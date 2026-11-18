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Władimir Putin spotkał się w środę z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Do rozmów doszło w chińskim Shenzhen, przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Spotkanie, które rozpoczęło się od wspólnego lunchu, trwało ponad dwie godziny. Przywódcy chwalili wzajemne relacje, zapowiadali dalsze zacieśnianie współpracy i podkreślali wspólne podejście do budowania wielobiegunowego porządku światowego. „Partnerstwo rosyjsko-chińskie w zakresie polityki zagranicznej funkcjonuje stabilnie i pozytywnie. W trudnej sytuacji geopolitycznej łączy nas konstruktywne podejście do kształtowania bardziej sprawiedliwego, wielobiegunowego porządku świata” – oświadczył Putin. W czwartek ma dojść do trójstronnego spotkania Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina.

Władimir Putin i Xi Jinping spotkali się w środę w chińskim Shenzhen, fot. SERGEI BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Władimir Putin i Xi Jinping spotkali się w środę w chińskim Shenzhen, fot. SERGEI BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL / PAP

Spotkanie Putin-Xi Jinping: Co ustalili przywódcy Rosji i Chin?

O zakończeniu spotkania Władimira Putina z Xi Jinpingiem poinformowała rosyjska państwowa agencja prasowa TASS. To ogromny sukces dyplomatyczny rosyjskiego przywódcy - w 2022 roku, po inwazji Rosji na Ukrainę, Putin był „wyrzutkiem” na arenie międzynarodowej, a obecnie spotyka się z największymi światowymi przywódcami.

Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. „perspektywy dalszej współpracy gospodarczej między Rosją a Chinami”.

Z opublikowanego przez Kreml zapisu wypowiedzi otwierających spotkanie wynika, że obaj przywódcy pozytywnie ocenili przebieg stosunków dwustronnych, zwracając uwagę, że jest to ich trzecie osobiste spotkanie w tym roku. Ponadto Xi Jinping wezwał do dalszego rozwijania współpracy.

Powinniśmy konsekwentnie dbać o ciągłość, z determinacją podążać naprzód, nieustannie uwalniać ogromny potencjał naszych stosunków dwustronnych oraz wzbogacać ich treść - powiedział chiński przywódca.

Xi Jinping: Relacje z Rosją są „niezachwiane jak góra”

Chiński prezydent określił stosunki między Pekinem a Moskwą jako wyjątkowo stabilne - niezależnie od zmian zachodzących na arenie międzynarodowej.

Stosunki chińsko-rosyjskie były i pozostają tak niezachwiane jak góra, pomimo wszelkich trudności. Mają szerokie perspektywy rozwoju i nie mają na nie wpływu krótkoterminowe zmiany w sytuacji międzynarodowej - stwierdził Xi Jinping, cytowany przez rosyjską agencję TASS.

Chińska agencja Xinhua podała, że bliskie relacje Chin i Rosji przyczyniają się do zwiększenia stabilności na świecie, który zmaga się z licznymi napięciami i konfliktami. Xi podkreślił także, że Chiny są gotowe współpracować z Rosją oraz pozostałymi państwami regionu Azji i Pacyfiku.

Jesteśmy gotowi współpracować z Rosją i innymi członkami wielkiej rodziny Azji i Pacyfiku, aby otworzyć nowe, szerokie perspektywy i zapewnić dobrobyt regionu – zadeklarował.

Opowiedział się również za pogłębianiem współpracy w różnych obszarach oraz promowaniem wielobiegunowego porządku światowego i demokratyzacji stosunków międzynarodowych.

Władimir Putin i Xi Jinping spotkali się w środę w chińskim Shenzhen, fot. SERGEI BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL / PAP

Putin mówi o handlu wartym ponad 200 miliardów dolarów

Władimir Putin w swoich wypowiedziach koncentrował się z kolei na współpracy gospodarczej. Podkreślił, że wymiana handlowa między Rosją a Chinami od kilku lat utrzymuje się na poziomie przekraczającym 200 miliardów dolarów.

W ciągu ostatnich kilku lat wartość wymiany handlowej między naszymi krajami utrzymywała się znacznie powyżej 200 miliardów dolarów. Był to cel, który wyznaczyliśmy sobie jakiś czas temu i wygląda na to, że w tym roku ponownie go osiągniemy – powiedział rosyjski prezydent, cytowany przez TASS.

Przekonywał, że współpraca gospodarcza nadal się rozwija, a obroty handlowe będą wykazywać tendencję wzrostową. Podkreślił także, że oba państwa prowadzą „merytoryczny dialog w zakresie badań naukowych i innowacji”.

Putin o wielobiegunowym porządku światowym

Podczas spotkania rosyjski przywódca odniósł się także do sytuacji geopolitycznej. Według niego Moskwę i Pekin łączy wspólne podejście do kształtowania nowego ładu międzynarodowego.

Partnerstwo rosyjsko-chińskie w zakresie polityki zagranicznej funkcjonuje stabilnie i pozytywnie. W trudnej sytuacji geopolitycznej łączy nas konstruktywne podejście do kształtowania bardziej sprawiedliwego, wielobiegunowego porządku świata - oświadczył Putin.

Zwrócił również uwagę na znaczenie regionu Azji i Pacyfiku, w którym mieszka 36 proc. ludności świata. Jak podkreślił, region ten odpowiada za połowę globalnego handlu i wytwarza 60 proc. światowego PKB.

Łączy nas cel, jakim jest zapewnienie pokoju i dobrobytu w regionie Azji i Pacyfiku - powiedział.

Władimir Putin i Xi Jinping spotkali się w środę w chińskim Shenzhen, fot. SERGEI BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL / PAP

Rosjanie coraz częściej podróżują do Chin

Putin zwrócił także uwagę na rozwój kontaktów międzyludzkich i turystyki - według niego liczba turystów podróżujących między krajami wzrosła o 43 proc. Wśród czynników sprzyjających temu trendowi wymienił wprowadzenie przez Chiny możliwości podróżowania bez wiz dla obywateli Rosji.

Rozwijają się również połączenia transportowe. Ponadto zintensyfikowaliśmy współpracę w sferze humanitarnej, czemu sprzyja wprowadzone przez państwa bezwizowe podróżowanie. Liczba turystów wzrosła aż o 43 proc. – mówił.

Putin zapewnił, że Moskwa zamierza kontynuować współpracę z Pekinem, wspominając przy tym o wcześniejszych spotkaniach w Pekinie, Biszkeku i New Delhi.

Trump przyleciał do Chin. Co z trójstronnym spotkaniem?

Wizyta Putina w Shenzhen odbywa się w czasie szczytu APEC, na który przybył również prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Amerykański prezydent dotarł do Chin w środę na pokładzie samolotu Air Force One i został powitany na lotnisku przez prezydenta Chin Xi Jinpinga. To pierwsza taka sytuacja w historii, by Xi jako prezydent witał na lotnisku zagranicznego przywódcę.

W czwartek ma dojść do trójstronnego spotkania Trumpa, Xi Jinpinga i Władimira Putina. Europa obawia się, że trójstronne porozumienie między Xi, Trumpem i Putinem będzie przypominać konferencję jałtańską, która odbyła się w 1945 r. pod koniec II wojny światowej.

Swoje obawy wyraził również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który ostrzegł przed powtórką z Jałty i „redystrybucją wpływów”. Wyraził również obawy, że spotkanie może doprowadzić do porozumienia w sprawie Ukrainy bez udziału Kijowa. Wielu analityków twierdzi, że USA i Chiny wiele stracą, jeśli Europa zostanie odsunięta na boczny tor.