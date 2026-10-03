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Składka zdrowotna na starych zasadach i dobrowolny KSeF. Propozycje gospodarcze PiS

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 3 października (16:19)

Powrót do dawnych zasad naliczania składki zdrowotnej, jednorazowa amortyzacja inwestycji i dobrowolność KSeF dla MŚP – to tylko niektóre propozycje, które padły podczas sobotniego kongresu gospodarczego PiS. Politycy partii przekonują, że to pierwszy krok do uzdrowienia finansów publicznych i pobudzenia polskiej gospodarki.

Składka zdrowotna na starych zasadach i dobrowolny KSeF. Propozycje gospodarcze PiS
Jarosław Kaczyński, fot. Paweł Supernak /PAP

W sobotę odbył się kongres gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Gospodarka – nasz plan na uzdrowienie sytuacji w finansach publicznych”. Jak podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński, to pierwsza konferencja ekonomiczna o tak szerokim zakresie, która otwiera kampanię wyborczą partii. Kaczyński zaznaczył, że kwestie gospodarcze są dziś kluczowe, a wyjście z kryzysu finansów publicznych to warunek powrotu Polski na ścieżkę dynamicznego rozwoju.

Krytyka obecnego rządu i diagnoza problemów

Wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, Przemysław Czarnek, ostro skrytykował obecny rząd za wzrost zadłużenia i rosnący deficyt budżetowy. Według niego, gigantyczny deficyt budżetowy ma wpływ na życie wszystkich Polaków, bo brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia czy inwestycje. Jego zdaniem, obecny rząd nie radzi sobie z inflacją, a inwestycje w kraju praktycznie stanęły w miejscu.

Kluczowe propozycje PiS dla przedsiębiorców

Podczas kongresu prof. Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przedstawił szczegóły propozycji gospodarczych PiS. Najważniejsze z nich to:

  • Powrót do zasad składki zdrowotnej sprzed 2022 r. – przedsiębiorcy mieliby płacić zryczałtowaną składkę od podstawy stanowiącej 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia,
  • Jednorazowa amortyzacja wydatków inwestycyjnych – wszystkie inwestycje przedsiębiorców mogłyby być jednorazowo zaliczane w koszty uzyskania przychodów,
  • Przywrócenie karty podatkowej oraz wydłużenie możliwości wyboru formy opodatkowania do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym,
  • Dobrowolność Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla małych i średnich firm na okres 2-3 lat,
  • Coroczna, automatyczna waloryzacja progów podatkowych.

Gospodarka w liczbach: wyzwania i szanse

Eksperci PiS podkreślali, że mimo trudnej sytuacji finansów publicznych, polska gospodarka wciąż ma mocne strony – wysoka dynamika PKB, korzystny kurs walut i niskie bezrobocie. Jednak zagrożeniem jest rosnące zadłużenie, które może przekroczyć 55 proc. PKB w 2028 r., a także wysoki deficyt i koszty obsługi długu.

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że to dopiero początek konsultacji i debat gospodarczych. Minie jeszcze trochę czasu i niejedna konferencja, zanim przedstawimy całościowy program gospodarczy – podkreślił prezes PiS.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Prawo i Sprawiedliwość
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