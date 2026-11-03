Rzecznik prezydenta odpowiada premierowi. „Poinformujemy o terminie”

RMF24

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Prezydent Karol Nawrocki jest gotowy spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem – przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Szef rządu zaproponował rozmowę w cztery oczy jeszcze w tym tygodniu, by – jak mówił – zastanowić się nad obniżeniem napięcia.

Donald Tusk poinformował o swojej propozycji po wtorkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Premier zadeklarował, że jest gotów spotkać się z prezydentem i rozmawiać o sytuacji politycznej.

Ministrowie Kancelarii Prezydenta RP potwierdzili podczas wieczornego briefingu, że otrzymali propozycję spotkania ze strony szefa rządu.

Rafał Leśkiewicz stwierdził, że Karol Nawrocki wielokrotnie deklarował otwartość na rozmowę z premierem, jeśli ten zwróci się z taką inicjatywą.

Kiedy będzie to spotkanie, to poinformujemy, jak ten termin zostanie ustalony – powiedział rzecznik prezydenta.

Tusk: Jestem gotów na spotkanie z Nawrockim „w cztery oczy” Po czterogodzinnych obradach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w trakcie konferencji prasowej premier Donald Tusk zapowiedział, że jest gotów do spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie zażegnania kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym.

Nawrocki jedzie na Słowację

Prezydencki minister Marcin Przydacz zwrócił uwagę, że w środę Karol Nawrocki uda się na Słowację. Ma tam wziąć udział w spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Mam nadzieję, że w tym czasie premier nie będzie policyjnie przejmował jakichś konstytucyjnych organów państwa – powiedział ironicznie Przydacz.