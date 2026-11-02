Przydacz o pojawieniu się prezydenta w TK. „Udał się tam, aby przywrócić porządek”

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki miał konstytucyjny obowiązek, by zareagować na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym – tak Marcin Przydacz, szef Biura Polityki międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, komentuje wydarzenia z piątkowej nocy. Jak uzasadniał w rozmowie ze stacją Euronews, „zgodnie z polską konstytucją, prezydent RP jest strażnikiem konstytucji”.

Z pewnością przywrócenie jakiejkolwiek formy praworządności, co rząd twierdzi, że robi, nie powinno być dokonywane z pomocą 3 tys. policjantów z oddziałów prewencji, wkraczających na teren Trybunału Konstytucyjnego – mówił Marcin Przydacz w rozmowie ze stacją Euronews.

Przypomniał, że doszło do tego w piątek wieczorem, gdy wiele osób wyjechało z Warszawy na dzień Wszystkich Świętych, a prezydent Karol Nawrocki był w drodze do Senegalu.

Tak sędziowie dostali się na teren Trybunału Konstytucyjnego Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec przekazał w poniedziałek, że w piątek wyraził zgodę, by sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mogli przejść przez teren KPRM do siedziby Trybunału. Jak wyjaśnił w TVN24, o takie rozwiązanie zwróciły…

„Gdy widzi, że konstytucja jest łamana, ma obowiązek zareagować”

Oczywiście, że jest kryzys. Oczywiście, że jest spór na ten temat. Ale nawet prawnicy bardzo blisko związani z liberalnym rządem twierdzą, że nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych dla takiego zachowania rządu. Co więcej, prezes Sądu Najwyższego i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli dwaj najważniejsi sędziowie w Polsce, również publicznie stwierdzili, że nie ma absolutnie żadnych uzasadnionych podstaw dla takiego zachowania rządu. Dlatego właśnie w Polsce znajdujemy się teraz w tak kryzysowym momencie - mówił.

Zapytany o to, co prezydent Nawrocki chciał osiągnąć przybyciem do Trybunału Konstytucyjnego, Przydacz wyjaśnił, że „zgodnie z polską konstytucją, prezydent RP jest strażnikiem konstytucji”. Zatem, gdy widzi, że konstytucja jest łamana, ma obowiązek zareagować - argumentował.

Przypomniał też, że zanim prezydent Nawrocki udał się do Trybunału Konstytucyjnego, pojechał do swojego pałacu i zaprosił na rozmowę prezesa Sądu Najwyższego, aby poznać perspektywę prawną.

Zoll: Prezydent nie ma tu nic do gadania. Jego kompetencje nie sięgają TK Prezydent powinien przyjąć, że jego kompetencje nie sięgają Trybunału Konstytucyjnego i działanie prezydenta w związku z Trybunałem Konstytucyjnym jest absolutnie bezprawne - mówił w Radiu RMF24 prof. Andrzej Zoll, były prezes TK. Jak stwierdził,…

Przydacz o tym, że Tusk nie chce rozmawiać

Dowiedziawszy się, że to wszystko jest nielegalne, udał się tam, aby - po pierwsze - dowiedzieć się, co się tam dzieje, a po drugie - aby pomóc prawowitemu prezesowi i wiceprezesowi Trybunału wejść do budynku i przywrócić porządek. Niestety, został zablokowany przez nominatów premiera Tuska, którzy podają się za sędziów. A jak premier Tusk powiedział publicznie, to są jego sędziowie. Więc premier Tusk mówi: „To są moi sędziowie”. Uważamy, że nie powinno być żadnych moich, jego ani ich sędziów. Powinni być prawowici, legalni sędziowie, a nie sędziowie Tuska - ocenił Przydacz.

Przyznał również, że w Polsce jest kryzys konstytucyjny i podkreślił, że winny tej sytuacji jest Donald Tusk, który nie chce rozmawiać.

Wierzymy, że w demokracji to dialog może rozwiązać kryzys. Problem w tym, że premier Tusk nie był chętny do rozmowy. Wydał jedynie oświadczenie w telewizji publicznej, że nie wycofa się z tego. A on będzie trzymał policję w Trybunale Konstytucyjnym. Wszystkie pozostałe partie są bardzo chętne do rozmów i konsultacji, i jest jeden główny przekaz płynący od wszystkich partii - tak być nie może. Potrzebny jest jakiś rodzaj restartu sytuacji. Wierzymy więc, że na tej podstawie zbudujemy coś pozytywnego - powiedział Przydacz.

Są plany aresztowania Bogdana Święczkowskiego? Andrzej Domański mówi wprost Co rząd planuje zrobić ws. Trybunału Konstytucyjnego? Czy pod uwagę brane jest referendum konstytucyjne dot. ustawy zasadniczej? Czy rząd zareaguje na wysokie ceny gazu przed zimą? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w…

Eskalacja napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego

W piątek na stronach Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierowanie pracami Trybunału powierzono sędzi Annie Korwin-Piotrowskiej, wybranej przez obecny Sejm.

Prezydent Karol Nawrocki, przebywający wówczas w drodze do Senegalu, przerwał podróż i w nocy z piątku na sobotę pojawił się w siedzibie Trybunału. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania dokumentujące wejście prezydenta do budynku oraz burzliwą wymianę zdań pomiędzy jego przedstawicielami a sędziami powołanymi przez obecny Sejm.

Po opuszczeniu Trybunału prezydent Nawrocki ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych. Jak podkreślił, doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego, co wymaga natychmiastowej reakcji.

Premier Donald Tusk w wieczornym orędziu w sobotę stwierdził, że „atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS oraz prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego”. Podkreślił również, że „państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości”.