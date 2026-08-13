Sejm zdecyduje o liczbie wicemarszałków. Będzie nowa uchwała w tej sprawie

RMF24

Kancelaria Sejmu prowadzi rozmowy dotyczące nowej uchwały powiększającej liczbę członków prezydium Sejmu - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Na jednym z wrześniowych posiedzeń posłowie zdecydowaliby o jej przyjęciu i powołaniu nowych wicemarszałków Sejmu. Mowa jest o kolejnych dwóch wakatach: dla Rozwoju Plus i Unii Centrum.

Jak informowaliśmy już w RMF FM, zarówno nowy klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego - Rozwój Plus, jak również Unia Centrum, która powstała po odejściu kilkunastu polityków z Polski 2050, mają plan zgłosić swoich kandydatów na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Biorąc jednak pod uwagę uchwałę z 13 listopada 2023 roku, która mówi o tym, że ich liczba będzie w obecnej kadencji wynosić sześć, a Prawo i Sprawiedliwość rzutem na taśmę zgłosiło zamiast Elżbiety Witek innego kandydata na to stanowisko - Marcina Ociepę, to skład prezydium jest w pewien sposób pełny.

Kancelaria Sejmu prowadzi rozmowy

Według informacji RMF FM, członkowie Kancelarii Sejmu odbyli już rozmowy m.in. z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a także pozostałymi członkami prezydium i przewodniczącymi klubów parlamentarnych w sprawie nowej uchwały, powiększającej liczbę wakatów dla wicemarszałków Sejmu do ośmiu. Głosowanie w tej sprawie miałoby odbyć się na pierwszym lub drugim posiedzeniu po przerwie wakacyjnej.

Dyskusja wewnątrz koalicji w tej sprawie trwa. Opozycja pewnie też będzie miała swoje zdanie na ten temat. Sam ciekawy jestem, czy PiS będzie chciał, żeby Rozwój Plus było w prezydium. Zobaczymy. O tym trzeba rozmawiać. Jak wiem, Kancelaria Sejmu już takie rozmowy prowadzi - mówi nam Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, który dodaje jednocześnie, że powstanie nowych klubów (Rozwój Plus i Unia Centrum) zmieniło nieco „reguły gry” w obecnej kadencji.

W przypadku podziału komisji, no to są konkretne wzory, parytety dla każdego z klubów, bez względu na to, czy to jest początek kadencji, czy to jest jej połowa. I zawsze tak było, że te zmiany następowały. Prezydium Sejmu i Kancelaria Sejmu ma teraz trochę pracy z tym - dodaje polityk.

Co na to PiS?

Niewykluczone, że taką uchwałę poprze także Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli przy pewnych modyfikacjach, a one nastąpiły, jest wola kilku środowisk politycznych, żeby zwiększać liczbę wakatów w prezydium, no to oczywiście trzeba usiąść do dyskusji i rozmawiać. Ja nie mówię nie, bo jeżeli są kluby parlamentarne, jeżeli to by miało być jakieś nowe rozdanie, to trzeba nad tym się zastanowić. Jeżeli będzie to rozwiązanie kompromisowe, to oczywiście jesteśmy otwarci na różne rozwiązania - mówi w rozmowie z RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.

Według naszych informacji, głosowanie nad powołaniem Marcina Ociepy (PiS) na stanowisko wicemarszałka Sejmu odbyłoby się już po podjęciu uchwały zwiększającej liczbę wakatów w prezydium.