Ryszard Czarnecki w tarapatach. Jest wniosek o wykluczenie z PiS

RMF24

Były europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki może stracić partyjną legitymację. Wniosek o wykluczenie go z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego złożył rzecznik dyscypliny partyjnej - Karol Karski.

Informację o działaniach Prawa i Sprawiedliwości ws. Ryszarda Czarneckiego przekazał Karol Karski w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak wyjaśnił, postępowanie dyscyplinarne wszczęto na wniosek Jarosława Kaczyńskiego. Była to reakcja na współpracę Ryszarda Czarneckiego z Grzegorzem Braunem.

Po analizie tej sprawy przekazałem ją do koleżeńskiego sądu dyscyplinarnego z wnioskiem o wykluczenie. Już jedno posiedzenie sądu dyscyplinarnego w tej sprawie się odbyło. Sprawa jest w toku - relacjonował w WP rzecznik dyscypliny partyjnej PiS Karol Karski.

Nie jest jasne, kiedy może zapaść decyzja ws. ewentualnego wykluczenia Ryszarda Czarneckiego z Prawa i Sprawiedliwości. W przeszłości był on związany także z innymi ugrupowaniami - m.in. Samoobroną i Akcją Wyborczą Solidarność.

Dowiedziałem się w ostatnich dniach, że tematu nie ma, ale czekam na formalne tego potwierdzenie - stwierdził w rozmowie z serwisem wPolityce.pl Ryszard Czarnecki, pytany o sprawę zawieszenia go w prawach członka PiS i postępowania dyscyplinarnego.

Dlaczego Kaczyński chciał ukarania Czarneckiego?

Jakie zachowanie Czarneckiego skłoniło prezesa PiS do złożenia wniosku o postępowanie dyscyplinarne? Chodzi o konferencję „Nowy początek”, która w lutym odbyła się w Europarlamencie. Spotkanie miało służyć umocnieniu relacji pomiędzy Europą a Azją, w szczególności Indiami.

Jak relacjonuje WP, w czasie dyskusji lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun miał powiedzieć między innymi, że nie popiera sankcji na rosyjską ropę.

