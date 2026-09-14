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Sikorski: Na rosyjską eskalację Polska odpowie poważnie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 14 września (21:50)

Na rosyjską eskalację, jaką był np. ostrzał pociągu na terenie Ukrainy przy polskiej granicy, Polska będzie miała nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni bezpieczeństwo - zapowiedział wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem.

Sikorski: Na rosyjską eskalację Polska odpowie poważnie
Radosław Sikorski, fot. Vladyslav Musiienko /PAP

Widzimy, że Rosja eskaluje

W poniedziałek szef rządu spotkał się z ministrami oraz dowódcami Wojska Polskiego i służb ws. „kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic”. W spotkaniu uczestniczyli szefowie: MON - Władysław Kosiniak-Kamysz, MSZ - Radosław Sikorski, MSWiA - Marcin Kierwiński, MF - Andrzej Domański oraz minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy Wojska Polskiego oraz służb mundurowych.

Sikorski pytany w TVN24 o odprawę z premierem, podkreślił, że nie może zdradzić szczegółów tych rozmów, ale - jak dodał - było to „bardzo solidne, poważne spotkanie”. 

Widzimy, że Rosja eskaluje i państwo polskie będzie miało na to nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni nasze bezpieczeństwo - zaznaczył.

Wśród działań, które mogłyby się zawierać w tej odpowiedzi, Sikorski wymienił m.in. ochronę ludności, wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski, współpracę służb, a „także być może nawet zmiany prawne, ale na szczegóły jest za wcześnie”.

Szef dyplomacji pytany, czy można się spodziewać od rządu rozwiązań legislacyjnych związanych z procedurami na czas m.in. wojny hybrydowej, podkreślił, że Polska jest w „szarej strefie sytuacji kryzysu i tu potrzebujemy doprecyzować niektóre procedury”. Umówiliśmy się, że bardzo szybko nastąpią plany działań wszelakich, także takich (jak procedura legislacyjna) - dodał.

Tusk: Najbliższe tygodnie i miesiące to okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej

Premier Tusk wskazywał w niedzielę po atakach rosyjskich tuż przy granicy Ukrainy z Polską, że „najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej”. 

Nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium - powiedział. Podkreślił również, że współpraca przy przejściach granicznych „niestety będzie musiała mieć specjalny charakter”.

Szef rządu akcentował, że współpraca między celnikami, policjantami, strażą graniczną, wojskiem „musi w sposób maksymalny usprawnić ruch, żeby nie było zatorów, które mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków”.

Atak dronów przy polskiej granicy

W bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano w niedzielę rano dwa uderzenia dronów. W wyniku jednego z nich uszkodzona została lokomotywa techniczna, która znajdowała się 2 km od granicy z Polską na stacji Jagodzin. Drugi dron uderzył w stację benzynową w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

W poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca (Zachodniopomorskie) wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona, a wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Tusk Radosław Sikorski
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