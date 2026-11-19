RMF24

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zapewnił w czwartek podczas wizyty w Budapeszcie, że Polska, która w ramach formatu E5 będzie brała udział w negocjacjach w sprawie zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, będzie uzgadniała i prezentowała stanowisko całego regionu. Przestrzegał, że Rosja chciałaby wytyczyć nowe strefy wpływów i osłabić NATO. Szefowa MSZ Węgier Anita Orban wskazywała z kolei, czego Budapeszt mógłby nauczyć się od Warszawy.

Radosław Sikorski w trakcie konferencji prasowej w Budapeszcie, po spotkaniu ze swoją węgierską odpowiedniczką Anitą Orban, sporo uwagi poświęcił formatowi E5, który skupia Polskę, Niemcy, Francję, Włochy i Wielką Brytanię. Państwa E5 mają wziąć udział – w imieniu Europy - w negocjacjach pokojowych w sprawie Ukrainy.

Polska reprezentantem flanki wschodniej

W ramach E5 na temat zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę będziemy uzgadniać zawczasu, a potem prezentować stanowisko całego regionu. Nasi partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej, w tym Węgry, mogą liczyć na to, że Polska będzie lojalnie prezentować wrażliwość całej wschodniej flanki – zapewnił szef polskiego MSZ.

Wicepremier zwrócił uwagę, że rozmowy pokojowe „mogą być wykorzystywane jako sposób na dzielenie Zachodu”.

Na to nie możemy sobie pozwolić. Rosja chciałaby wytyczyć nowe strefy wpływów, osłabić NATO, ale my się po prostu na to nie zgodzimy - oświadczył.

Dodał, że jedynym, czego brakuje, by porozumieć się w sprawie rozejmu na Ukrainie, jest „rosyjska wola na szersze zawieszenie broni, chociażby na Morzu Czarnym”.

Ożywienie po Viktorze Orbanie

Szef polskiej dyplomacji ocenił też, że w następstwie zmiany rządu w Budapeszcie, współpraca między Polską a Węgrami w zakresie polityki wobec Rosji ulega ożywieniu.

W następstwie zmiany rządu w Budapeszcie współpraca między Polską a Węgrami w zakresie polityki wobec Rosji ulega ożywieniu. Doceniamy oficjalne uznanie przez nowy rząd węgierski Rosji za zagrożenie dla Europy. Uważamy, że – i to nie jest uwaga do Węgier – presja powinna być wywierana na agresora, a nie na ofiarę agresji – powiedział Sikorski, wzywając jednocześnie do kontynuowania presji sankcyjnej i łatania luk w obowiązujących restrykcjach.

Sikorski wyraził też zadowolenie z „postępu w rozwiązywaniu kontrowersyjnych kwestii w relacjach Budapesztu z Kijowem”.

Polski wicepremier zwrócił również uwagę na kwestie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także bilateralnej, w tym w transporcie kolejowym. Zaznaczył, że Polskę i Węgry „łączą nie tylko historia i tradycja, ale też interesy, bezpieczeństwo i przyszłość regionu”.

Cieszę się, że możemy ponownie budować nasze relacje na tych fundamentach - oświadczył.

Czego Budapeszt mógłby nauczyć się od Warszawy?

Znaczenie współpracy regionalnej podkreślała także szefowa węgierskiego resortu dyplomacji Anita Orban. Zauważyła, że Polska jest jednym z najważniejszych partnerów Węgier, a współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia wspólnej polityki wewnątrz UE.

Odpowiadając na pytanie o to, czego Budapeszt mógłby nauczyć się od Warszawy, zwróciła uwagę na rozwój polskiej gospodarki po wejściu kraju do UE.

Widzieliśmy w Polsce (podczas majowej podróży węgierskiej delegacji rządowej do Polski – przyp. red.) fascynujący rozwój gospodarczy. Polska potrafiła wykorzystać obecność w UE, a my jesteśmy w tej kwestii daleko w tyle. Udało nam się (rządowi Petera Magyara – przyp. red.) odzyskać część unijnych funduszy i możemy się uczyć od Polski, jak je wykorzystać - powiedziała Orban.

Szefowie dyplomacji Polski i Węgier przyznali, że podczas czwartkowej rozmowy w Budapeszcie poruszyli też tematy zagrożeń hybrydowych, współpracy energetycznej, współpracy w zakresie sektora obronnego czy stanowisk obu państw wobec kwestii poruszanych na forum UE.