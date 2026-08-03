Rozwój Plus Morawieckiego i Korona Brauna w Sejmie? Jest nowy sondaż

RMF24

27,5 proc. badanych deklaruje oddanie głosu na Koalicję Obywatelską; 16,9 proc. na Prawo i Sprawiedliwość, a na Konfederację 14,4 proc. Najnowszy sondaż IBRiS przeprowadzony dla Polsat News pokazuje także, że Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego otrzymałby 7,8 proc. głosów, a więc znalazłby się w Sejmie.

Nowy sondaż IBRIS

Pierwsze miejsce w badaniu preferencji politycznych IBRiS dla Polsat News zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,5 proc. KO odnotowała spadek poparcia o 0,5 pkt proc. względem badania przeprowadzonego w czerwcu.

Drugą najpopularniejszą formacją polityczną pozostaje PiS, które chce poprzeć 16,9 proc. respondentów, tj. o 7,2 pkt proc. mniej niż w zeszłym miesiącu.

Na trzecim miejscu jest w dalszym ciągu Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. (0,7 pkt proc. więcej niż w czerwcu).

Braun i Morawiecki aktualnie znaleźliby się w Sejmie

Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 9,4 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.), a także Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z poparciem 7,8 proc.

Ostatnie miejsce ponad progiem wyborczym zajęła Lewica (7,6 proc., o 0,6 pkt proc. mniej, niż w czerwcu).

PSL i Razem poniżej progu

Poniżej progu wyborczego znalazły się: PSL z poparciem 4 proc. respondentów (spadek o 0,1 pkt proc.), Razem (2,3 proc. poparcia, spadek o 0,8 pkt proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc. poparcia, wzrost o 0,6 pkt proc.).

8,8 proc. badanych wybrało opcję nie wiem/trudno powiedzieć.

Frekwencja w wyborach wyniosłaby 64,4 proc.

Mateusz Morawiecki na „grillu” swojego stowarzyszenia, a więc oficjalnie na Kongresie Rozwoj Plus Wy, 31 lipca 2026, Warszawa, fot. Adam Burakowski / East News