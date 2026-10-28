Sąd uchylił decyzję ws. doprowadzenia Ziobry. Były minister może żądać odszkodowania

RMF24

Warszawski Sąd Apelacyjny uchylił postanowienie umożliwiające przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie przed komisją śledczą. Decyzja zapadła po ponad roku od głośnego zatrzymania byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro może teraz ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Postanowienie jest prawomocne.

Decyzja w sprawie zażalenia na wydane w ub. roku postanowienie, które umożliwiło przeprowadzenie kilkugodzinnego przesłuchania Zbigniewa Ziobry przez komisję śledczą ds. Pegasusa, została wydana przez Sąd Apelacyjny kilka dni temu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, decyzja ta wynika z tego, że „nie na wszystkie wyznaczone terminy przesłuchań (a było ich osiem) Zbigniew Ziobro nie stawił się w sposób nieusprawiedliwiony”.

Na tej podstawie sąd odwoławczy po roku uznał, że zaskarżone przez obrońcę Ziobry postanowienie „zapadło przedwcześnie i przez to niezasadnie”.

Informację tę potwierdziła nam rzecznik ds. karnych Sądu Apelacyjnego sędzia Ewa Leszczyńska-Furtak: Sąd Apelacyjny w Warszawie (skład jednoosobowy), na skutek zażalenia pełnomocnika świadka, uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 września 2025 r. w przedmiocie zarządzenia zatrzymania i przymusowego doprowadzenia świadka na posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus (...) wyznaczone na dzień 29 września 2025 r.

To orzeczenie jest prawomocne, stronom nie przysługują od niego środki odwoławcze.

Odszkodowanie dla Ziobry?

Decyzja sądu otwiera Zbigniewowi Ziobrze drogę do wystąpienia o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne naruszenie wolności. Były minister sprawiedliwości może również domagać się rekompensaty za naruszenie dóbr osobistych, zwłaszcza że jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie były szeroko komentowane i relacjonowane przez media.

Prawo do zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie wynika wprost z treści art. 552 par. 4 Kodeksu postępowania karnego. Przepis działa też niezależnie od ewentualnego późniejszego skazania. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest w wydziale karnym właściwego Sądu Okręgowego.

Kolejne zwycięstwo Ziobry w sądzie

To niejedyny sukces Zbigniewa Ziobry w ostatnich tygodniach. Niedawno inny sąd uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o unieważnieniu jego paszportu, wskazując na błędy proceduralne. Były minister sprawiedliwości może więc mówić o serii korzystnych dla siebie rozstrzygnięć sądowych.