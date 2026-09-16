Rosyjska eskalacja. Prezydent spotka się z szefami MON i Sztabu Generalnego

RMF24

W piątek prezydent Karol Nawrocki spotka się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą - poinformował o tym szef BBN Bartosz Grodecki. Tematem będzie bieżąca sytuacja bezpieczeństwa.

„W piątek 18 września prezydent RP spotka się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesławem Kukułą” - napisał na platformie X Grodecki.

Dodał, że rozmowa będzie dotyczyć „bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami”. „Jednym z tematów spotkania będzie również współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo” - zaznaczył szef BBN.

Grodecki przekazał również, że przed spotkaniem prezydent zapoznał się z analizą przygotowaną przez BBN. „Po spotkaniu Biuro przygotuje rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych” - zapowiedział Grodecki.

Dron odnaleziony na plaży, uderzenie w lokomotywę

W poniedziałek z morza w okolicach Rusinowa podjęto rosyjskiego drona, który według wstępnych ustaleń był uzbrojony. Maszyna była wyposażona w głowicę odłamkowo-burzącą – przekazał zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski.

Służbom we wtorek późnym wieczorem udało się oddzielić głowicę od drona i zdetonować ją na plaży. Bezzałogowiec trafi teraz do laboratorium. Według wstępnych ustaleń to dron typu Gerbera 2 produkowany w Rosji.

W niedzielę doszło z kolei do zmasowanego ataku na Ukrainę, w wyniku którego blisko polskiej granicy uderzyły dwa drony. Jeden z nich trafił w lokomotywę.

Wkrótce więcej informacji.