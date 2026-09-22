Rząd decyduje ws. reformy ochrony zdrowia. Tusk: Musimy ukrócić metody, które zbudowały grupę milionerów

RMF24

„Ludzie oczekują szybkich zmian” – przyznał Donald Tusk na początku posiedzenia rządu dotyczącego m.in. reformy w systemie zdrowia. Ministrowie rozpatrują pięć projektów. Szef rządu zapewnił, że placówki będą miały sześć, a nie 12 miesięcy na dostosowaniu się do reformy po wejściu zmian w życie. „Musimy ukrócić metody, które zbudowały grupę milionerów” – zaznaczył.

Premier podkreślał, że najważniejsze zmiany dotyczą uniemożliwienia wyzyskiwania Narodowego Funduszu Zdrowia na nieuzasadnione ze względu na wysokość i nakłady pracy zarobki.

„Rekordowy szpital na zarobki wydał 115 procent wszystkich środków”. Lekarz zarobił 3,2 mln zł

Szef rządu stwierdził, że nadużycia przybrały rozmiar „nie do zaakceptowania”. Wyliczał patologie, na jakie pozwalają obecnie funkcjonujące zasady. Wskazał, że jeden z ortopedów w Grójcu zarobił w ciągu roku 3,2 mln. Rekordowy szpital na zarobki wydał 115 procent wszystkich środków, jakie otrzymywał z NFZ – zaznaczył.

Zwyrodnienia w systemie ochrony zdrowia powodowały, że niektórzy pracowali w sposób zupełnie nieprawdopodobny, jeśli chodzi o czas pracy. Rekordzista, lekarz z Braniewa pracował według danych, jakie otrzymał, NFZ 72 godziny na dobę. I miał za to wynagrodzenia - dodawał.

Komentował, że właśnie dlatego rząd chce w projektach ustaw ograniczyć „kominy płacowe” i założyć górny pułap zarobków. On na pewno nie jest dotkliwy dla tych, którzy uczciwie chcą pracować w systemie, który mamy w Polsce – ocenił.

Burza wokół terminu wprowadzenia zmian

Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na początku września mówiła, że zmiany w systemie ochrony zdrowia wejdą w życie z vacatio legis trwającym 12 miesięcy. To nie spodobało się części komentatorów i opozycji. Tusk odniósł się do tej kwestii. Podkreślił, że ma nadzieję, że zmiany wejdą w życie tak szybko, jak będzie to możliwe. Dzisiaj ustawa w tej sprawie ma zostać do Sejmu.

Wejdzie w życie w miesiąc po uchwaleniu. Nowe umowę będą w rygorze nowej ustawy. Umowy stare, które nie wygasają, będą wymagały dużo pracy od jednostek. Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie skrócić czas przygotowania wszystkich jednostek do systemu. To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum sześć miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować, weryfikować, rozwiązywać stare umowy – podkreślił.

Premier przyznał, że rząd czuje się odpowiedzialny za przeprowadzenie szybkich zmian, ale nie chce wprowadzać bałaganu w szpitalach. Wydaje się, że jest to bardzo wymagający, ale i odpowiedzialny termin – mówił i podkreślał: Liczymy na szybki podpis prezydenta pod ustawą.

Nad jakimi projektami debatuje rząd?

Ministrowie rozpatrują pięć projektów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Część z nich to efekt ultimatum, jakie premier Donald Tusk postawił latem minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grendzie, zlecając jej przygotowanie propozycji zmian w ochronie zdrowia po ujawnieniu przez media nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczący wynagrodzeń medyków, zakłada maksymalną stawkę godzinową w wysokości 240 zł brutto, ograniczenie łącznego czasu pracy do dwóch etatów oraz minimalny wymiar zatrudnienia w szpitalach na pół etatu. Miesięczne zarobki lekarza na dwóch etatach nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej (76 800 zł brutto), a system odejdzie od uzależniania pensji od procentu wartości wykonanych procedur. Nowe zasady miałyby wejść w życie 30 dni od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw i objąć nowe umowy, natomiast na dostosowanie dotychczasowych przewidziano 6-miesięczny okres przejściowy.

Kolejny punkt to projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczący jawności postępowań konkursowych. Zgodnie z nim, podmioty lecznicze udzielające zamówień na świadczenia zdrowotne miałyby publikować ogłoszenia o konkursach na swojej stronie internetowej oraz w systemie teleinformatycznym. W tych samych miejscach byłyby też udostępniane informacje o podmiotach lub osobach, których oferty zostały otwarte, oraz o zaproponowanych warunkach finansowych.

Trzeci projekt ustawy autorstwa resortu zdrowia ma na celu uszczelnienie i usprawnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeń – głównie poprzez dostosowanie przepisów do prawa unijnego i orzecznictwa TSUE. Ustawa ma zlikwidować luki prawne umożliwiające nieopłacanie składek zdrowotnych od świadczeń emerytalno-rentowych z zagranicy. Ważnym punktem jest ustawowe uregulowanie funkcjonowania Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich (OECR).

Czwarty projekt (nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) dotyczy wydłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej sieci szpitali (PSZ) do połowy 2029 roku. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowania szpitalom działającym w ramach PSZ, które wejdą na ścieżkę restrukturyzacji i konsolidacji.

Rząd zajmuje się również projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Ten piąty projekt MZ zakłada zmiany w finansowaniu diagnostyki HCV u osób przebywających w zakładach penitencjarnych oraz umożliwienie bezpłatnego leczenia HIV osobom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego.