są przeciwko powstaniu komisji Tarcza Demokracja, razem z Orbanem blokują usilnie jej powstanie, a później z niej korzystają – dodał europoseł Michał Szczerba.

Wniosek Kamińskiego

Joński nie szczędził również ostrych komentarzy pod adresem Mariusza Kamińskiego i jego partyjnego kolegi, Macieja Wąsika.

Kamiński powinien razem z europosłem Maciejem Wąsikiem, zastępcą Kamińskiego w czasie, gdy za rządów PiS był on ministrem spraw wewnętrznych, siedzieć w więzieniu. Oni zostali prawomocnie skazani. Gdyby nie ułaskawienie Andrzeja Dudy, to dalej by tam byli, a nie w Parlamencie Europejskim. Tutaj parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim o tym doskonale wiedzą – podsumował Joński.

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego zaostrzył się w ostatnich dniach. W miniony piątek przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym. Wydała ona zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.