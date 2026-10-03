Składka zdrowotna na starych zasadach i dobrowolny KSeF. Propozycje gospodarcze PiS

W sobotę odbył się kongres gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Gospodarka – nasz plan na uzdrowienie sytuacji w finansach publicznych”. Jak podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński, to pierwsza konferencja ekonomiczna o tak szerokim zakresie, która otwiera kampanię wyborczą partii. Kaczyński zaznaczył, że kwestie gospodarcze są dziś kluczowe, a wyjście z kryzysu finansów publicznych to warunek powrotu Polski na ścieżkę dynamicznego rozwoju.
Krytyka obecnego rządu i diagnoza problemów
Wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, Przemysław Czarnek, ostro skrytykował obecny rząd za wzrost zadłużenia i rosnący deficyt budżetowy. Według niego, gigantyczny deficyt budżetowy ma wpływ na życie wszystkich Polaków, bo brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia czy inwestycje. Jego zdaniem, obecny rząd nie radzi sobie z inflacją, a inwestycje w kraju praktycznie stanęły w miejscu.
Kluczowe propozycje PiS dla przedsiębiorców
Podczas kongresu prof. Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przedstawił szczegóły propozycji gospodarczych PiS. Najważniejsze z nich to:
- Powrót do zasad składki zdrowotnej sprzed 2022 r. – przedsiębiorcy mieliby płacić zryczałtowaną składkę od podstawy stanowiącej 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia,
- Jednorazowa amortyzacja wydatków inwestycyjnych – wszystkie inwestycje przedsiębiorców mogłyby być jednorazowo zaliczane w koszty uzyskania przychodów,
- Przywrócenie karty podatkowej oraz wydłużenie możliwości wyboru formy opodatkowania do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym,
- Dobrowolność Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla małych i średnich firm na okres 2-3 lat,
- Coroczna, automatyczna waloryzacja progów podatkowych.
Gospodarka w liczbach: wyzwania i szanse
Eksperci PiS podkreślali, że mimo trudnej sytuacji finansów publicznych, polska gospodarka wciąż ma mocne strony – wysoka dynamika PKB, korzystny kurs walut i niskie bezrobocie. Jednak zagrożeniem jest rosnące zadłużenie, które może przekroczyć 55 proc. PKB w 2028 r., a także wysoki deficyt i koszty obsługi długu.
Jarosław Kaczyński zapowiedział, że to dopiero początek konsultacji i debat gospodarczych. Minie jeszcze trochę czasu i niejedna konferencja, zanim przedstawimy całościowy program gospodarczy – podkreślił prezes PiS.