Sikorski uderzył w Nawrockiego, Przydacz i Fogiel odpowiadają. „Cham”

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"Prawidłowo mówimy sutener, stręczyciel czy alfons?" – zapytał w środę na platformie X Radosław Sikorski, nawiązując do procesu, jaki Karol Nawrocki wytoczył Onetowi. Na wpis szefa MSZ zareagowali prezydencki minister Marcin Przydacz i poseł PiS Radosław Fogiel. „Prawidłowo mówimy cham, prostak czy prymityw?” - odpowiedział prezydencki minister.

„Pan Minister krzyżówkę rozwiązuje czy myśli o zmianie ścieżki kariery? ”

„Prawidłowo mówimy sutener, stręczyciel czy alfons?” – zapytał na platformie X Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych nawiązał w ten sposób do procesu, jaki Karol Nawrocki wytoczył wydawcy Onetu po publikacji artykułu dotyczącego jego pracy w sopockim Grand Hotelu.

Na wpis szefa MSZ odpowiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. „Prawidłowo mówimy cham, prostak czy prymityw?” – napisał na platformie X.

Do wymiany zdań włączył się także poseł PiS Radosław Fogiel. „A Pan Minister krzyżówkę rozwiązuje czy myśli o zmianie ścieżki kariery?” – skomentował.

Wpis Radosława Fogla, fot. X

Proces Karola Nawrockiego z wydawcą Onetu

Sprawa, do której odniósł się Sikorski, dotyczy artykułu „Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu”, opublikowanego w maju 2025 roku. Jego autorzy, Andrzej Stankiewicz i Jacek Harłukowicz, opisali relacje osób, które twierdziły, że Nawrocki, pracując jako ochroniarz w sopockim hotelu, miał organizować prostytutki dla gości obiektu.

Karol Nawrocki odrzucił zarzuty przedstawione w publikacji i pozwał wydawcę Onetu, spółkę Ringier Axel Springer Polska. Prezydent uważa, że artykuł naruszył jego dobra osobiste i w pozwie domaga się opublikowania przeprosin.

We wtorek opinia publiczna po raz pierwszy mogła poznać szczegóły rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie. O odtajnienie postępowania zabiegali prawnicy portalu.

Macierewicz niespodziewanie pojawił się na rozprawie Nawrocki vs. Onet. Reakcja sądu Wszedł na salę rozpraw, mimo braku karty wstępu. Były szef MON Antoni Macierewicz pojawił się w Sądzie Okręgowym w Warszawie podczas rozprawy Karola Nawrockiego przeciwko wydawcy Onetu. Sąd nakazał politykowi wyjście z sali.

Świadek opisała sytuację w hotelu

Jedną z osób zeznających w sprawie była Natasza Geldon, która pracowała w ochronie Grand Hotelu razem z Karolem Nawrockim. Kobieta opisała sytuację, którą miała zaobserwować podczas dyżuru na recepcji.

Zauważyłam, że Karol wchodzi do hotelu z kobietą i mężczyzną. Było to nietypowe, bo my, jako ochrona, nie wprowadzaliśmy gości do hotelu – zeznała.

Jak relacjonowała, cała trójka rozmawiała ze sobą, a następnie wjechała windą na piętra przeznaczone dla gości hotelowych.

Szli we trójkę, rozmawiali ze sobą. Była to sytuacja dość swobodna. Potem wjechali windą na piętra przeznaczone dla gości hotelowych – mówiła świadek.

Podkreśliła również, że do obowiązków pracowników ochrony nie należało odprowadzanie gości do windy, „a tym bardziej wjeżdżanie na górę”.

Geldon zeznała, że później zapytała Nawrockiego o zaobserwowaną sytuację. Według jej relacji usłyszała, że można sobie dorobić, doprowadzając dziewczyny. Kobieta wyjaśniła, że rozmowa utwierdziła ją w przekonaniu, iż była świadkiem procederu.

Byłam wtedy młodą dziewczyną, 19-letnią. Kiedy więc zauważyłam tę kobietę i mężczyznę z Karolem, odniosłam wrażenie, że wchodzi alfons z prostytutką. Późniejsza rozmowa z Karolem jeszcze mnie upewniła – powiedziała w sądzie.

Są to relacje świadka przedstawione w toku postępowania. Sam fakt ich złożenia nie przesądza o prawdziwości zarzutów wobec prezydenta.

Andrzej Stankiewicz: Świadkowie ujawnili swoją tożsamość

O zeznaniach i udziale świadków w procesie mówił również Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu i jeden z autorów kwestionowanego artykułu.

Jak przypomniał, już w chwili publikacji redakcja informowała, że osoby, których relacje znalazły się w materiale, są gotowe wystąpić przed sądem. Takich świadków było dwoje.

Zobowiązała się, że wystąpi przed sądem, ujawni swoją tożsamość, opowie tę historię. To się dokładnie stało. Pierwszy świadek już wcześniej zeznawał i stało się dokładnie to samo, czyli stawił się przed sądem, ujawnił swoją tożsamość i zeznał to, co powiedział w tekście – powiedział Stankiewicz.

Dodał, że liczy na ujawnienie także zeznań pierwszego świadka, złożonych we wrześniu.

Nawrocki ma zeznawać w styczniu 2027 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył na 18 stycznia 2027 roku termin przesłuchania Karola Nawrockiego w sprawie cywilnej przeciwko wydawcy Onetu. Sędzia Aleksandra Orzechowska zobowiązała prezydenta do osobistego udziału w posiedzeniu.

Sprawa cywilna nie jest jedynym postępowaniem związanym z publikacją. Autorzy artykułu mają również odpowiadać w odrębnej sprawie karnej, wszczętej z prywatnego aktu oskarżenia.

Proces dotyczy zarzutów związanych z publikacją i ochrony dóbr osobistych. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy twierdzenia przedstawione w artykule oraz stanowisko Karola Nawrockiego należy odróżniać od ustaleń prawomocnego orzeczenia sądu.