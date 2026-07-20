Senat odrzuci wniosek Nawrockiego o referendum: Nieoficjalne zapowiedzi większości

RMF24

Nie będzie zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Ponowny wniosek o jego przeprowadzenie zapowiedział w sobotę szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nieoficjalnie senacka większość zapowiada jednak, że wniosek zostanie odrzucony.

„Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Prezydenta RP Karola Nawrockiego, w nadchodzącym tygodniu Prezydent ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej” – przekazał w sobotę na platformie X Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Nieoficjalnie senacka większość zapowiada jednak, że wniosek zostanie odrzucony. Dziwić może to, że zapowiadając odmowę, senatorowie koalicji nie znają nawet pytania, jakie prezydent Nawrocki chciałby zadać. W grę wchodzi jednak przynajmniej kilka czynników.

„Prezydent wetuje nawet rozwiązania, które złagodziliśmy do absolutnego minimum” – wyjaśniają zapowiedzi, na razie tylko anonimowo, zirytowani koalicjanci, zarzucając też Karolowi Nawrockiemu głównie chęć zbijania kapitału politycznego.

Według senatorów kwestionowanie uzgodnionej w Unii Europejskiej polityki klimatycznej byłoby zapowiedzią polexitu, a na to Polska nie może sobie pozwolić.