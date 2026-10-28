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Sikorski uderzył w Nawrockiego, Przydacz i Fogiel odpowiadają. „Cham”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 października (11:43)

"Prawidłowo mówimy sutener, stręczyciel czy alfons?" – zapytał w środę na platformie X Radosław Sikorski, nawiązując do procesu, jaki Karol Nawrocki wytoczył Onetowi. Na wpis szefa MSZ zareagowali prezydencki minister Marcin Przydacz i poseł PiS Radosław Fogiel. „Prawidłowo mówimy cham, prostak czy prymityw?” - odpowiedział prezydencki minister.

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Sikorski uderzył w Nawrockiego, Przydacz i Fogiel odpowiadają. „Cham”
Radosław Sikorski, Karol Nawrocki, fot. Adam Burakowski, Wojciech Olkuśnik /East News

„Pan Minister krzyżówkę rozwiązuje czy myśli o zmianie ścieżki kariery?

„Prawidłowo mówimy sutener, stręczyciel czy alfons?” – zapytał na platformie X Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych nawiązał w ten sposób do procesu, jaki Karol Nawrocki wytoczył wydawcy Onetu po publikacji artykułu dotyczącego jego pracy w sopockim Grand Hotelu.

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Na wpis szefa MSZ odpowiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. „Prawidłowo mówimy cham, prostak czy prymityw?” – napisał na platformie X.

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Do wymiany zdań włączył się także poseł PiS Radosław Fogiel. „A Pan Minister krzyżówkę rozwiązuje czy myśli o zmianie ścieżki kariery?” – skomentował.

 

Proces Karola Nawrockiego z wydawcą Onetu

Sprawa, do której odniósł się Sikorski, dotyczy artykułu „Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu”, opublikowanego w maju 2025 roku. Jego autorzy, Andrzej Stankiewicz i Jacek Harłukowicz, opisali relacje osób, które twierdziły, że Nawrocki, pracując jako ochroniarz w sopockim hotelu, miał organizować prostytutki dla gości obiektu.

Karol Nawrocki odrzucił zarzuty przedstawione w publikacji i pozwał wydawcę Onetu, spółkę Ringier Axel Springer Polska. Prezydent uważa, że artykuł naruszył jego dobra osobiste i w pozwie domaga się opublikowania przeprosin.

We wtorek opinia publiczna po raz pierwszy mogła poznać szczegóły rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie. O odtajnienie postępowania zabiegali prawnicy portalu.

Świadek opisała sytuację w hotelu

Jedną z osób zeznających w sprawie była Natasza Geldon, która pracowała w ochronie Grand Hotelu razem z Karolem Nawrockim. Kobieta opisała sytuację, którą miała zaobserwować podczas dyżuru na recepcji.

Zauważyłam, że Karol wchodzi do hotelu z kobietą i mężczyzną. Było to nietypowe, bo my, jako ochrona, nie wprowadzaliśmy gości do hotelu – zeznała.

Jak relacjonowała, cała trójka rozmawiała ze sobą, a następnie wjechała windą na piętra przeznaczone dla gości hotelowych.

Szli we trójkę, rozmawiali ze sobą. Była to sytuacja dość swobodna. Potem wjechali windą na piętra przeznaczone dla gości hotelowych – mówiła świadek.

Podkreśliła również, że do obowiązków pracowników ochrony nie należało odprowadzanie gości do windy, „a tym bardziej wjeżdżanie na górę”.

Geldon zeznała, że później zapytała Nawrockiego o zaobserwowaną sytuację. Według jej relacji usłyszała, że można sobie dorobić, doprowadzając dziewczyny. Kobieta wyjaśniła, że rozmowa utwierdziła ją w przekonaniu, iż była świadkiem procederu.

Byłam wtedy młodą dziewczyną, 19-letnią. Kiedy więc zauważyłam tę kobietę i mężczyznę z Karolem, odniosłam wrażenie, że wchodzi alfons z prostytutką. Późniejsza rozmowa z Karolem jeszcze mnie upewniła – powiedziała w sądzie.

Są to relacje świadka przedstawione w toku postępowania. Sam fakt ich złożenia nie przesądza o prawdziwości zarzutów wobec prezydenta.

Andrzej Stankiewicz: Świadkowie ujawnili swoją tożsamość

O zeznaniach i udziale świadków w procesie mówił również Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu i jeden z autorów kwestionowanego artykułu.

Jak przypomniał, już w chwili publikacji redakcja informowała, że osoby, których relacje znalazły się w materiale, są gotowe wystąpić przed sądem. Takich świadków było dwoje.

Zobowiązała się, że wystąpi przed sądem, ujawni swoją tożsamość, opowie tę historię. To się dokładnie stało. Pierwszy świadek już wcześniej zeznawał i stało się dokładnie to samo, czyli stawił się przed sądem, ujawnił swoją tożsamość i zeznał to, co powiedział w tekście – powiedział Stankiewicz.

Dodał, że liczy na ujawnienie także zeznań pierwszego świadka, złożonych we wrześniu. 

Nawrocki ma zeznawać w styczniu 2027 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył na 18 stycznia 2027 roku termin przesłuchania Karola Nawrockiego w sprawie cywilnej przeciwko wydawcy Onetu. Sędzia Aleksandra Orzechowska zobowiązała prezydenta do osobistego udziału w posiedzeniu.

Sprawa cywilna nie jest jedynym postępowaniem związanym z publikacją. Autorzy artykułu mają również odpowiadać w odrębnej sprawie karnej, wszczętej z prywatnego aktu oskarżenia.

Proces dotyczy zarzutów związanych z publikacją i ochrony dóbr osobistych. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy twierdzenia przedstawione w artykule oraz stanowisko Karola Nawrockiego należy odróżniać od ustaleń prawomocnego orzeczenia sądu.


Źródło: RMF24
Tagi: Marcin Przydacz Karol Nawrocki Radosław Sikorski

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