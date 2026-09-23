Sikorski dla RMF FM: To było znaczące. Myślę, że zauważono to w Moskwie

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"To było znaczące i myślę, że zostało zauważone w Moskwie" - powiedział wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski komentując w Nowym Jorku dla RMF FM wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa na forum ONZ. Amerykański przywódca przyznał, że może skorzystać z niedawno podpisanej ustawy o cłach i sankcjach na Rosję, by zakończyć wojnę w Ukrainie.

Tak, to, że wspomniał o prawie Lindsey'a Grahama i że może z niego korzystać, aby nałożyć cła na Rosję i na partnerów handlowych, którzy kupują rosyjską ropę i gaz. To było znaczące i myślę, że zostało zauważone w Moskwie - stwierdził Radosław Sikorski.

RMF FM

Trump zmienia ton wobec Rosji. „Znacząca zmiana na dobre”

Paweł Żuchowski - amerykański korespondent RMF FM, który relacjonuje Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ - zauważył jednak, że Ukraina nie była pierwszym tematem Donalda Trumpa w tym przemówieniu. Nie była też drugim czy trzecim.

Donald Trump na forum ONZ: Muszę podjąć ważną decyzję Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump udzielił krótkiej wypowiedzi mediom przy wejściu do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie wygłosi przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym. Pytany o swoje przesłanie do Władimira Putina,…

Radosław Sikorski podkreślił jednak, że należy zauważyć, że w czasie Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ doszło do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Przyznał również, że na uwagę zasługuje fakt, że prezydent Stanów Zjednoczonych przed swoim przemówieniem powiedział, że jego przesłanie do Putina brzmi: „Zakończ wojnę". Wcześniej bowiem wielokrotnie mówił o konieczności ustępstw ze strony Ukrainy.

Tak, to znacząca zmiana na dobre - podkreślił Sikorski

Paweł Żuchowski pytał też Radosława Sikorskiego, czy jest przekonany - po rozmowach w Organizacji Narodów Zjednoczonych - że amerykańska baza wojskowa w Polsce wkrótce powstanie. Przypominam: jedna baza już jest w Redzikowie, baza obrony antyrakietowej. A co do drugiej bazy, to są ustalenia, są wizyty, są rozmowy i na szczeblu naszego prezydenta i na szczeblu ministerstw. To jest na koniec decyzja amerykańska, a prezydent Trump powiedział publicznie, że sprawa jest bliżej niż dalej - odpowiedział Sikorski.

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Odwołana wizyta szefa MON w Pentagonie. Sikorski: Nie przywiązywałbym do tego wagi

Paweł Żuchowski pytał też o odwołaną wizytę wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Tu nie przywiązywałbym do tego wagi - stwierdził Sikorski, tłumacząc, że czasem takie rzeczy się dzieją, że trzeba przełożyć spotkanie.

To się zdarza - podsumował. Czasami w sprawach międzynarodowych po prostu coś wypada i trzeba przełożyć termin. Stosunki naszego MON-u z Pentagonem są ścisłe i bardzo dobre - zapewnił.

Pytany o amerykańskie plany redukcji sił USA w Europie powiedział:

Uważamy, że obecność amerykańska jest nie tylko dobra dla stabilności i bezpieczeństwa Europy, ale także jest dobrą platformą dla amerykańskich działań w innych regionach. Ale to, że w Stanach chyba zakorzeniło się myślenie, że wojska powinny być tam, gdzie jest zagrożenie, a nie tam, gdzie zagrożenie było pięćdziesiąt lat temu, to dobra logika z naszego punktu widzenia - mówił Sikorski.

Paweł Żuchowski pytał też w rozmowie o bezpieczeństwo Arktyki, czy zbliżające się wybory połówkowe w USA.