Spotkanie Putin-Xi Jinping: Co ustalili przywódcy Rosji i Chin?
O zakończeniu spotkania Władimira Putina z Xi Jinpingiem poinformowała rosyjska państwowa agencja prasowa TASS. To ogromny sukces dyplomatyczny rosyjskiego przywódcy - w 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę, Putin był „wyrzutkiem” na arenie międzynarodowej, a obecnie spotyka się z największymi światowymi przywódcami.
Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. „perspektywy dalszej współpracy gospodarczej między Rosją a Chinami”.
Z opublikowanego przez Kreml zapisu wypowiedzi otwierających spotkanie wynika, że obaj przywódcy pozytywnie ocenili przebieg stosunków dwustronnych, zwracając uwagę, że jest to ich trzecie osobiste spotkanie w tym roku. Ponadto Xi Jinping wezwał do dalszego rozwijania współpracy.
Powinniśmy konsekwentnie dbać o ciągłość, z determinacją podążać naprzód, nieustannie uwalniać ogromny potencjał naszych stosunków dwustronnych oraz wzbogacać ich treść - powiedział chiński przywódca.
Xi Jinping: Relacje z Rosją są „niezachwiane jak góra”
Chiński prezydent określił stosunki między Pekinem a Moskwą jako wyjątkowo stabilne - niezależnie od zmian zachodzących na arenie międzynarodowej.
Stosunki chińsko-rosyjskie były i pozostają tak niezachwiane jak góra, pomimo wszelkich trudności. Mają szerokie perspektywy rozwoju i nie mają na nie wpływu krótkoterminowe zmiany w sytuacji międzynarodowej - stwierdził Xi Jinping, cytowany przez rosyjską agencję TASS.
Chińska agencja Xinhua podała, że bliskie relacje Chin i Rosji przyczyniają się do zwiększenia stabilności na świecie, który zmaga się z licznymi napięciami i konfliktami. Xi podkreślił także, że Chiny są gotowe współpracować z Rosją oraz pozostałymi państwami regionu Azji i Pacyfiku.
Jesteśmy gotowi współpracować z Rosją i innymi członkami wielkiej rodziny Azji i Pacyfiku, aby otworzyć nowe, szerokie perspektywy i zapewnić dobrobyt regionu – zadeklarował.
Opowiedział się również za pogłębianiem współpracy w różnych obszarach oraz promowaniem wielobiegunowego porządku światowego i demokratyzacji stosunków międzynarodowych.
Putin mówi o handlu wartym ponad 200 miliardów dolarów
Władimir Putin w swoich wypowiedziach koncentrował się z kolei na współpracy gospodarczej. Podkreślił, że wymiana handlowa między Rosją a Chinami od kilku lat utrzymuje się na poziomie przekraczającym 200 miliardów dolarów.
W ciągu ostatnich kilku lat wartość wymiany handlowej między naszymi krajami utrzymywała się znacznie powyżej 200 miliardów dolarów. Był to cel, który wyznaczyliśmy sobie jakiś czas temu i wygląda na to, że w tym roku ponownie go osiągniemy – powiedział rosyjski prezydent, cytowany przez TASS.
Przekonywał, że współpraca gospodarcza nadal się rozwija, a obroty handlowe będą wykazywać tendencję wzrostową. Podkreślił także, że oba państwa prowadzą „merytoryczny dialog w zakresie badań naukowych i innowacji”.
Putin o wielobiegunowym porządku światowym
Podczas spotkania rosyjski przywódca odniósł się także do sytuacji geopolitycznej. Według niego Moskwę i Pekin łączy wspólne podejście do kształtowania nowego ładu międzynarodowego.
Partnerstwo rosyjsko-chińskie w zakresie polityki zagranicznej funkcjonuje stabilnie i pozytywnie. W trudnej sytuacji geopolitycznej łączy nas konstruktywne podejście do kształtowania bardziej sprawiedliwego, wielobiegunowego porządku świata - oświadczył Putin.
Zwrócił również uwagę na znaczenie regionu Azji i Pacyfiku, w którym mieszka 36 proc. ludności świata. Jak podkreślił, region ten odpowiada za połowę globalnego handlu i wytwarza 60 proc. światowego PKB.
Łączy nas cel, jakim jest zapewnienie pokoju i dobrobytu w regionie Azji i Pacyfiku - powiedział.
Rosjanie coraz częściej podróżują do Chin
Putin zwrócił także uwagę na rozwój kontaktów międzyludzkich i turystyki - według niego liczba turystów podróżujących między krajami wzrosła o 43 proc. Wśród czynników sprzyjających temu trendowi wymienił wprowadzenie przez Chiny możliwości podróżowania bez wiz dla obywateli Rosji.
Rozwijają się również połączenia transportowe. Ponadto zintensyfikowaliśmy współpracę w sferze humanitarnej, czemu sprzyja wprowadzone przez państwa bezwizowe podróżowanie. Liczba turystów wzrosła aż o 43 proc. – mówił.
Putin zapewnił, że Moskwa zamierza kontynuować współpracę z Pekinem, wspominając przy tym o wcześniejszych spotkaniach w Pekinie, Biszkeku i New Delhi.
Trump przyleciał do Chin. Co z trójstronnym spotkaniem?
Wizyta Putina w Shenzhen odbywa się w czasie szczytu APEC, na który przybył również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Amerykański prezydent dotarł do Chin w środę na pokładzie samolotu Air Force One i został powitany na lotnisku przez prezydenta Chin Xi Jinpinga. To pierwsza taka sytuacja w historii, by Xi jako prezydent witał na lotnisku zagranicznego przywódcę.
W czwartek ma dojść do trójstronnego spotkania Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina. Europa obawia się, że trójstronne porozumienie między Xi, Trumpem i Putinem będzie przypominać konferencję jałtańską, która odbyła się w 1945 r. pod koniec II wojny światowej.
Swoje obawy wyraził również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który ostrzegł przed powtórką z Jałty i „redystrybucją wpływów”. Wyraził również obawy, że spotkanie może doprowadzić do porozumienia w sprawie Ukrainy bez udziału Kijowa. Wielu analityków twierdzi, że USA i Chiny wiele stracą, jeśli Europa zostanie odsunięta na boczny tor.
„Moskwa z pewnością przyjęłaby to z zadowoleniem, ale dla Waszyngtonu i Pekinu, które uważają Europę za dużego i ważnego partnera gospodarczego, byłby to koszt, który nie jest ani konieczny, ani opłacalny” – napisali David Abramson i Jewgienij Roszczin w komentarzu dla Centrum Analiz Polityki Europejskiej.