Przydacz o pojawieniu się prezydenta w TK. „Udał się tam, aby przywrócić porządek”

Z pewnością przywrócenie jakiejkolwiek formy praworządności, co rząd twierdzi, że robi, nie powinno być dokonywane z pomocą 3 tys. policjantów z oddziałów prewencji, wkraczających na teren Trybunału Konstytucyjnego – mówił Marcin Przydacz w rozmowie ze stacją Euronews.
Przypomniał, że doszło do tego w piątek wieczorem, gdy wiele osób wyjechało z Warszawy na dzień Wszystkich Świętych, a prezydent Karol Nawrocki był w drodze do Senegalu.
„Gdy widzi, że konstytucja jest łamana, ma obowiązek zareagować”
Oczywiście, że jest kryzys. Oczywiście, że jest spór na ten temat. Ale nawet prawnicy bardzo blisko związani z liberalnym rządem twierdzą, że nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych dla takiego zachowania rządu. Co więcej, prezes Sądu Najwyższego i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli dwaj najważniejsi sędziowie w Polsce, również publicznie stwierdzili, że nie ma absolutnie żadnych uzasadnionych podstaw dla takiego zachowania rządu. Dlatego właśnie w Polsce znajdujemy się teraz w tak kryzysowym momencie - mówił.
Zapytany o to, co prezydent Nawrocki chciał osiągnąć przybyciem do Trybunału Konstytucyjnego, Przydacz wyjaśnił, że „zgodnie z polską konstytucją, prezydent RP jest strażnikiem konstytucji”. Zatem, gdy widzi, że konstytucja jest łamana, ma obowiązek zareagować - argumentował.
Przypomniał też, że zanim prezydent Nawrocki udał się do Trybunału Konstytucyjnego, pojechał do swojego pałacu i zaprosił na rozmowę prezesa Sądu Najwyższego, aby poznać perspektywę prawną.
Przydacz o tym, że Tusk nie chce rozmawiać
Dowiedziawszy się, że to wszystko jest nielegalne, udał się tam, aby - po pierwsze - dowiedzieć się, co się tam dzieje, a po drugie - aby pomóc prawowitemu prezesowi i wiceprezesowi Trybunału wejść do budynku i przywrócić porządek. Niestety, został zablokowany przez nominatów premiera Tuska, którzy podają się za sędziów. A jak premier Tusk powiedział publicznie, to są jego sędziowie. Więc premier Tusk mówi: „To są moi sędziowie”. Uważamy, że nie powinno być żadnych moich, jego ani ich sędziów. Powinni być prawowici, legalni sędziowie, a nie sędziowie Tuska - ocenił Przydacz.
Przyznał również, że w Polsce jest kryzys konstytucyjny i podkreślił, że winny tej sytuacji jest Donald Tusk, który nie chce rozmawiać.
Wierzymy, że w demokracji to dialog może rozwiązać kryzys. Problem w tym, że premier Tusk nie był chętny do rozmowy. Wydał jedynie oświadczenie w telewizji publicznej, że nie wycofa się z tego. A on będzie trzymał policję w Trybunale Konstytucyjnym. Wszystkie pozostałe partie są bardzo chętne do rozmów i konsultacji, i jest jeden główny przekaz płynący od wszystkich partii - tak być nie może. Potrzebny jest jakiś rodzaj restartu sytuacji. Wierzymy więc, że na tej podstawie zbudujemy coś pozytywnego - powiedział Przydacz.
Eskalacja napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego
W piątek na stronach Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierowanie pracami Trybunału powierzono sędzi Annie Korwin-Piotrowskiej, wybranej przez obecny Sejm.
Prezydent Karol Nawrocki, przebywający wówczas w drodze do Senegalu, przerwał podróż i w nocy z piątku na sobotę pojawił się w siedzibie Trybunału. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania dokumentujące wejście prezydenta do budynku oraz burzliwą wymianę zdań pomiędzy jego przedstawicielami a sędziami powołanymi przez obecny Sejm.
Po opuszczeniu Trybunału prezydent Nawrocki ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem przedstawicieli wszystkich sił parlamentarnych. Jak podkreślił, doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego, co wymaga natychmiastowej reakcji.
Premier Donald Tusk w wieczornym orędziu w sobotę stwierdził, że „atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS oraz prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego”. Podkreślił również, że „państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości”.