Sejm nie odrzucił weta prezydenta. Ustawa o statusie osoby najbliższej zablokowana

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Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz przepisów ją wprowadzających. Zwolennikom uchwalenia zawetowanych przepisów zabrakło 27 głosów. To oznacza, że rządowy projekt, który miał ułatwić życie osobom pozostającym w nieformalnych związkach, nie zacznie obowiązywać.

17 lipca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała umożliwić dwóm pełnoletnim osobom – niezależnie od płci – zawarcie przed notariuszem umowy rejestrowanej w urzędzie stanu cywilnego.

Prezydent podpisał pakiet ustaw. Jest decyzja ws. ustawy o statusie osoby najbliższej Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod szeregiem ustaw, które wpłyną na codzienne życie Polaków. Nowe regulacje dotyczą m.in. kredytów frankowych, opieki nad osobami starszymi, zmian w Kodeksie karnym oraz wsparcia dla nauki i rolnictwa.…

Sejm nie zdołał dziś odrzucić prezydenckiego weta, co oznacza, że projekt nie wejdzie w życie.

Weto Nawrockiego

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawa wprowadzająca przepisy – których podpisania odmówił prezydent – przeszły przez obie izby parlamentu jako pierwsze w historii regulacje pozwalające na formalizację związków partnerskich, w tym jednopłciowych.

Prezydent Nawrocki tłumaczył swoją decyzję obawą o naruszenie konstytucyjnego statusu małżeństwa. Nie mogę zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa określonego w art. 18 Konstytucji RP; definiuje on małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny – podkreślił w lipcu prezydent.

Każdy obywatel zasługuje na szacunek, bezpieczeństwo i możliwość do rozwiązania praktycznych problemów życiowych. Spór dotyczy jednak zasadniczej konstrukcji praw. (...) Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają zastąpić czy podmienić instytucję małżeństwa - mówił prezydent.

Głosowanie

Do odrzucenia weta prezydenta Sejm potrzebował większości 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przy obecności wszystkich - 460 posłów - oznaczało to konieczność zgromadzenia 276 głosów. W głosowaniu udział wzięło 431 posłów, do odrzucenia weta wymagana była większość 259 głosów.

Za odrzuceniem weta zagłosowało 232 posłów (152 posłów KO, 23 PSL-TD, 20 z Lewicy, 14 z Centrum i 14 z Polski2050, 4 z Razem oraz 5 posłów niezrzeszonych) przeciw było 199 (140 posłów PiS, 35 z Rozwój Plus, 5 z PSL-TD, 12 z Konfederacji, 2 niezrzeszonych, 2 z Demokracji oraz 3 z Konfederacji KP). Nikt się nie wstrzymał.

Co zakłada projekt ustawy?

Ustawa o statusie osoby najbliższej zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która - rejestrowana w USC - umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Dodatkowo, do umowy można było dołączyć testamenty obu stron.

Poparcie Polaków

54 proc. Polek i Polaków popiera zawieranie związków małżeńskich przez osoby homoseksualne – wynika z badania przywoływanego przez stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, przeprowadzonego przez ABR Sesta w październiku 2025 r. W badaniu na próbie 1014 osób przeciwko małżeństwom jednopłciowym opowiedziało się 35 proc. ankietowanych.

Z badań przeprowadzonych z początkiem czerwca 2026 r. przez SW Research na zlecenie Kampanii Przeciw Homofobii wynika, że ponad trzy razy więcej Polek i Polaków (47,8 proc.) uznało, że prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej, niż żeby jej nie podpisać (14,3 proc.). W ramach tego samego badania niemal 80 proc. ankietowanych potwierdziło, że status par jednopłciowych w Polsce powinien być prawnie zabezpieczony.