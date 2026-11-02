Samolot z prezydentem Nawrockim nie miał zgody na lądowanie? Komunikat MON

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Ministerstwo Obrony Narodowej stanowczo dementuje fałszywe doniesienia, jakoby w piątek nie wydano zgody na lądowanie w Warszawie samolotu z prezydentem Karolem Nawrockim. Również szef KPRP Zbigniew Bogucki zaprzeczył takim doniesieniom.

Chodzi o piątkowy lot. Samolot z prezydentem Karolem Nawrockim i delegacją był w drodze do Senegalu. Maszyna zawróciła jednak do Warszawy w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent zdecydował bowiem, że wraca do kraju po tym, jak na stronach Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Później niektóre media podawały, jakoby samolot z prezydentem na pokładzie miał trudności z uzyskaniem zgody na lądowanie na wojskowej części lotniska w Warszawie.

„Potężne zewnętrzne siły”. Tusk o kryzysie wokół TK Premier Donald Tusk kolejny raz zabrał głos w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Na portalu X zasugerował, że rozwiązanie problemu jest możliwe bez zmian w Konstytucji. Jednocześnie zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu wybór…

„Stanowczo dementujemy”

Dziś Ministerstwo Obrony Narodowej wydało w tej sprawie komunikat.

Stanowczo dementujemy nieprawdziwe informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, dotyczące rzekomego braku zgody na lądowanie w piątek w Warszawie samolotu z Prezydentem RP na pokładzie – napisano.

„Wojskowi piloci, po otrzymaniu informacji o przerwaniu lotu i konieczności powrotu do Warszawy, natychmiast i bez żadnych przeszkód przystąpili do realizacji zadania. Wszelkie pojawiające się informacje o rzekomych problemach z powrotem do Polski samolotu wojskowego są nieprawdziwe” – podkreślił resort.

Jak czytamy w komunikacie, tego rodzaju dezinformacja może być wykorzystywana przez rosyjską i białoruską propagandę.

Przydacz o pojawieniu się prezydenta w TK. „Udał się tam, aby przywrócić porządek” Prezydent Karol Nawrocki miał konstytucyjny obowiązek, by zareagować na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym – tak Marcin Przydacz szef Biura Polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta komentuje wydarzenia z piątkowej nocy. Jak uzasadniał w…

Szef KPRP także dementuje te informacje

Także szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki zaprzeczył doniesieniom o rzekomych problemach prezydenta z lądowaniem w Warszawie.

To nie jest prawda - powiedział Bogucki, pytany o tę kwestię w Kanale Zero. Jak wskazał, faktycznie trasa powrotna prezydenckiego samolotu uległa w pewnym momencie zmianie, ale - jak mówił - wynikało to z warunków atmosferycznych, w tym silnego wiatru.

Za loty najważniejszych osób w państwie odpowiada wojskowa 1. Baza Lotnictwa Transportowego, która ma siedzibę na warszawskim Okęciu. Do bazy należą m.in. rządowe samoloty Boeing 737 i Gulfstream G550, które korzystają m.in. z pasów startowych warszawskiego lotniska cywilnego.