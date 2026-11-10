Sędzia Anna Korwin-Piotrowska nie odpuszcza. „TK będzie działał”

RMF24

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„Trybunał Konstytucyjny jest uruchamiany i będzie działał. Nie dla premiera Tuska, ani dla pana prezydenta, nie przeciwko premierowi, ani przeciwko prezydentowi. On działa dla obywateli” – powiedziała sędzia Anna Korwin-Piotrowska w wywiadzie dla wtorkowej „Gazety Wyborczej”. Odniosła się także do sytuacji w TK, zarządzeń dotyczących odsunięcia od obowiązków prezesa i wiceprezesa Trybunału oraz możliwych postępowań dyscyplinarnych.

Spór o skład orzekający. Sędziowie mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach

Anna Korwin-Piotrowska została zapytana, czy tak zwani „starzy sędziowie”, wylosowani do składów orzekających, które mają ocenić zarządzenia o odsunięciu od pełnienia obowiązków prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego, wezmą udział w posiedzeniach.

Jak wyjaśniła, wysłała do nich zarządzenie z 30 października, które ma zostać poddane ocenie.

Sędziowie mają obowiązek wziąć udział w posiedzeniu sądu dyscyplinarnego - zaznaczyła.

Jej zdaniem ewentualne blokowanie prac sądów dyscyplinarnych nie doprowadzi do odwieszenia sędziów. Jak zaznaczyła, zarządzenie o natychmiastowej przerwie w wykonywaniu obowiązków obowiązuje przez 30 dni, a po tym czasie może zostać wydane kolejne.

Sędzia zwróciła również uwagę, że wylosowany skład orzekający może podjąć decyzję o uchyleniu zarządzenia z 30 października.

Możliwe postępowania dyscyplinarne wobec Święczkowskiego i Sochańskiego

W rozmowie poruszono także kwestię tego, co stanie się, jeśli zarządzenia Korwin-Piotrowskiej zostaną uchylone. Zapytana, czy w takiej sytuacji sędziowie Święczkowski i Sochański wrócą do pełnienia swoich obowiązków, odpowiedziała, że obaj mieli dopuścić się rażących naruszeń.

Obaj dopuścili się rażących naruszeń i w związku z tym powinien zostać złożony do prezesa TK wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nich – powiedziała.

Zapowiedziała również, że sama podejmie taką inicjatywę, jeśli żaden z sędziów nie złoży odpowiedniego wniosku w najbliższych dniach.

Jeżeli w najbliższych dniach taki wniosek nie wpłynie ze strony żadnego sędziego, złożę go ja – zadeklarowała.

„Zrobimy wszystko, żeby przywrócić autorytet Trybunału”

Korwin-Piotrowska odniosła się również do zarzutów, że odbudowa autorytetu Trybunału Konstytucyjnego może okazać się niemożliwa, ponieważ prezydent kwestionuje podejmowane przez nią działania.

W odpowiedzi podkreśliła, że realizuje obowiązki wynikające z przepisów prawa i Konstytucji.

Zrobiłam to, co powinnam, zrealizowałam powinność szczególną, która na mnie ciążyła z mocy ustawy i konstytucji. I teraz będziemy robili wszystko, żeby ten autorytet przywrócić – zapewniła.

Wypowiedzi sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej pokazują, że spór wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego pozostaje nierozstrzygnięty. Sędzia deklaruje jednak, że TK ma wznowić i prowadzić swoją działalność, podkreślając, że jego rolą jest służba obywatelom, a nie realizowanie interesów politycznych którejkolwiek ze stron.