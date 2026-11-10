Sędzia Korwin-Piotrowska nie odpuszcza. „TK będzie działał”. Święczkowski: Komedianci

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„Trybunał Konstytucyjny jest uruchamiany i będzie działał. Nie dla premiera Tuska, ani dla pana prezydenta, nie przeciwko premierowi, ani przeciwko prezydentowi. On działa dla obywateli” – powiedziała sędzia Anna Korwin-Piotrowska w wywiadzie dla wtorkowej „Gazety Wyborczej”. Odniosła się także do sytuacji w TK, zarządzeń dotyczących odsunięcia od obowiązków prezesa i wiceprezesa Trybunału oraz możliwych postępowań dyscyplinarnych. Bogdan Święczkowski we wtorkowej rozmowie odpowiedział, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału „tworzą urzędujący sędziowie, a nie komedianci składający ślubowanie wobec prezydenta bez udziału prezydenta”.

Spór o skład orzekający. Sędziowie mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach

Anna Korwin-Piotrowska została zapytana, czy tak zwani „starzy sędziowie”, wylosowani do składów orzekających, które mają ocenić zarządzenia o odsunięciu od pełnienia obowiązków prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego, wezmą udział w posiedzeniach.

Jak wyjaśniła, wysłała do nich zarządzenie z 30 października, które ma zostać poddane ocenie.

Sędziowie mają obowiązek wziąć udział w posiedzeniu sądu dyscyplinarnego - zaznaczyła.

Jej zdaniem ewentualne blokowanie prac sądów dyscyplinarnych nie doprowadzi do odwieszenia sędziów. Jak zaznaczyła, zarządzenie o natychmiastowej przerwie w wykonywaniu obowiązków obowiązuje przez 30 dni, a po tym czasie może zostać wydane kolejne.

Sędzia zwróciła również uwagę, że wylosowany skład orzekający może podjąć decyzję o uchyleniu zarządzenia z 30 października.

Możliwe postępowania dyscyplinarne wobec Święczkowskiego i Sochańskiego

W rozmowie poruszono także kwestię tego, co stanie się, jeśli zarządzenia Korwin-Piotrowskiej zostaną uchylone. Zapytana, czy w takiej sytuacji sędziowie Święczkowski i Sochański wrócą do pełnienia swoich obowiązków, odpowiedziała, że obaj mieli dopuścić się rażących naruszeń.

Obaj dopuścili się rażących naruszeń i w związku z tym powinien zostać złożony do prezesa TK wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nich – powiedziała.

Zapowiedziała również, że sama podejmie taką inicjatywę, jeśli żaden z sędziów nie złoży odpowiedniego wniosku w najbliższych dniach.

Jeżeli w najbliższych dniach taki wniosek nie wpłynie ze strony żadnego sędziego, złożę go ja – zadeklarowała.

„Zrobimy wszystko, żeby przywrócić autorytet Trybunału”

Korwin-Piotrowska odniosła się również do zarzutów, że odbudowa autorytetu Trybunału Konstytucyjnego może okazać się niemożliwa, ponieważ prezydent kwestionuje podejmowane przez nią działania.

W odpowiedzi podkreśliła, że realizuje obowiązki wynikające z przepisów prawa i Konstytucji.

Zrobiłam to, co powinnam, zrealizowałam powinność szczególną, która na mnie ciążyła z mocy ustawy i konstytucji. I teraz będziemy robili wszystko, żeby ten autorytet przywrócić – zapewniła.

Wypowiedzi sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej pokazują, że spór wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego pozostaje nierozstrzygnięty. Sędzia deklaruje jednak, że TK ma wznowić i prowadzić swoją działalność, podkreślając, że jego rolą jest służba obywatelom, a nie realizowanie interesów politycznych którejkolwiek ze stron.

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Święczkowski: Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału zwołuje jego prezes, "a nie osoba uważająca się za prezesa”

Bogdan Święczkowski w opublikowanej we wtorek w „Dzienniku Gazecie Prawnej” rozmowie zaznaczył, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału zwołuje jego prezes, „a nie osoba uważająca się za prezesa”.

Tworzą je urzędujący sędziowie, a nie komedianci składający ślubowanie wobec prezydenta bez udziału prezydenta. Podjęcie jakiejkolwiek uchwały jest możliwe tylko przy zachowaniu kworum co najmniej 10 sędziów i w obecności prezesa trybunału - dodał.

Święczkowski odniósł się do doniesień Onetu, według których próbował utworzyć „trybunał na uchodźstwie” w siedzibie Sądu Najwyższego, jednak nie wszyscy dotychczasowi sędziowie mieli popierać ten pomysł. Zapytany, czy dopuszcza możliwość ich powrotu na Aleję Szucha, odpowiedział, że wszyscy nadal uważają, iż bezprawnie pozbawiono ich możliwości pełnienia urzędu.

Nasza ocena sytuacji jest zatem w pełni zgodna – funkcjonariusze policji powinni natychmiast odstąpić od swoich działań, a legalni prezesi i sędziowie powinni natychmiast wrócić do Trybunału Konstytucyjnego. To jest warunek konieczny dla przywrócenia demokratycznego państwa prawnego - ocenił.

Pytany, czy jest gotów do rezygnacji z funkcji, jeśli jest to warunek wypracowania porozumienia wokół TK, wskazał, że „uregulowanie pozycji Trybunału Konstytucyjnego w systemie organów państwowych na leży do prawodawcy”.