Rzecznik prezydenta odpowiada premierowi. „Poinformujemy o terminie”

Donald Tusk poinformował o swojej propozycji po wtorkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Premier zadeklarował, że jest gotów spotkać się z prezydentem i rozmawiać o sytuacji politycznej.
Ministrowie Kancelarii Prezydenta RP potwierdzili podczas wieczornego briefingu, że otrzymali propozycję spotkania ze strony szefa rządu.
Rafał Leśkiewicz stwierdził, że Karol Nawrocki wielokrotnie deklarował otwartość na rozmowę z premierem, jeśli ten zwróci się z taką inicjatywą.
Kiedy będzie to spotkanie, to poinformujemy, jak ten termin zostanie ustalony – powiedział rzecznik prezydenta.
Nawrocki jedzie na Słowację
Prezydencki minister Marcin Przydacz zwrócił uwagę, że w środę Karol Nawrocki uda się na Słowację. Ma tam wziąć udział w spotkaniu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej.
Mam nadzieję, że w tym czasie premier nie będzie policyjnie przejmował jakichś konstytucyjnych organów państwa – powiedział ironicznie Przydacz.