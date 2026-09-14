„Rusofobia mózgu”. Zacharowa wściekła po słowach Sikorskiego

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Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa napisała na Telegramie: „Rusofobia mózgu”. W ten sposób żelazna dama moskiewskiej dyplomacji odniosła się do słów naszego ministra spraw zagranicznych, wicepremiera Radosława Sikorskiego, który powiedział, że gdyby Rosja zaatakowała NATO, w tym Polskę, bardzo szybko odnieślibyśmy zwycięstwo.

Solistka kremlowskiego chóru o Radosławie Sikorskim

Wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski był w Kijowie, gdzie m.in. wziął udział na konferencji Yalta European Strategy. Powiedział tam, że „gdyby Rosja nas zaatakowała (...), pokonalibyśmy ją dość szybko. Mamy przytłaczającą przewagę nad Rosją w zakresie sił powietrznych”. Minister Sikorski mówił o Polsce oraz wszystkich krajach NATO, które łącznie, jak dodał, dysponują ok. 2,5 tys. samolotów.

Do słów szefa polskiej dyplomacji odniosła się rzeczniczka MSZ Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa. Rosyjska polityczka zamieściła wpis na Telegramie, w którym zacytowała Radosława Sikorskiego oraz podsumowała jego słowa o szybkim pokonaniu Rosji następująco: „Rusofobia mózgu”.

Zacharowa nie pierwszy raz pierwszy drwiąco i obraźliwie odniosła się do polskiego polityka. Dość wspomnieć, że w sierpniu tego roku nazwała prezydenta Karola Nawrockiego „gdańskim muzealnikiem”.

Operacja granica. Jak czytać ruchy Rosji? Dziś ranem Rosja dopuściła się trzech uderzeń bardzo blisko granicy z Polską: 800 metrów, 2 oraz 5 km. Potwierdziły to polskie władzie. Wszystko wskazuje na to, że Rosja obrała nową taktykę. Cel: presja, aby wywołać nastroje społeczne zmuszające do…

Wczoraj wojna w Ukrainie niebezpiecznie zbliżyła się do Polski

W nocy z soboty na niedzielę i w niedzielny poranek, gdy Rosja prowadziła zmasowany atak dronowy na Ukrainę, używając 450 dronów, w tym odrzutowych, oraz czterech dronów-rakiet Banderol i zabijając co najmniej 3 osoby, a raniąc ok. 40, po polskiej stronie zawyły syreny. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB.

Najpoważniejsza sytuacja blisko nas - lecz po stronie ukraińskiej - była w okolicach przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Rosyjskie drony trafiły tam - 2 km od granicy z Polską - w stację benzynową oraz pociąg. Premier Donald Tusk zwołał specjalną odprawę z ministrami i szefami służb. Poinformował, że Rosjanie gotowi są użyć przeciw Polsce dronów odrzutowych, a „najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, i nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium”.