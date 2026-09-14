Sikorski: Na rosyjską eskalację Polska odpowie poważnie

„Widzimy, że Rosja eskaluje”
W poniedziałek szef rządu spotkał się z ministrami oraz dowódcami Wojska Polskiego i służb ws. „kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic”. W spotkaniu uczestniczyli szefowie: MON - Władysław Kosiniak-Kamysz, MSZ - Radosław Sikorski, MSWiA - Marcin Kierwiński, MF - Andrzej Domański oraz minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy Wojska Polskiego oraz służb mundurowych.
Sikorski pytany w TVN24 o odprawę z premierem, podkreślił, że nie może zdradzić szczegółów tych rozmów, ale - jak dodał - było to „bardzo solidne, poważne spotkanie”.
Widzimy, że Rosja eskaluje i państwo polskie będzie miało na to nieprowokującą, ale poważną odpowiedź, która wzmocni nasze bezpieczeństwo - zaznaczył.
Wśród działań, które mogłyby się zawierać w tej odpowiedzi, Sikorski wymienił m.in. ochronę ludności, wzmocnienie infrastruktury chroniącej granice Polski, współpracę służb, a „także być może nawet zmiany prawne, ale na szczegóły jest za wcześnie”.
Szef dyplomacji pytany, czy można się spodziewać od rządu rozwiązań legislacyjnych związanych z procedurami na czas m.in. wojny hybrydowej, podkreślił, że Polska jest w „szarej strefie sytuacji kryzysu i tu potrzebujemy doprecyzować niektóre procedury”. Umówiliśmy się, że bardzo szybko nastąpią plany działań wszelakich, także takich (jak procedura legislacyjna) - dodał.
Tusk: Najbliższe tygodnie i miesiące to okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej
Premier Tusk wskazywał w niedzielę po atakach rosyjskich tuż przy granicy Ukrainy z Polską, że „najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej”.
Nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium - powiedział. Podkreślił również, że współpraca przy przejściach granicznych „niestety będzie musiała mieć specjalny charakter”.
Szef rządu akcentował, że współpraca między celnikami, policjantami, strażą graniczną, wojskiem „musi w sposób maksymalny usprawnić ruch, żeby nie było zatorów, które mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem ataków”.
Atak dronów przy polskiej granicy
W bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano w niedzielę rano dwa uderzenia dronów. W wyniku jednego z nich uszkodzona została lokomotywa techniczna, która znajdowała się 2 km od granicy z Polską na stacji Jagodzin. Drugi dron uderzył w stację benzynową w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.
W poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca (Zachodniopomorskie) wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona, a wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji.