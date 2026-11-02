Sikorski: Jeśli prezydent zaprosi Brauna na RBN, będzie to decyzja skandaliczna

RMF24

„Rada Bezpieczeństwa Narodowego to kiedyś była poważna instytucja. Spotykaliśmy się w zabezpieczonym pomieszczeniu, tzw. klatce Faradaya, a rozmowy były w gronie około tuzina osób. Za prezydenta Dudy zrobiło się to wydarzenie medialne (...). Nie wiem, jakie plany ma obecny pan prezydent, ale jedno wiem: nie ma obowiązku zapraszania Brauna. Jeśli to nastąpi, będzie to decyzja skandaliczna” - powiedział szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski. Dodał, że „PiS zawarło już sojusz polityczny” z Grzegorzem Braunem, liderem skrajnie prawicowej Konfederacji Korony Polskiej.

We wtorek, 3 listopada, o godz. 15.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W czwartek, 29 października, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wysłał pismo do prezydenta, dotyczące wykluczenia Korony Grzegorza Brauna z posiedzenia RBN. Tego samego chce minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski, co dziś podkreślił.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się także do obecności Grzegorza Brauna i Jarosława Kaczyńskiego na weekendowej demonstracji przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Lider Konfederacji Korony Polskiej zrobił sobie z prezesem PiS zdjęcie.

Kaczyński i Braun ramię w ramię pod Trybunałem. Nocne zdjęcie, zmiana frontu? „Randomowe selfie spod TK” - tak zdjęcie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim podpisał Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej. Politycy uczestniczyli w nocnym zgromadzeniu pod Trybunałem Konstytucyjnym. Wcześniej…

Ten błogi uśmiech na twarzy Jarosława Kaczyńskiego w obecności Grzegorza Brauna pokazuje, że PiS zawarło już sojusz - nie tylko senacki, ale polityczny - z antysemitą antyzachodnim, antyukriańskim Braunem. Bardzo daleko zabrnął (Jarosław Kaczyński - przyp. red.). Dziś stoi tam, gdzie Braun, gdzie ruskie onuce - powiedział Radosław Sikorski.

Dlaczego Grzegorz Braun miałby zostać wykluczony?

Grzegorz Braun, który ostatnio powiedział, że „uwielbia zapach rosyjskiego gazu o poranku” od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę konsekwentnie postuluje, żeby całkowicie odciąć Ukrainę od wszelkiej pomocy - polskiej i europejskiej.

Z Grzegorzem Braunem związane są liczne kontrowersje. 12 grudnia 2023 roku zgasił gaśnicą świece chanukowe w Sejmie. Podczas tego incydentu ucierpiała jedna osoba. Była to lekarka, dr n. med. Magdalena Gudzińska-Adamczyk, która próbowała powstrzymać posła i zagrodzić mu drogę. W kwietniu 2025 roku Braun wtargnął do szpitala w Oleśnicy, gdzie - według zarzutów prokuratury - bezprawnie pozbawił wolności lekarkę Gizelę Jagielską, popychał ją i przytrzymywał, a także znieważał oraz pomawiał w związku z wykonywaniem przez nią obowiązków zawodowych.

6 maja 2025 roku europoseł Grzegorz Braun spalił flagę Unii Europejskiej w Katowicach. 11 czerwca 2025 roku zniszczył w Sejmie wystawę „Tęczowe Opole” poświęconą prawom oraz historii osób LGBT+. 10 lipca również 2025 roku nazwał komory gazowe w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i Zagłady Auschwitz-Birkenau „fejkiem”.