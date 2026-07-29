Rozłam w partii uderzy Prawo i Sprawiedliwość po kieszeni

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Ponad milion złotych rocznie – tyle straci Prawo i Sprawiedliwość po odejściu 40 posłów i jednego senatora, którzy zapowiedzieli powołanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. To efekt przepisów dotyczących finansowania klubów w Sejmie i Senacie.

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Kancelarie Sejmu i Senatu przekazują klubom parlamentarnym środki na ich działalność. Obejmują one m.in. utrzymanie biur, wynagrodzenia pracowników, ekspertyzy, a także samochody służbowe i podróże – przypomina reporter RMF FM Jakub Rybski.

Wysokość wsparcia zależy od liczby członków klubu.

Blisko 100 tys. zł miesięcznie dla klubu Rozwój Plus

Klub Rozwój Plus, który ma liczyć 41 parlamentarzystów, będzie otrzymywał blisko 100 tys. zł miesięcznie - ustalił nasz dziennikarz. Oznacza to, że PiS straci rocznie ponad milion złotych, które dotąd zasilały jego klubowy budżet.

Politycy z KO podkreślają, że strata 41 posłów to duży ubytek i spora ujma finansowa. Z kolei posłowie PiS wskazują, że tu nie chodzi o pieniądze.