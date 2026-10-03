Składka zdrowotna na starych zasadach i dobrowolny KSeF. Propozycje gospodarcze PiS

RMF24

Powrót do dawnych zasad naliczania składki zdrowotnej, jednorazowa amortyzacja inwestycji i dobrowolność KSeF dla MŚP – to tylko niektóre propozycje, które padły podczas sobotniego kongresu gospodarczego PiS. Politycy partii przekonują, że to pierwszy krok do uzdrowienia finansów publicznych i pobudzenia polskiej gospodarki.

W sobotę odbył się kongres gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Gospodarka – nasz plan na uzdrowienie sytuacji w finansach publicznych”. Jak podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński, to pierwsza konferencja ekonomiczna o tak szerokim zakresie, która otwiera kampanię wyborczą partii. Kaczyński zaznaczył, że kwestie gospodarcze są dziś kluczowe, a wyjście z kryzysu finansów publicznych to warunek powrotu Polski na ścieżkę dynamicznego rozwoju.

Krytyka obecnego rządu i diagnoza problemów

Wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, Przemysław Czarnek, ostro skrytykował obecny rząd za wzrost zadłużenia i rosnący deficyt budżetowy. Według niego, gigantyczny deficyt budżetowy ma wpływ na życie wszystkich Polaków, bo brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia czy inwestycje. Jego zdaniem, obecny rząd nie radzi sobie z inflacją, a inwestycje w kraju praktycznie stanęły w miejscu.

Kluczowe propozycje PiS dla przedsiębiorców

Podczas kongresu prof. Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przedstawił szczegóły propozycji gospodarczych PiS. Najważniejsze z nich to:

Powrót do zasad składki zdrowotnej sprzed 2022 r. – przedsiębiorcy mieliby płacić zryczałtowaną składkę od podstawy stanowiącej 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia,

– przedsiębiorcy mieliby płacić zryczałtowaną składkę od podstawy stanowiącej 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, Jednorazowa amortyzacja wydatków inwestycyjnych – wszystkie inwestycje przedsiębiorców mogłyby być jednorazowo zaliczane w koszty uzyskania przychodów,

– wszystkie inwestycje przedsiębiorców mogłyby być jednorazowo zaliczane w koszty uzyskania przychodów, Przywrócenie karty podatkowej oraz wydłużenie możliwości wyboru formy opodatkowania do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym,

oraz wydłużenie możliwości wyboru formy opodatkowania do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym, Dobrowolność Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla małych i średnich firm na okres 2-3 lat,

(KSeF) dla małych i średnich firm na okres 2-3 lat, Coroczna, automatyczna waloryzacja progów podatkowych.

Gospodarka w liczbach: wyzwania i szanse

Eksperci PiS podkreślali, że mimo trudnej sytuacji finansów publicznych, polska gospodarka wciąż ma mocne strony – wysoka dynamika PKB, korzystny kurs walut i niskie bezrobocie. Jednak zagrożeniem jest rosnące zadłużenie, które może przekroczyć 55 proc. PKB w 2028 r., a także wysoki deficyt i koszty obsługi długu.

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że to dopiero początek konsultacji i debat gospodarczych. Minie jeszcze trochę czasu i niejedna konferencja, zanim przedstawimy całościowy program gospodarczy – podkreślił prezes PiS.