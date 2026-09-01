Rozwój Plus chce mieć wicemarszałka Sejmu. Powtarza się jedno nazwisko

RMF24

Kandydatem klubu parlamentarnego Rozwój Plus na stanowisko wicemarszałka Sejmu prawdopodobnie będzie Marcin Horała – twierdzą źródła PAP. Klub ma podjąć w tej sprawie decyzję – poprzez głosowanie - podczas spotkania we wtorek wieczorem.

We wtorek po godz. 20 klub Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego ma decydować o wystawieniu swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu.

Dyskusja, czy w ogóle kogoś zgłaszać, pewnie będzie długa, ale wpływowe osoby w klubie uważają, że powinniśmy wystawić swojego kandydata – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej jedna z osób bliska kierownictwu stowarzyszenia.

Horałą, „naturalny kandydat”

Na giełdzie potencjalnych kandydatów najbardziej realna jest kandydatura Marcina Horały.

Jest wiceprzewodniczącym stowarzyszenia Rozwój Plus, może być naszym naturalnym kandydatem – wyliczał jeden z rozmówców PAP. Polityk dodał, że Horała „w całości oddał się polityce i to byłby naturalny krok w jego karierze”. Choć jest osobą bardzo skromną, to myślę, że nie odmówi – dodał.

Inny parlamentarzysta Rozwoju Plus również wskazał na Horałę jako głównego kandydata na stanowisko wicemarszałka.

Ilu wicemarszałków Sejmu?

Liczbę wicemarszałków Sejm ustala w drodze uchwały. I tak, w uchwale z 2023 r. Sejm ustalił obecną liczbę wicemarszałków na sześciu (stanowisko to piastuje obecnie pięć osób). Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów i jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W ub. tygodniu lider klubu Rozwój Plus, b. premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że Rozwój Plus złoży wniosek o poszerzenie Prezydium Sejmu o dwa miejsca - dla Rozwoju Plus oraz klubu Centrum.

Pytany o ten wniosek poseł Rozwoju Plus przyznał PAP, że klub ma już przygotowany projekt uchwały o rozszerzeniu składu Prezydium Sejmu. Ale to raczej nie przejdzie, bo (marszałek Włodzimierz) Czarzasty już zapowiadał, że nie będzie woli większości, by prezydium poszerzać – mówił polityk.

Co z kandydaturą Marcina Ociepy z PiS?

Jedno ze źródeł przekazało, że – w sytuacji braku poszerzenia składu sejmowego prezydium – Rozwój Plus „raczej poprze” kandydaturę Marcina Ociepy z PiS na wicemarszałka Sejmu. Po ogłoszeniu rozłamu z grupą Mateusza Morawieckiego klub PiS niespodziewanie zmienił swojego kandydata na wicemarszałka. Stanowisko to przysługuje formacji Kaczyńskiego jako największemu (do czasu rozłamu z Morawieckim) klubowi, jednak na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji w 2023 r. PiS zgłosił kandydaturę dotychczasowej marszałek Elżbiety Witek, na którą pozostałe kluby nie chciały się zgodzić, zapewniając zarazem, że PiS-owi wicemarszałek się należy i każda inna kandydatura niż Witek ma szanse na wybór.

Klub PiS jednak upierał się przy byłej marszałek - w efekcie od prawie trzech lat w ogóle nie ma przedstawiciela w Prezydium Sejmu. Gdy jednak ogłoszono odejście grupy Morawieckiego, klub ten porzucił kandydaturę Witek i pod koniec lipca zgłosił na wicemarszałka Marcina Ociepę, byłego wiceministra obrony w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Także klub Centrum - według informacji PAP - zamierza zgłosić kandydata na wicemarszałka Sejmu, a wśród rozważanych osób są przewodniczący klubu Mirosław Suchoń i wiceprzewodnicząca Aleksandra Leo.

Wicemarszałkowie Sejmu

Obecnymi wicemarszałkami Sejmu są: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL-TD); Lewicę reprezentuje marszałek Włodzimierz Czarzasty. Swojego wicemarszałka nie ma dotychczas PiS, bowiem pozostałe kluby nie zgodziły się na zgłaszaną kandydaturę Elżbiety Witek.

Klub PiS liczy aktualnie 146 posłów, klub Rozwój Plus 41 osób, a klub Centrum 15 posłów.