Sikorski zwrócił się do Muska. Chodzi o „dyskryminację Polaków” ws. Starlinka

RMF24

Szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się w środę do Elona Muska by ten przestał dyskryminować polskich użytkowników Starlinka. Dodał, że inaczej Polska może „przemyśleć kwestię płacenia Muskowi 50 milionów dolarów rocznie za jego usługi”. Wcześniej minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że od 17 sierpnia Polacy korzystający ze Starlink Roam mają być traktowani gorzej niż klienci z innych państw Europy.

Co oznaczają zapowiadane zmiany?

Starlink to system zapewniający dostęp do internetu za pośrednictwem przenośnych terminali. Jego działanie bazuje na konstelacji kilku tysięcy satelitów. To największy tego typu system na świecie.

Z zapowiedzi zmian w zasadach dotyczących korzystania ze Starlinków wynika, że Polska nie została ujęta w gronie państw europejskich traktowanych jako wspólny obszar, w ramach którego nie trzeba korzystać z zagranicznej taryfy. W zmianie zaznaczono, że „Polska nie jest uwzględniona w powyższym regionie Europy” oraz że „konta zarejestrowane w Polsce są traktowane jako przeznaczone wyłącznie do użytku w Polsce”.

Sikorski wysyła Muska na Marsa. Padły mocne słowa Elon Musk chciałby likwidacji Unii Europejskiej. Radosław Sikorski stanowczo odpowiada. "Leć na Marsa. Tam nie ma cenzury nazistowskich salutów" - stwierdził szef MSZ. Nawiązał w ten sposób do kontrowersyjnego gestu, który Musk wykonał…

Oznacza to zmianę warunków dla polskich użytkowników podczas zagranicznych wyjazdów. Polacy z pakietem „W drodze – bez ograniczeń” będą mogli korzystać z internetu za granicą przez 30 dni w ramach jednej podróży. Po miesiącu niezbędny jest powrót do Polski w celu „zresetowania 30-dniowego okresu” albo przejście na droższy pakiet lub zmiana kraju rejestracji.

Sikorski zwrócił się do Muska. „Przestań dyskryminować polskich użytkowników”

Do sprawy zapowiedzianych zmian w korzystaniu ze Starlinków odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski, zwracając się bezpośrednio do Muska.

„Hej, Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo inaczej możemy przemyśleć kwestię płacenia Ci 50 milionów dolarów rocznie za Twoje usługi” – napisał Sikorski na platformie X.

"Śliniący się imbecyl". Obelgi Muska pod adresem Sikorskiego "Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink jest podstawą ukraińskich łączności wojskowych" - to słowa Elona Muska skierowane w odpowiedzi do Radosława Sikorskiego. Wicepremier i szef MSZ wcześniej zwrócił się…

Wcześniej w środę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy.

„Musk chce działać w Polsce, korzystać z polskiego rynku i zarabiać na polskich klientach, musi ich traktować uczciwie i na równych zasadach” – podkreślił we wpisie na platformie X Gawkowski.

Spór o Starlinki na najwyższych szczeblach dyplomacji i biznesu

To nie pierwsza kontrowersja, jaka pojawiła się między polskimi władzami a SpaceX, którego największym właścicielem jest amerykański miliarder Elon Musk.

Przypomnijmy, od początku wojny obronnej Ukrainy z Rosją w lutym 2022 r. Ukraina wykorzystuje Starlinki zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych. System odgrywa ważną rolę w ukraińskiej łączności, a jego znaczenie wielokrotnie podkreślali przedstawiciele władz Ukrainy, w tym prezydent Wołodymyr Zełenski.

Ważna decyzja Muska. Sikorski: Lepiej późno niż wcale Rosyjscy żołnierze stracili dostęp do systemu Starlink wykorzystywanego na froncie przeciwko Ukrainie. Decyzję o blokadzie potwierdził ukraiński minister obrony, a wicepremier Radosław Sikorski podziękował Elonowi Muskowi za ten krok.

W lutym ubiegłego roku agencja Reutera poinformowała, że przedstawiciele amerykańskiej administracji grozili Ukrainie natychmiastowym odcięciem od Starlinków, jeżeli Kijów nie zgodzi się na warunki Waszyngtonu w sprawie negocjowanej wówczas umowy dotyczącej eksploatacji minerałów ziem rzadkich.

Na tym tle, w marcu 2025 r., doszło do publicznego sporu między Muskiem a szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim; włączył się do niego również sekretarz stanu USA Marco Rubio. Dyskusję prowadzono w serwisie X, który również należy do Muska.

Musk skomentował, że jeżeli pozbawi ukraińską armię dostępu do systemu Starlink, „cały front w Ukrainie upadnie”. Sikorski odparł, że „abstrahując od etyki grożenia ofierze agresji, jeśli SpaceX okaże się niewiarygodnym dostawcą, będziemy zmuszeni szukać innych dostawców”. Dodał, że Polska wydaje na utrzymanie Starlinków dla Ukrainy 50 mln dolarów rocznie.

Miliarder odpowiedział Sikorskiemu, by „był cicho”. Nazwał go „małym człowiekiem” i twierdził, że Polska ponosi „mały ułamek kosztów” Starlinków; później nazwał polskiego ministra również „marionetką Sorosa”. Jednocześnie jednak przekazał, że Starlink nie odetnie Ukrainy od swoich terminali.

Rosjanie montują do dronów sprzęt Muska. Sikorski zareagował Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zwrócił się publicznie do Elona Muska, właściciela SpaceX, z pytaniem, dlaczego nie powstrzymuje Rosji przed wykorzystywaniem systemów satelitarnych Starlink do ataków na Ukrainę. Minister ostrzegł, że…

Na wpis szefa polskiej dyplomacji zareagował też jego amerykański odpowiednik. Rubio skomentował, że nikt nie groził zablokowaniem Ukrainie dostępu do systemu. Zarzucił też Sikorskiemu, że „zmyśla” i powinien podziękować, ponieważ „bez Starlinków Ukraina już dawno przegrałaby wojnę, a Rosjanie byliby teraz przy polskiej granicy”.

Ukraina ma 50 tys. terminali Starlink i rozwija ten system z pomocą zagranicznych partnerów, z których najwięcej, 29,5 tys., przekazała Polska – informował w kwietniu 2025 r. ówczesny ukraiński minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow. Jak zaznaczali polscy politycy, Warszawa finansuje również bieżące utrzymanie tych systemów. Wśród darczyńców Starlinków dla Ukrainy są też m.in. USA i Wielka Brytania.